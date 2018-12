Splitski autobusni i željeznički kolodvor od idućeg ljeta bit će na Kopilici, pogledajte kako će izgledati

Sve je bliža realizacija privremenog autobusnog kolodvora u Kopilici koji je jedan od ključnih infrastrukturnih objekata grada, ne samo zbog broja putnika, nego i zbog njegove pozicije i povezanosti.

Na današnjem obilasku buduće trase splitskog metroa, gradonačelnik Andro Krstulović Opara i Jurica Vojnović, pročelnik gradske Službe za upravljanje razvojnim projektima predstavili su projekt privremenog autobusnog kolodvora s projekcijama kako bi trebao izgledati već iduće ljeto.

- Autobusni i željeznički kolodvor nazivamo privremenim do izgradnje i realizacije velikog projekta koji je već zapisan u GUP-u prije više od deset godina. Taj veliki projekt zahtjeva puno pripreme, ali do realizacije, u cilju rasterećenja gužvi, odlučili smo se na ovaj korak preseljenja autobusnog i željezničkog kolodvora koji će iduće ljeto izgledati puno bolje nego što je to do sada bilo - najavio je Vojnović.

Tom prilikom se splitski gradonačelnik provozao dijelom "pruge" koja će voditi od Zračne luke Split do trajektne luke. Pridružio mu se Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, čelnici HŽ infrastrukture, HŽ Carga i HŽ putničkog prijevoza te Mirjana Čagalj, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore.

Zajednički su prezentirali dosadašnje zajedničke aktivnosti i u vlaku potpisali ugovore koji su preduvjet za realizaciju budućih infrastrukturnih zahvata.

Sa sadašnje lokacije u splitskoj luci pa do novog kolodvora bit će potrebno manje od tri minute vožnje brzim vlakom, najavljeno je na predstavljanju gdje su prezentirani i vizuali budućeg objedinjenog kolodvora koje možete pogledati u našoj galeriji.