Dobre vijesti za devet tisuća splitskih umirovljenika: iduće godine dobit će 'zlatnu karticu' koja bi im trebala povećati kvalitetu života

"Moj zlatni Split" novi je projekt splitske gradske uprave namijenjen prvenstveno umirovljenicima zlatnoga dobe. To je ujedno i naziv niza usluga koje će prvi put obuhvatiti kartica za umirovljenike, a lansirat će se u idućoj 2019. godini. Govori nam tako Jelena Hrgović Tomaš, zamjenica splitskog gradonačelnika, predstavljajući karticu "Moj zlatni Split", koju će od iduće godine za početak dobiti umirovljenici s najnižim primanjima, a ideja je da se s vremenom njezin krug korisnika proširi i na druge korisnike.

Kao formalni početak ovoga projekta na kojem radna skupina radi već mjesecima potpisan je i Memorandum o suradnji na projektu "Moj zlatni Split".

Svoj su "autogram" na njega stavili splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara i predsjednik Uprave OTP banke Balazs Pal Bekeffy. Time su i formalno započele aktivnosti na programiranju sadržaja buduće umirovljeničke kartice. Sastanku su prisustvovali i dogradonačelnica Jelena Hrgović Tomaš, pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling Dragan Brtan, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Magda Vrvilo, član uprave OTP banke Zvonimir Akrap i direktor Sektora digitalnog bankarstva Antun Matejčić.

Grad je na ovaj način najavio suradnju s OTP bankom u svrhu realizacije projekta i uvođenje novih mjera namijenjenih umirovljenicima i osobama treće životne dobi pod nazivom "Moj zlatni Split" s ciljem pružanja pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima putem pomoći u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, a u svrhu unapređenja kvalitete života, te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Očekuje se da će prva skupina umirovljenika "zlatnu karticu" dobiti već na proljeće, a Dragan Brtan navodi da su u proračunu za 2019. godinu osigurana sredstva za tu namjenu. O konkretnim iznosima u gradskoj upravi nisu htjeli prejudicirati, dok i službeno ne prođe proračun na Gradskom vijeću i dok se stvari do kraja ne definiraju.

Namjenska sredstva

Kartica će sadržavati iznos koji će se na mjesečnoj bazi uplaćivati korisnicima za namjensko korištenje za nabavu osnovnih potrepština i služit će kao platno sredstvo u samoposlužnim centrima koji se odazovu suradnji na ovom projektu.

U kulturnim i sportskim institucijama ona će biti identifikacijsko sredstvo kojim se ostvaruje popust do 90 posto za sudjelovanje u različitim programima koji će zasigurno obogatiti društveni život građana u trećoj životnoj dobi. Hrgović Tomaš pritom objašnjava da se ti popusti ponajprije odnose na usluge i programe koje nude gradske i druge javne ustanove, poput kazališta, knjižnice...

Ova nova usluga za umirovljenike prije svega će biti utemeljena na socijalnom cenzusu. U svojoj prvoj fazi obuhvatit će skupinu umirovljenika s primanjima do 2000 kuna, što je oko devet tisuća umirovljenika. Nakon usvajanja proračuna za 2019. godinu, Grad će aktivirati sve resurse za početak projekta kojemu prethodi usvajanje izmjene Odluke o socijalnoj skrbi početkom godine.

- Ovo je prva kartica pomoći i usluga za građane treće životne dobi i jedinstven program potpore umirovljenicima u Hrvatskoj. Želimo našim umirovljenicima osigurati bolje uvjete života, a nizom društvenih sadržaja koji će zahvaljujući kartici biti dostupniji učiniti život građana treće životne dobi ispunjenijim i kvalitetnijim - ističe Jelena Hrgović Tomaš, uz napomenu da će na ovaj način iskazati i zahvalnost i poštivanje svim umirovljenicima, odnosno sugrađanima koji su predano radili i doprinosili razvitku i boljitku Grada Splita.

- umirovljenici s mirovinom do 2000 kn - 9 tisuća korisnika - socijalni karakter kartice: uplata mjesečnog iznosa za namjensku kupnju potrepština - društveni karakter kartice: kulturni, sportski i ostali sadržaji dostupni uz velike popuste ili besplatno za nositelje kartica - socijalni cenzus: početkom godine počinje prikupljanje podataka za formiranje jedinstvene gradske baze umirovljenika s ciljem razvoja nove palete usluga

Više od osam tisuća splitskih umirovljenika te više od 600 korisnika osobne invalidnine narednih će dana na svoje bankovne račune primiti božićnicu Grada Splita u iznosu od 150 do 300 kuna.

Kako javljaju iz Banovine, prve uplate su već krenule, a u ovoj su godini za ovu svrhu osigurana dva milijuna kuna. Iznos božićnice ovisi o visini primanja, pa će najveću od 300 kuna dobiti umirovljenici s mirovinom do 1.500 kuna, a 150 kuna dobit će naši sugrađani kojima se mirovina kreće između 1.500 i 2.000 kuna.

Korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb s gradskom naknadom mogu očekivati po 200 kuna božićnice na svojim tekućim računima.

Umirovljenici s mirovinom do 2.000 kuna i trogodišnjim prebivalištem u Splitu kojima do 31. prosinca božićnica ne bude isplaćena, mogu do kraja siječnja 2019. godine ispuniti zahtjev za ostvarivanje tog prava te ga s potrebnom dokumentacijom poslati poštom Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu ili osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita, Obala kneza Branimira 17.

Zahtjev se nalazi na web stranicama Grada Splita.