Umirovljeni splitski asevi: provjerili smo što u penziji rade ljudi koji su naš grad činili boljim mjestom i nimalo nas nisu razočarali. Oni su najbolji dokaz da i nakon 65. itekako ima života

Ivuliću se ne ide u penziju

'Da sam u državnom poslu, potirali bi me'

Iako ima uvjete za mirovinu, poznati urar Zlatko Ivulić još ne želi prestati s radom.

- Spremam se za penziju, ali i sami znate kakve su nam mirovine danas. Pa ko bi od njih preživio?! Da sam u državnom poslu potirali bi me, ali ovako još mogu malo radit. Imam sriću da sam zdrav, dobro vidim, ne drhte mi ruke, živim zdravo, a posla uvik ima. Evo, meni dolaze mušterije još od pokojnog oca, zapravo njijova dica jer je butiga na istom mistu kraj ribarnice od 1937. godine, a mi nikad nismo išli ni livo ni desno, bili smo svoji i za svit - kaže nam šjor Ivulić.

U posljednje vrijeme na zasluženi odmor od svog posla i poziva povlače se neki od naših sugrađana čije je djelovanje u javnom životu grada itekako bilo cijenjeno i prepoznato.

Slušali smo ih, viđali svakodnevno, pratili kako rješavaju probleme koji se svih nas tiču, potiču neke pozitivne stvari, optimizam i humanost, kako čine ovaj grad ljepšim mjestom. No, svakom dođe vrijeme da zastane, bilo odlaskom u mirovinu ili pak odlukom da se malo uspori tempo koji bez sumnje troši dušu i tijelo.

Umirovljenje legendarnog Ante Mrvice, bivšeg koordinatora "Jadrolinije" za splitsko područje, izazvalo je nebrojeno mnogo komentara, lijepih želja i žaljenja zbog odlaska čovjeka koji je prije svih ranom zorom išao pješke na posao u trajektnu luku i znao za ama baš svaki polazak, dolazak, kašnjenje trajekta i katamarana.

Štoviše, svaku izvanrednu situaciju rješavao je munjevitom brzinom kako bi svaki putnik bio zadovoljan, a vozni red se držao rasporeda. Nama novinarima bio je neprocjenjivi izvor informacija, koji se javljao nakon prvog zvona mobitela te bi nam u dahu izrecitirao aktualno stanje u širem splitskom plovnom području. Miruje li sad naš Mrvica, pitali smo ga.

Mrvica na Žirju

- Ma kakvi, da mirujem?! Evo me na Žirju, malo sadim masline, malo idem u lignje, a taman ste me uhvatili kako se spreman za Šibenik na fakultet, pa ću u Zadar na promociju studenata. Ako stignem, eto me i u Splitu - u dahu nam govori Mrvica, koji se s nostalgijom prisjeća radnog vijeka u "Jadroliniji", gdje je živio s morem i otocima i svakodnevnim životom otočana.

- Svakom dođe kraj karijere, dolaze novi, mlađi ljudi i neka ih. Samo uvijek ponavljam kako posao treba raditi s ljubavlju i znanjem, dati sve od sebe i biti čvrst u glavi. U mom poslu bila mi je najvažnija sigurnost putnika. Znao bi reći, da je papa u pitanju, taj trajekt ne može za Vis ako vrijeme ne dozvoljava - kaže Mrvica, bez kojeg putnički morski sektor više nije isti. Svaka čast onima koji pokrivaju njegove zadatke, ali Mrvica nam je bio u srcu i doslovce nezamjenjiv.

The Voice

Dugogodišnji novinar HRT Radija Split i jedan od urednika kultne emisije "Pomorska večer" Jadran Marinković ovih dana odlazi u mirovinu nakon 40 godina u novinarstvu.

Nećemo ga više slušati srijedom u emisiji "Sridom u sridu", s nostalgijom ćemo se sjećati njegova glasa u "Pomorskoj večeri" Hrvatskog radija, koju je 36 godina vodio iz splitskog studija, s kojom su odrastala brojna djeca pomoraca kojima je radio, u vremenima bez mobitela, bio veza s očevima. Jadrana nećemo više slušati ni kako rješava gradske probleme u radijskoj emisiji "Auspuh"... Što će on raditi?

- Ne znam što će biti kad ne odem na radio, doći ću ovdje na kavu i pročitati novine, to mi je ionako kvartovski kafić. I tako to prođe, dođe ti 65 i nakon nekoliko dana zaboravit će ljudi da je tamo bio neki Jadran. Doći će neke nove generacije, takav je život, ali tko god radio, samo je bitno da se poštuje struka – kazao je Marinković našoj kolegici Ljubici u nedavnom razgovoru.

Dobra vila iz Knjižnice

Žalili smo i za odlaskom u mirovinu Ingrid Poljanić, profesorice engleskog jezika i komparativne književnosti, koja je godinama organizirala kulturne večeri u GKMM-u. Nisu tamo prestala događanja, ali ruku na srce, gospođa Ingrid je znala odabrati temu i gosta.

No, ona ne miruje ni u penziji. Svakog četvrtka oko 19 sati i 15 minuta predstavlja nam zanimljive knjiške naslove i negdašnje uspješnice iz svih književnosti u emisiji "U potrazi za zaboravljenim knjigama" na Radio Splitu.

Friški umirovljenik

Mirovati neće ni Vinko Prizmić koji je odlučio, nakon 16 godina na čelu Hrvatske gorske službe spašavanja, prepustiti mjesto mlađima. Svom nasljedniku Prizmić ostavlja vrhunski uigranu službu koja broji 25 stanica i oko 1500 članova spremnih na spašavanje života u bilo kojem trenutku, službu kojoj građani vjeruju.

- Pomogao sam tisućama, ali barem je ovaj svijet manje nesretan jer oni ljudi koji bi izgubili nekog svog najdražeg, a mi spasili, zapravo su mi jedna satisfkcija da sam se imao zašto roditi - rekao je Prizmić koji će se, kako kaže, "išuljati" iz vodstva ove službe, no i dalje će ostati u njoj radeći za dobrobit društva, kako u akcijama, u prevenciji, tako i u daljnjem razvijanju sustava spašavanja.