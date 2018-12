Akcija sportskih novinara i klubova urodila plodom: u 'sudačkoj nadoknadi' uključio se i izbornik Zlatko Dalić

Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da je sedma po redu akcija 'Tone hrane za splitske beskućnike' okončana rekordnom donacijom od 104.133,61 kunu, što je po informacijama koje smodobili iz udruge 'MoSt' najveća donacija u povijesti udruge.

Koristimo priliku zahvaliti svima koji su sudjelovali i podržali akciju, od sportaša, preko klubova do sponzora akcije koji su nesebično pomogli osigurati hranu i higijenske potrepštine za onekojima je pomoć najpotrebnija.

Hvala HNK Hajduk Split, Marjan Taekwondo Klub, KK Split, ŽKK Split, GOLF KLUB Split, Četiri kafića, Splitski Klub Olimpijaca, JK Mornar, VK Jadran Split, VK Bura Split, TK Zmajevo Oko, Plesni klub Sedmi Vjetar, TK St-Kwan, CAF, HS tajlandskog boksa, ŽNK Marjan, NK Adriatic Split, tvrtkama Tommy i Mesna industrija Braća Pivac, Mario Maloča, Lovre Kalinić, Goran Milović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Nikola Vujčić, Antonio Plazibat, Rada Ignjatić i Zlatko Dalić.

Iako su sve donacije jednako vrijedne i velike, jedan detalj vrijedi istaći jer o njemu nismo do sada govorili. Naime, nakon što je akcija već završila a donacija bila uručena udruzi 'MoSt', nazvao nas je izbornik Zlatko Dalić, koji je vidio prilog oakciji na TV, i zamolio da se i on uključi u akciju donacijom u ime svoje obitelji.

I upravo ta nam je donacija osigurala da prijeđemo planiranu cifru od 100.000,00 kuna.

Ne samo to, na putu do Livna izbornik je svratio do Splita kako bi osobno uručio donaciju, i fotografirao se sa štićenicima 'MoSt-a'.

Na koncu, hvala i Vama predstavnicima medija, koji ste svojim doprinosom također dali veliki doprinos uspjehu akcije. Bez Vaše pomoći ne bi uspjeli. Do viđenja do sljedeće godine, do nove akcije, i još jednom Vam svima veliko hvala.