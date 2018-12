Ako Ministarstvo obrazovanja uskoro ne uplati troškove prijevoza i dnevne prehrane za 62 korisnika splitskog Centra za autizam, koje duguje još od rujna, ta odgojno-obrazovna ustanova za učenike s poteškoćama iz autističnog spektra, od siječnja bi mogla prestati s radom.

Anja Jelaska, ravnateljica Centra koji djeluje u Rendićevoj ulici u Spinutu, uvjerava nas kako mora prijetiti zatvaranjem institucije jer joj je preostalo jako malo opcija – već je posezala za raznim privremenim rješenjima pa je, među ostalim, troškove prehrane domišljato podmirivala iz donacija. No, i taj iznos relativno je brzo potrošen.

– Od početka ove školske godine čekamo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje troškova prijevoza učenika i njihove pratnje te, naravno, pripadajuću uplatu. Do sada smo ih kontaktirali u bezbroj navrata. Telefonom, e-mailom, dopisima, no odgovornost se stalno prenosi s jedne osobe na drugu, nerijetko nedostaje nešto iako smo sve potrebno poslali već odavno, pa nas upućuju na strpljenje. Zapravo, na naše pozive uglavnom se i ne odazivaju. Ni suglasnost za prehranu učenika nismo dobili do prije nekoliko dana... – tvrdi Jelaska.

Roditeljima korisnika Centra nije preostalo ništa drugo, pa se i sami snalaze kako znaju i umiju, troše vlastiti novac i vozila, a svakodnevno dolaze iz Imotskog, Sinja, Knina, Kaštela... Centar ima dva kombija čije bi troškove trebalo podmiriti resorno ministarstvo, na mjesečnoj razini to iznosi 35.000 kuna, dok se za doručak, ručak i užinu koje bi trebali imati osigurane u svojim prostorima mjesečno izdvaja 14.000 kuna.

– Novca ima za sve, za odvojeni život saborskih zastupnika ili dodatke na njihovu plaću, ali nema za našu djecu. Naša djeca Ministarstvu su očito nebitna. To je sramota – ljuta je Branka Grizelj, majka troje djece iz Podstrane, čiji je najmlađi sin, 15-godišnji Mislav, mladić s posebnim potrebama.

– Naša ravnateljica nas zastupa sjajno, borbena je kao lav, s njom smo zaista prezadovoljni. S njom je sve procvalo, i one u Zagrebu može zaista biti sram – njezinu priču potvrđuje i Vesna Golemac, majka 18-godišnjeg Ivana, stopostotnog invalida.

– Oštećenja mog djeteta su teška, potrebna nam je višestruka pomoć, ne znam što oni u Ministarstvu misle... To je naše zakonsko pravo, kako nam ga samo tako, bez objašnjenja, mogu oduzeti – pita se naša sugovornica.

S druge strane, iznimno su zadovoljni brzim reakcijama i pomoći gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, te župana Blaženka Bobana.

– Kada god smo nešto zatražili, odmah su reagirali. Grad nam je osigurao prostor, a župan je preuzeo obvezu financiranja prijevoza u međugradskoj vožnji, i to ne samo isplatom za protekle mjesece, već i za ostatak godine. Naime, Ministarstvo obrazovanja se izjasnilo kako ne sudjeluju u financiranju međugradske vožnje, ali ne znaju nas informirati tko je onda obavezan uplatiti novac za takav oblik prijevoza – ističe ravnateljica.

Problema ima još, prostor treba renovirati, ni grijanje nije adekvatno, pa je potreban novi sustav.

– Žalosno je što nacionalna strategija za osobe s invaliditetom u cijeloj zemlji zapravo ne postoji. Čudi me zašto se ovo događa, plaću od istog Ministarstva redovito dobivamo, a gdje je zapelo, valjda će barem medijima objasniti, kada nama već ne žele. Nadam se samo da nas neće dovesti do toga da stavimo ključ u bravu – zaključuje Jelaska.