Nevjerojatna devastacija bisera splitske arhitekture: želio bolji pogled pa otukao kulturno dobro!?

Koliko god se trudili, postoje stvari koje je nemoguće opravdati, primjerice, potez stanara treće etaže višekatnice u Biankinijevoj ulici, koju je projektirao priznati splitski arhitekt Stanko Fabris.

U pitanju je, pretpostavljamo, želja za otvorenim pogledom i nešto više prirodne svjetlosti, no za otući dio fasade, i to na zgradi koja je na Bačvicama izgrađena pedesetih godina prošloga stoljeća, stvarno treba imati hrabrosti. I nemati građanske svijesti.

Srušeni dio fasadnog sjenila je dio stana, ne zajedničkih prostorija, dakle privatno je (su)vlasništvo. Zanimljivo je da je pročelje otučeno točno u veličini prozora, vrlo nepravilno, i to još prije petnaestak dana.

Navodno, među stanarima se proširila priča da je sjenilo samo palo, u što je teško povjerovati. Reagiralo je nekoliko građana, a sankcija za sada nema.

Naime, u Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima navodi se da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu izvoditi jednostavni radovi na postojećoj zgradi kojima se dodaju novi unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nenosivom pregradnom zidu, no za ovu građevinu to ne bi smjelo vrijediti jer je preventivno zaštićena od Ministarstva kulture kao dio poslijeratne stambene baštine (građena je od 1953. do 1955. godine).

Zgrada je upisana i u nacionalni Registar kulturnih dobara, koji je od ožujka 2012. javno dostupan na internetskim stranicama resornog ministarstva. Na Bačvicama je konkretno zaštićena stambena zgrada na Trgu Mihovila Pavlinovića 7 i 8, te Biankinijeva 8 i 10, što je adresa na kojoj se ovaj "graditeljski pothvat" nalazi.