'Malo ko zna da smo mi Splićani izmislili mali balun': jedna od živućih legendi Splita, šjor Ljubo Kuzmanić Fjuba, otkrio nam je na mašure fjabi, anegdota, teških zgoda i pripovijesti o gradu i njegovim stanovnicima

Balun, tići, Ježinac i Split četiri su moje najveće jubavi u koje san uložija cili život. Bilo je teško i krvavo, bilo je smišno i raspivano, ljudi, svakakvi ljudi privarili su me iljadu puti, a i ja san njih koliko san moga, najviše iz zafrkancije i radi smija i zato mi nije žaj, nisan falija. I sad ću ti pričat, ali sve je to samo mali dil svega šta san doživija. Obiša san po svita, ali sve moje najdraže, najsmišnije i najveselije priče vezane su uz moj Split. A oni moj Split sve je manje moj i ja san osta među zadnjima šta se sićaju puno stvari koje su nama bile važne, bile su nan život – počinje štoriju šjor Ljubo Kuzmanić

Fjuba (86), jedan od onih Splićani koji je dugo bija važan protagonist društvenoga i sportskoga života grada, dok iz tinela mu pod Marjanon gledamo u zubatin suncen osvitljeni Sustipan.

Misec dan pripremi tribalo je za ovi razgovor jer zna san šta nas čeka: na mašure fjabi, anegdota, beštimji i smija, teških zgoda i pripovisti iz grada i njegovoga svita. Ozbiljan kad priča, a priča ka niko, onako ogroman maše rukan, vata se za glavu, samo očima se smije, sjaji. Pa jedna vuče drugu, a druga još tri. Ajmo od početka:

- Rodija san se 1932., a ditinjstvo san proveja na Širini kraj Svetoga Križa u Velome Varošu. Familija po ocu Mati, koji je svršija vojnu akademiju, su Kuzmanići s Lušca, a po materi Mariji, Kovačići iz Varoša. Njezini su bili dobrostojeći, kad se udavala pamtilo se da je imala najveću dotu u Varošu, bilo je bjankarije za dvadeset cura udat. Kad san bija dite meni su samo dvi stvari bile na pameti: tuć u krpaš i poć u tiće. Ništa, ništa drugo nije postojalo!

Mater mudrica

Izaša bi iz kuće u osan ujutro, a vraća se u četiri popodne, uvik na ulici, a koji put bi svratili i u poje na koju smokvu i grozdić grozja. To je bilo najviše šta bi dica ukrela u ta doba, a ne ka danas – ubode te nožen. Mater mi je bila vajana šalturica i kad je tribalo nosija san marinerski veštit. Ka jedan prilomni događaj pantin polazak u prvi razred pučke škole.

Mater me ispratila prvi dan, lipo smo se pozdravili "bog-bog", i sva dica u skulu, a ja u tiće. I kako tega prvega dana, tako i sve druge dane. Pitala me ona da kako sva dica pišu domaći rad a ti sinko nikad ništa. Majko, pišemo ga u školi, reka san joj. Sve je to trajalo i tri miseca, dok god je trajala oželanda, sezona od tići, a onda joj je neko špija šta je s menon i jedan dan me pitala da jon napišen slovo "m". Ništo san namrčija, a ona mudrica samo je rekla: "Asti ča ti dobro gre..."

Da ja šta ne posumnjan govori mi da iden š njon vanka. Došli smo do pelegrinke, tamo di je Grabe ima pekaru, a ona - op za ruku – i vodi me pravo u skulu. A ja nisan ni zna di je skula! Učitelj je bija Delić, sin mu je igra centarhalfa u Ajduka i pita jadna mater njega za mene. A on govori: "Skužajte, ali on nije u ovi razred." Ulizli smo u razred, a od trideset i dvoje dice niko me nikad nije vidija unutra. A ja nisan zna šta da govorin pa san se iša izvuć: "Izgubija mi se razred." Ajme. Onda me smistilo u razred di je materina sestra bila učiteljica. Bija san gotov.

Onda san moga ić u tiće samo kad je bila misa. Obukli bi me i poslali u crikvu nedijon, a ja opet u tiće. Vratin se doma, a mater pita po kome je bilo evanđelje. Ja kažen po Mateju. Aj ča, opet san falija. Više san za kaznu dobija srdel i prokleča na soli nego oni šta radu u solanu. Toliko san bija dobar da me se padreMarijan, fratar s Poljuda šta je drža vjeronauk, sitija nakon dvadeset godin, kad san već studira u Beogradu elektrotehniku. Gleda me i govori: "Oooo majstore..." A ja njemu: "Kome govorite?" "Tebi, tebi, dobro te se sićan..." – sića se i šjor Ljubo, a sitija se i muka iz srednje Tehničke, kad ga je u morše stiska profešur matematike Tušek, kojega je po strogosti zna cili Split.

Karjola s diteton

- Profešur Tušek vozija je biciklu, isprid njega je sedila žena, a straga je bila zakačena karjola s diteton, to je bila najveća bicikla šta smo je vidili. I nosija je gaće pumparice i usrid zime, to su one od tri kvarta, a bija je veliki papar, bojali smo ga se, umirali smo od straja. Prije njega u profešura Jelovca ima san matematiku četiri, a u njega jedva dva. Reka mi je: "Evo ti dva, nesrićo, ni to nisi zaslužija..." A je, bija san živo dite, ali nisan bija loš učenik, poslin san iša na Pedagošku akademiju, jer san puno volija povijest i zemljopis, a onda san završija elektrotehniku u Beograd. Opet je dobro ispalo.



Oćemo sad o balunu?

- Ajmo o balunu.

- Ka dite san tuka u krpaš, a poslin san... Ali zaboravija san ti ispričat zašto me zovu Fjuba.

- E?

- Zato šta smo ka dica svi tukli bosih nogu u krpaš, a ja san jedanput doša u postole Bata šta su na sebi imale fjubu. Sve san ih istuka s tin postolan, raskrvavija in noge. Vikali su: "Skidaj te postole!" Eto tako san posta i osta Fjuba. Bila su to prvenstva varoških kalet, jedna protiv druge: Širina, Senjska, Babina, Siriščevića, Plinarska... Odma iza Drugoga rata igra san srednjoškolsku ligu, koja je u Splitu bila žešća nego kad bi igra Ajduk.

To je bilo na Starome placu, masa svita je dolazila. Igra san centra i bija san dobar, nisan nikoga gleda, zaletija bi se ka tenk i utira gol. Tako je jednoga dana mene ugleda Leo Lemešić i doveja me barba Luki Kaliterni koji je u Ajduku trenira juniore i jedanajst puti je s njima bija državni prvak. Testiranje je bilo na Plac ispod stare murve s koje je visija jedan balun. Kad bi ti on reka: "Skoči!", triba si ga udrit glavon, ali tako da ne zatitra. Uspija san i triba zaigrat. Podilija nas je na po igrališta šest kontra šest i ja krenen. Privarija san dvojicu, trojicu i da gol. Barba Luka zaustavi.

"Dojdi ovamo - govori mi – učinit ćeš deset karijoli" Sta san. "Barba Luka, a zašto?" Objasnija je: "Zato šta nisan tija da utiraš gol, nego da naučiš igrat kolektivno." Kako san bija nagal, odgovorija san mu: "Ja ću igrat ovako, ali ako me još jedanput kaznite radi gola iću ća..." Asti mater. Popizdija je. Počeja se toliko derat da ga se do Mosora čulo, sićan se samo da je vika: "Ni Frane Matošić to meni ne more reć, a ne ti, jel čuješ?" Ajde, smirija se nekako, počeli smo opet igrat, a ja se opet zalaufan i dan gol. On opet prikine i zove. Trideset karijoli. Molin? Okrenen se, skinen maju i – adio!

Dolazija mi je onda u matere, oni su se znali, govorija da je bija malo grub, da bi me ona mogla nagovorit da se vratin. A mater mu je kazala: "Ma Luka moj, ako ti je reka da neće, nema ti boga da oće." Tako je to bilo, bija san dosta silen ka mlad – priča šjor Fjuba, koji je jedan od osnivača maloga baluna u Splitu.

Pet kontra pet

- Mi smo u Split izmislili mali balun na ovome području, u Brazilu, u Riju u to vrime nisu znali šta je mali balun! Počelo je na našoj Širini, pa u Ferića kavu, pedesetih godin i igrali smo pet kontra pet, šest kontra šest. Održala se tamo i povijesna utakmica Riva – Pjaca, na 23. maja 1954., a bilo je četri ijade gledateji. Sudija je Kanta Petranić, u publici su sedili Bajdo Vukas, Lenko Grčić, Branko Labus, dotur Picara...

A meni se za nesriću potrefilo da nisan igra jer nisan bija u Splitu. Za Rivu su igrali Aržić, Mišetić, Ajduković, Čelak, Kliškić, Sisgoreo, Brajo Mladinić, a za Pjacu Lovre Najev, Mikelić, Davor Grčić, Kargotić, Šenauer, Kampić, Čulić. Pobjedu je odnila Riva sa 4:3. Igra san onda i u Divjoj ligi, moja ekipa bila je Mladost sa Širine i dobili smo veliki derbi kontra Radnika iz Plinarske, di je igralo puno Ajdukovaca.

Poslin san igra s Peristilon, a najveći spektakli bile su utakmice Ježinca kontra Bačvic. Znaš da se nikad nisan okupa na Bačvice osin kad bi išli igrat balun, uvik na moga Ježinca, di san posli bija i prešidente Društva Ježinac. S Ježinca na Bačvice išli bi kaićima, sviralo se i pivalo po putu, igrali smo sedan puti, a mi smo dobili pet puti. Igrali smo i na garbuncinu iza Splitova igrališta, di su one škverske kuće, pa na Popovo, Vukovo, kraj Ville Ana, iza Realke, na Mornara, a na Čikinu livadu iza Placa igrali su samo oni koji su znali igrat balun.

Stradali ligamenti

Jedina oprema bile su pašice koje bi omotali oko stopala, to su nan bile i kopačke i patike! Nepobjedivi smo bili na Jadrana, tri kontra tri, na onu skalinu, godinu dan nismo izgubili niti jednu utakmicu, Didić, Belmondo Reić i ja. Poslin san još malo igra s veteranima i ostavija se baluna. Lipo je reka Mosor Bibić: kad se mali balun počeja naveliko igrat u Split, ja san se štufa – smije se Ljubo Kuzmanić, kojemu su ligamenti stradali još prije, kad je igra na prvenstvo srednjih škola, za splitsku Tehničku protiv Zadra.

- Dan prvi gol, Josip Skoblar izjednači. Dan drugi gol, Skoblar opet izjednači. Treći gol je da Josip Knežević, a onda Skoblar je udrija našega centarhalfa. Zaletin se i Skoblara potegnen nogon u guzicu, odma je pa na prsi. "Odletit ćeš u onu reklamu", pripritija san mu. A on meni: "Lako je tuć slabijega od sebe." "Dovedi jačega i njega ću istuć", vratija san mu, baš san se bija razjarija, bija bi ih sve izija. Poslin je Skoblar zaigra i na Jadrana s nama na mali balun, doveja ga je Vinko Cuzzi, veliki prijateji su bili. Lipo san mu reka: "Nemojte igrat, izgubit ćete." I izgubili su, normalno. Onda je tražija revanš, pa je opet izgubija.

A tamo je Bajdo Vukas s nama prvi put igra "u kolo", Frane Matošić ka poznati picaškandal i Sule Rebac su ga ražestili: "Ajde Bajdo, neće tebe ova dica zajebavat..." Mi smo mu pošteno rekli: "Nemoj Bajdo, osramotit ćeš se." Bajdo se počeja puvat da će on odma izać iz kola. Kako ne, šest puti san mu u petnajst minuti provuka balun kroz noge. I kad je vidija da ćemo ga mantat do sutra, najidija se, posla nas u materinu i iša ča. A publika okolo skandira, uživa. Poslin par metri okrenija se pa počeja i on pljeskat, velik je bija, najveći... A piva je ka slavuj, nalazili smo se isprid Ratine brijačnice na Pjaci.

Kako su nazvali Ježinac

Kad smo se priselili kupat na Ježinca, prvo smo vadili ježeve, četiri, pet godin je to trajalo, toliko ih je bilo. Kad smo sve očistili, tako smo ga i nazvali – Ježinac. Pa san i ronija, veliki zajubjenik san bija, tri minute i dvi sekunde san moga stat bez arje ispod mora, po osan uri ne bi izlazija vanka, a najveći trofej mi je bila kirnja od pedeset i sedan kili. Činili smo i prve puške za tuć ribu, a strelice su nan bile žice od lumbrele.

A di je skakanje, s trideset metri san skaka u more, to je bila cila nauka, ako si falija, adio. A di je igrat na glavu! Pročulo se da su Zvijezda Kuzmić i Meme Delmeštre sto i pedeset puti udrili balun glavon da in nije pa na tlej. Onda smo Meme i ja učinili dvista i sedandeset od kolpa, a ja nabijen balun na Kavale i rečen Zvijezdi: "Evo ti balun, pa nauči!"

A lipo smo mu rekli da se ne puše. U ono doba drago mi je bilo inpicavat, to je bija posebni gušt – kazuje Kuzmanić, a mi prilazimo na još jednu nezabilaznu temu: tiće i tićarstvo.

Meštar od tići

- E tići... U ono vrime, u težaškin kućan nije bilo kruva, ali svaka kuća je imala bar jednoga tića u ćibi! Kad mi je bilo četiri, pet godin otkrija se taj moj talenat, bija san brz u ruke, moga san navišćat trista baketini u po ure. Najveći tićari s varoške strane su se dobro znali u ondašnjemu Splitu, bili su to braća Kovačić, Frane i Ante, imali su najboje grdeline i druge tiće. Poslin san bija skroz infišan u tićarstvo, od Splita do Rijeke nema nema di nisan bija u želandu. A kako su najboji bili tići iz gnjizda, jedanput san se ovde na Sustipan popeja na čempres di san vidija gnjizdo od vrduna.

Jušto kad san stavija gnjizdo u prsi, pa san ka vrića s dvadeset metri doli i skoro poginija, naša me stari "Jadranov" oružar Bonačić, koji se sitija i kako smo pod Sustipanon za vrime rata vadili barut iz granata pa bi ga pucali, a onda se jedanput sve užgalo i nas trinajstero dice se zapalilo. Jedva san živ osta, noga mi je cila izgorila do kosti, dobija san i tetanus i gangrenu i čudon priživija. Di smo stali s tićima?

E, jedan paket činila su tri grdelina, tri vrduna, jedan lugarin i jedan frzelin. Ako si ima pravu tićju klapu tih kantaduri, bija si pravi tićar. Dobroga tića poznaješ po batudi, ono cibli, cibli, cibli, visliii... A ako ti čini cja, cja, cja, tr, tr, odma ga škartaj, pokvarit će ti i druge. Bija san, bez skromnosti, meštar od tići u to vrime – pofalija se Fjuba Kuzmanić.

Dubler i kaskader

Ka šta već pretpostavljate, ovo nije kraj, nije ni kvarat Fjubinih štoriji, a sto posto niste znali da je lipe pineze ka momak zaradija ka kaskader u filmovima, čime se bavija dok je študja letriku na fakultetu u Beogradu.

- Šest i po godin studira san u Beogradu, osin u Splitu, nama Dalmatincima tamo je bilo najlipše. Neka rečeš da si Dalmatinac, moga si gradonačelniku Beograda kazat "makni se da ja seden." Bija san dubler i kaskader u filmovima s velikin glumcen Jeanon Maraison, režiserima Curdon Jurgenson i Carminon Galoren, koji je ima po dvi ijade statista na snimanjima. Bija je to pravi život, svaka scena bacanja po deset ijad dinari, a najveća plaća je bila pet ijad. U tučama san isto igra, dan snimanja dva milijuna dinari. A baca san se famozno – ponosan je šjor Fjuba, koji se poslin lude mladosti zaposlija u Brodomerkura ka savjetnik za elektrotehničku opremu.

- Najprije san radija u Tehnokomerca, pa nas je Baja Jurjević priključija Brodomerkuru koji je tek nastaja, bili smo smišteni vi-za-vi otela Ambasadora. Kad je poduzeće postalo gigant, najveće takvoga tipa u onoga Jugoslaviji, bija si ponosan šta tamo radiš, a tek bit rukovodilac...

Oliver u Podrumima

Patija san za brodon, pa su u Trogiru braća Bakica i Košćina za mene izgradili lipi brod od trinajst metri, u to vrime na Jadranu nije bilo ni gonduli. Cilu Evropu san obaša, a koliko san svita našega po Splitu pomoga, a kad bi počeja di bi završija?

- Ma kako je ono bilo s Oliveron?

- Puno smišno. Počeli su plesovi u Dioklecijanove podrume i svirali su "Batali". Uša san i čuja glas... Ma šta Mario Lanza... Nikad takvoga pivača nisan čuja. "Ma koji je ovo?" odma san pita. Rekli su mi da je jedan mali iz Vele Luke. To je bilo čudo kako je piva! A kad san ga ugleda, viruj mi, nikad nisan vidija grubje dite. Da si ga vidija još bi trka! Ništo suvoga s očalama, lišon koson...

A ima san velikoga prijateja Antu Perića, otac mu je bija najboji električar u Splitu. Ante je bija bubnjar i vođa benda "Tony Stars" i svira u Hilton hotele po cilu godinu po cilome svitu, jedan od najvećih splitskih muzičari svih vrimena. U Francusku je živija i umra. I zove mene Ante baš tada, da znan li kojega pivača u Splitu koji bi mu doša u bend. Govorin ja: "Znan jednoga maloga, sluša san ga u Podrume, piva ka slavuj, al kad ga vidiš nemoj se pripast!" Doša san i do maloga pivača. Ovako je to onda bilo. Pitan ga:

- Kako se zoveš?

- Oliver.

- Šta si doša?

- Zvali su me da pivan.

- A bi li ti iša vanka?

- A ko će me primit?

- Ako ti ja sredin da greš, oćeš li ić?

- Ako triba, iden odma, neću ni ić doma!

I tako san Olivera posla Anti Periću s kojin je osta četiri i po godine i nastupali su svugdi po svitu. Kad se vratija, otpiva je na Festivalu "Ča će mi Copacabana" i sve drugo je poznato. A znaš li ono o Giulianu?

Klub Splićani

- I njega ste poslali u Amerike?

- Ma nisan nego je bija Ples Splićani, koji je organizira Klub Splićani, devet je plesova bilo. I ugledan jednoga maloga, isti otac mu, kojega san poznava. Govorin mu: "Kad vidin tebe, vidin ti oca." A on mene pita da može li zapivat jednu pismu. "A sinko moj, kako misliš pivat, ne znamo ni kako pivaš ni šta će ispast." Ali on je meni to reka s toliko želje da san ja doša Tomislavu Mrduljašu i govorin mu da ima jedan mali da bi tija zapivat jednu pismu.

Kaže on meni: "Kad bi piva svak ko bi tija pivat, onda bi ova večer trajala godinu i po." Ništa, priđen ja Remiju Kazinotiju i govorin mu za maloga. Nije se puno protivija, a ja san već njih desetak u publici nagovorija da navijaju za maloga kad ga najavin. I popenjen se ja na mikrofon, rečen da bi jedan naš mali tija otpivat jednu pismu. Ajde, svi navijaju da dođe, a najviše oni moji.

Popenje se Giuliano i kaže da bi piva "Oprosti mi pape". Asti muku, pa di baš "Oprosti mi pape"? Šapjen mu: "Nemoj sinko to, ima puno pisama, ali poslin Olivera ko će to otpivat kako triba, kamenovat će te..." Ma kakvi, oće on. Ajde. I znaš šta, tako je otpiva "Oprosti mi pape" da ti se kunen da više nikad prije ni poslin nisan čuja tako dobru izvedbu, osin Oliverove. Ostali smo ka mone. A moj Mrduljaš njega odma za ruku!



- Svugdi vas je bilo, pa ste svugdi i pomagali?

- Je, al ne uvik sritno. Jednome čoviku koji mi je priša ka najveća sirotinja, kruva nije ima, nije ima di stat, pripustija san stan na Matejušku koji san jušto tija prodat. Da san mu ga za ništa a on je obeća da će mi isplatit kad stekne. Kako je bija okretan, povirova san. Danas je milijuner, jedan od najbogatijih ljudi u Dalmaciji, prodaje građevinski materijal, ali obećanje nikad nije ispunija, privarija me i ne odgovara na moje molbe. I još taj stan afitaje turistima. Ne mogu priko toga prić, jesmo li ljudi ili lupeži...

- Oćemo se spomenut kluba Splićani?

- Obavezno, osnovali smo ga novinar Mladen Mateljan i ja. Bija je klub Imoćani, Bosanci, Vlaji, ovi, oni, a mi Splićani ništa. Moran ti reć ovo na temu Vlaji, to je vječna naša priča: oni koji su došli iza Prvoga rata pa sve do Drugoga rata brzo su se i fantastično asimilirali, postajali su pravi splitski građani. Sićan se kad san jednoga Vlaja, koji je davno doša, vidija u nediju na Rivi pa ga pitan: "A šta nisi iša gori, doma?" A on će meni: "Meni je ovde doma!"

Ostavija me bez riči, zadivija me. Kasnije su dolazili Vlaji koji zapravo nikad nisu prihvatili Split i uvik in je doma bilo "negdi tamo iza brda." A to tako ne ide, ruši se sve. Kad smo osnovali klub ulizli smo u ruševinu, u šufit Hrvatskoga doma u Omladinsku ulicu, sada Tončićevu. Pet puti san ga obnavlja, pet puti, da bi onda morali iselit jer se obnavlja cila zgrada. A obnavlja se ima deset godin i ko zna kad će se obnovit. Osta nan je gori i biljar kojega san u Italiju platija 58 ijad liri. Koji su to pinezi bili... Ovi naš novi poteštat Andro Krstulović, kako ih zovu...

- Opare.

- E, Opara. Zna san mu i mater i oca, poštena jedna i časna familija, ma znan di su in zemje bile, onda znaš da ih znan. Popustija san kad mi je reka da je ova obnova radi Splita, da će sve bit u korist građana. Uvatija me na baketinu, jer zna da san ja cili život radija za Split. Al kako je Klub Splićani iznutra izaša, tako se više nikad nismo vratili. I ko zna oćemo li. Ma naću ja njega, čut će me. Prinesi mi ovo, ovo mi je najvažnije!