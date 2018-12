Branitelji žive deset godina kraće od ostatka populacije: 'Dokazano je da trauma ili PTSP mogu biti okidač za dobivanje raka, odazovite se preventivnim pregledima'

Okrugli stol na temu "Uzroci rane smrti i pobola kod veterana Domovinskog rata" održan je sinoć u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u organizaciji splitske Hvidre.

Stručnjaci koji su govorili o ovoj važnoj i ozbiljnoj društvenoj temi složili su se kako je posebno kod braniteljske populacije potrebno brinuti se o prevenciji i ranom otkrivanju bolesti kako bi se zastavio negativan trend da osobe koje su bile aktivne u ratnim zbivanjima žive i 10 godina kraće od hrvatskog prosjeka.

Psihologinja i psihoterapeutkinja doc.dr. Vesna Antičević iznijela je zabrinjavajući podatak, do kojeg je došla s timom stručnjaka nakon provedenog usporednog istraživanja na 850 civila i 500 branitelja, kako su potonji skloni obolijevanju od 2 do 4 puta (ovisno o vrsti bolesti) više od onih koji nisu bili izloženi traumama i stresu sudjelovanja u ratu. Uz to pokazalo se kako dužina boravka na ratištu i ranjavanje imaju dodatni utjecaj kod niza kardiovaskularnih oboljenja.

- Uz PTSP kod čak 65 posto branitelja bilježimo trajne promjene osobnosti, što kod dijela dovodi do depresija, a često i ovisnosti. Primjetili smo smo i značajno veći broj razvoda. Nije se jednostavno riješiti stresa, no nemojte se povlačiti u sebe nego o problemima i situacijama koji vas muče pričajte ne samo sa stručnjacima nego i vama bliskim članovima obitelji ili prijateljima - uputila je veteranima savjet dr. Antičević.

Rano otkrivanje

Epidemiologinja dr. Ivana Marasović Šušnjara iznijela je podatak kako je tijekom 2017. godine preminulo 4320 branitelja, a kako su tumori i bolesti krvožilnog sustava najčešći uzrok rane smrti ove populacije, što se može smanjiti prevencijom, ranim otkrivanjem i primjerenim liječenjem, te odgovarajućom rehabilitacijom.

Specijalistica kardiologinje doc. dr. Duška Glavaš ponovila je kako branitelji sebi mogu produžiti život ukoliko se počnu kretati, prestanu pušiti i smanje tjelesnu težinu i stres.

- Potrudite se živjeti zdravije jer naš tipični pacijent koji stiže s velikim infarktom je muškarac između 40 i 60 godina, dakle u najboljem periodu kad mi mogao najviše doprinijeti svojoj obitelji i društvu - kazala je Glavaš, dok je onkolog doc. dr. Tomislav Omrčen iznio podatak kako je u SAD-u, koje imaju veliko iskustvo u istraživanjima s ratnim veteranima, dokazano da trauma ili PTSP mogu biti okidač za dobivanje raka, te one iznad 50 godina pozvao na redovne preventivne preglede, posebno prostate i debelog crijeva čije rano otkrivanje omogućuje veće šanse za ozdravljenje.

- Posao našeg Centra za psihosocijalnu pomoć nije samo papirologija nego smo često i spona između obitelji i bolnica. Uveli smo preventivne preglede i odaziv u Splitsko-dalmatinskoj županiji je odličan. Dosta branitelja ima problema s kralježnicom pa smo pokrenuli rehabilitaciju u Daruvaru i Krapini. Naši zaposlenici vrlo dobro razumiju braniteljsku populaciju i stojimo na raspolaganju da vam pomognemo ukoliko smo u mogućnosti - poručila je pak Ivana Serdarević-Bravić, voditeljica Odsjeka područne jedinice Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na okruglom stolu, kojeg je pratio velik broj zainteresiranih, svoje savjete dali su i specijalistica opće medicine doc. dr. Marion Tomičić, neurolog dr. Krešimir Čaljkušić, te pulmolog dr. Vide Popović ujedno i u ulozi moderatora okruglog stola.

- Javnost uopće nije svjesna ozbiljnosti situacije, a svaki dan je dragocjen u borbi za zdravlje veterana Domovinskog rata. Moramo zajednički poslati poruku i raditi na tome da branitelji dožive prosječnu životnu dob stanovnika Hrvatske što trenutno nije slučaj - poručio je Mladen Šiško, predsjednik Hvidre Split.