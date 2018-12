Doznajemo detalje: inspekcijski nadzor u splitskom KBC-u nije prošao bez prijepora, krivnja se pokušavala prebaciti na dijagnostiku

Prema izjavi mog klijenta, koju je dao pred istražnim sucem, u dijagnostičkoj obradi pacijenta, dakle u predoperativnoj obradi pacijenta došlo je do određenih propusta, a sada se to i potvrđuje - kaže odvjetnik Vinko Ljubičić

Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravstva dovršilo je zdravstveno-inspekcijski nadzor u slučaju liječenja bolesnika Ivice Adžaipa, koji je, na žalost, nakon operativnog zahvata na srcu preminuo u KBC-u Split.



Za njegovo liječenje, podsjetimo, supruga Ljubica Adžaip navodno je dala mito od 3000 eura splitskom kardiokirurgu koji je taj operativni zahvat obavio.

Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravstva obavilo je zdravstveno-inspekcijski nadzor u KBC-u Split, ordinaciji izabranog liječnika te Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Temeljem dostupne medicinske dokumentacije i izjava svih osoba koje su sudjelovale u liječenju bolesnika, Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako su učinjeni propusti u liječenju bolesnika, uz napomenu da se radilo o rijetkom kliničkom entitetu te da učinjeni protokol dijagnostike i liječenja treba gledati kroz tu prizmu.

Zdravstvena inspekcija će u skladu s ovlastima, a sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, cjeloviti predmet proslijediti na daljnje postupanje Državnom odvjetništvu.

Proliveno dosta žuči

Kada "ogolimo" ovo suho priopćenje, Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravstva nesumnjivo je zaključilo da je netko kriv, odnosno više nije sporno da su napravljeni propusti u liječenju Ivice Adžaipa. A tko je konkretno kriv i koji je stupanj te krivnje, to će tek utvrditi Državno odvjetništvo.

Međutim, kako neslužbeno doznajemo, nadzor Stručnog povjerenstva Ministarstva zdravstva u KBC-u Split nije prošao bez repova, slikovito govoreći, "proliveno je dosta žuči" kako bi se točno utvrdilo u kojem je dijelu medicinske obrade učinjen propust.

Tako su, prema našim izvorima, krivnju za propuste u liječenju Ivice Adžaipa ponajviše htjeli "prebaciti" na dijagnostiku, odnosno dijagnostičke postupke, koji su za preminulog pacijenta rađeni prilikom boravka u bolnici.

U tome je navodno prednjačio liječnik iz Zagreba, kardiolog koji je tvrdio kako radiološki nalaz, odnosno prvi MSCT koji je napravljen nad Ivicom Adžaipom, nije korektno "pročitan", već je, po njegovu mišljenju, napravljen propust.

No, s time se nisu složili u splitskoj bolnici, već je zatraženo mišljenje neovisnih radiologa iz Zagreba koji su utvrdili kako je MSCT nalaz bio korektno očitan i da u tom segmentu liječenja nije bilo nikakvog propusta.

Svakako "bode oči" da radiološke nalaze "nadzire" kardiolog, koji bi zasigurno bio vještiji i bolji "tumač" rada kardiologa ili kardiokirurga, dok bi nadzor radiologa svakako morao raditi radiolog.

Rijetki entitet

Nadalje, kako doznajemo, pacijentu Ivici Adžaipu, koji je primljen na liječenje u KBC Split, odmah je nakon primitka u bolnicu napravljen UZV srca, rendgen pluća i MSCT aorte, te je sve odrađeno po zakonu struke i po medicinskim uzusima.

Kardiolog iz Stručnog povjerenstva Ministarstva zdravstva je prigovarao kako se na prvom MSCT-u kod Ivice Adžaipa vidio taj problem (rijetki klinički entitet), a da u čitanju nalaza nije uočen.

No, u splitskoj bolnici su ostali pri svome gledištu, a što su potvrdili i radiolozi iz Zagreba, da se na prvom MSCT-u zaista taj rijetki zdravstveni problem nije vidio. On se vidio tek na drugom MSCT-u koji je napravljen za 20-ak dana, a koji se radio po drugom protokolu snimanja.

Kako neslužbeno doznajemo, taj rijetki klinički entitet (fistula), koji je drugim snimanjem uočen, nakon 20 dana od prvog, mogao je, kako nas uvjeravaju iz stručnih krugova, izrasti u vremenu od prvog do drugog snimanja.

Čitateljima moramo, koliko je to laički moguće, pojasniti o kakvom se to "rijetkom kliničkom entitetu" kod Ivice Adžaipa radilo.

Kako doznajemo od uglednog splitskog liječnika, nesretni Ivica Adžaip imao je patološki spoj (fistulu) između velikih krvnih žila u neposrednoj blizini srca, a takav "rijetki klinički entitet" povezan je s visokom smrtnošću. On je imao ozbiljnu srčanu manu, a njegovo zdravstveno stanje otežavala je činjenica da je već jednom, prije podosta godina, bio operiran na srcu, odnosno postavljena mu je umjetna valvula (zalistak).

Naposljetku, treba istaknuti da je nalaz, odnosno nadzor Stručnog povjerenstva Ministarstva zdravstva na neki način preslik svega onoga što je Slobodnoj Dalmaciji u svom prvom istupu za javnost izrekao poznati splitski odvjetnik Vinko Ljubičić, branitelj osumnjičenog kardiokirurga.

Najteže je obitelji

Tada je odvjetnik Ljubičić rekao kako je kardiokirurgu na operacijski stol doveden pacijent s jednom dijagnozom, a da je tijekom operacijskog zahata ustanovljeno da se radi o sasvim drugoj, puno goroj dijagnozi i da se pacijentu spašavao život.

- Ja ovaj nalaz Stručnog povjerenstva iščitavam kao sukus onoga što sam izrekao već za Slobodnu Dalmaciju. Kao i onda, i sada kazujem da je, prema izjavi mog klijenta, koju je dao pred istražnim sucem, u dijagnostičkoj obradi pacijenta, dakle u predoperativnoj obradi pacijenta došlo do određenih propusta - kazuje odvjetnik Ljubičić.

U ovom trenutku, naravno, najteže je obitelji Adžaip koja je izgubila člana svoje obitelji nakon teške operacije u KBC-u Split, a koja je naposljetku završila Ivičinom smrću.

Hoće li obitelji biti utjeha kada dozna da je službeno za Ivičinu smrt kriv "Petar ili Pavao"?

Sumnjamo.