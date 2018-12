Šokantna priča Splićanina koji je ostao bez prsta, a onda satima obilazio grad u potrazi za cjepivom: u cijelom Splitu nema ni jedne doze antitetanusa!

Sljedeća priča spada među one za koje volimo reći da su izvan pameti ili da to jednostavno nije moguće.



Splićanin T. R. (75) električnom pilom ozlijedio je desnu ruku, odrezavši kažiprst. Nažalost, više od užasne boli koju je pretrpio pogodila ga je spoznaja da je hrvatsko zdravstvo u njegovu slučaju bilo gotovo pa – pogibeljno.

Dakle, priča ide ovako.

Odjel za kirurgiju

– Moj punac se cijeli svoj život, što profesionalno, što onako za svoj gušt, bavi drvenarijom. Marangun je. I tako je u srijedu želio nešto napraviti, no uz malo neopreznosti sebi je odrezao kažiprst. To je bilo negdje oko 11.30 i odmah je s jednim prijateljem otišao u KBC Split, na Odjel za plastičnu kirurgiju, gdje je zatražio pomoć.

Tamo su ga uredno primili i odmah mu obradili ranu, odnosno prišili prst koji je ostao visjeti na komadu kože. Nakon toga zahvata opomenuli su ga da ne mogu sa sigurnošću reći hoće li mu spasiti prst jer ga je pila gotovo u potpunosti otkinula. U međuvremenu sam i ja došao u bolnicu da mu budem od pomoći ako za to bude potrebe – kazuje Zvonimir Tolić iz Splita.

Tolić nam naglašava kako apsolutno nema nikakav prigovor na rad i ponašanje bolničkih djelatnika.

– No, šok je nastao nakon zahvata kada su mi puncu u bolnici rekli kako bi trebao primiti cjepivo protiv tetanusa, ali kako ga oni nemaju i da bi morao otići do svoje izabrane liječnice. Tako smo i učinili i otišli do njegove liječnice. Ja sam ga čekao vani, a on je nakon 20-ak minuta čekanja, onako s friško sašivenim prstom, ušao u ambulantu.

Međutim, vrlo brzo je izišao, a po izrazu njegova lica vidio sam da nešto nije u redu. Rekao mi je da ni "njegova" doktorica nema cjepivo protiv tetanusa. Poslala ga je s uputnicom na Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (Higijenski, op.a) – kazuje Tolić.

– Došli smo dakle na Higijenski zavod i kako je bila velika gužva, zamolio sam neke mlade ljude koji su čekali da nas puste preko reda jer mi je punca ta rana jako boljela. Ušli smo u ambulantu i rekli o čemu je riječ, ali su nam kazali kako ni oni nemaju cjepivo protiv tetanusa i da dođe za sedam dana, što je nama, naravno, bilo neprihvatljivo.

Ostali smo u čudu i nismo znali što učiniti i onda smo se uputili ponovno prema njegovoj doktorici da vidimo što dalje. Kako je ona već otišla kući, nazvao sam svoju izabranu liječnicu, koja mi je dala brojeve telefona u HZZO-u. Nakon razgovora s djelatnicom HZZO-a, cjepivo se u roku od 15 minuta našlo, i to u Sinju. To je cjepivo sutradan došlo u Split, na Higijenski – govori Tolić.

Spas u Sinju

– U četvrtak oko 11 sati došli smo u Higijenski zavod, kada je moj punac napokon cijepljen. Cjepivo je došlo iz Sinja, a imunoglobulin su našli na Infektologiji KBC-a Split. Nakon svega jednostavno ne mogu vjerovati kako funkcionira ovo hrvatsko zdravstvo, kako i zašto moj punac, koji ima i bolestan kuk, i ja s njim moramo obijati pragove da bismo dobili cjepivo.

Zar nije bilo normalno da se njegova izabrana liječnica malo potrudi i pronađe cjepivo, a ne da teško ozlijeđen čovjek luta Splitom u potrazi za cjepivom – u šoku je Zvonimir Tolić.

Tragom priče okrenuli smo nekoliko telefonskih brojeva i doznali da cjepiva protiv tetanusa nedostaje u cijeloj Hrvatskoj.

– Istina je, cjepiva protiv tetanusa nema. Međutim, moram naglasiti da postoje dvije vrste cjepiva. Za cjepivo prema programu cijepljenja nabavu vrši Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i to cjepivo mi distribuiramo po terenu. Cjepivo koje se primjenjuje nakon ozljede morali bi nabavljati liječnici primarne zdravstvene zaštite, bolnice, Hitna pomoć, i to preko ljekarni.

I sada se tu stvorio problem, jer u ljekarnama nema tog cjepiva. Nitko ga nije uvezao i sada je nestašica – kazuje dr. Bernard Kaić, prvi epidemiolog HZJZ-a.

U HZJZ-u postoje još neke male količine za rutinsko cijepljenje, koje se sada koriste za cijepljenje poslije ozljeda, no istječe im rok posljednjeg dana ove godine.

Hitni slučaj

– Dakle, još uvijek možemo, nakon ozljeđivanja, kao prvu pomoć koristiti to cjepivo za rutinsko cijepljenje. No to prestaje zadnjim danom ove godine. Očekujemo da ćemo do kraja godine dobiti novo cjepivo. Ako nema cjepiva protiv tetanusa, kao zamjensko cjepivo može se koristiti ono protiv difterije i tetanusa kojeg ima u dovoljnim količinama i koje je jednako dobra zaštita – kazuje dr. Kaić.

Zanimljivo je, kako neslužbeno doznajemo, da je ovo cjepivo koje je primio naš sugrađanin posljednje cjepivo protiv tetanusa u Splitsko-dalmatinskoj županiji i da ga nema više, osim ako ga eventualno neki liječnik opće prakse nema u "bunkeru" i čuva ga hitne slučajeve.