Imenjak slavnoga glumca prešao 40.000 kilometara na dva kotača da bi stigao u Split: Jacky Chen iz Tajvana dopedalirao na Rivu i odmah naučio da je najvažniji Hajduk!

Nakon prijeđenih 40 tisuća kilometara od rodnog Tajvana, do splitske Rive dopedalirao je Jacky Chen.

Doduše, ne onaj glasoviti hongkonški filmski glumac, već njegov imenjak i gotovo prezimenjak, budući da se poznatiji Jacky preziva Chan, a ovaj naš gost Chen. Dakle, u grad nam je dopedalirao inženjer fizike s Tajvana, pustolovac koji od 2015. godine putuje po svijetu na dva kotača.

Prešao je, krenuvši s Aljaske, oko 60-ak zemalja s namjerom da proputuje svijetom i ostvari svoju želju iz djetinjstva. Kilometar po kilometar, nakon Zadra, gdje su ga očarale Morske orgulje, i Šibenika, gdje se divio katedrali, stigao je u Split. Tu ga je izviđačka veza poslala kod naše poznate skautice i volonterke Lade Štefek, koja ga je ugostila na nekoliko dana.

Couchsurfer

– Putujem i živim skromno. Spavam u šatoru ili kod dobrih ljudi na koje redovito naiđem po putu, preko couchsurfinga. Mnogi me i dočekaju jer svoje putešestvije objavljujem na Facebook stranici "Go or die". Cilj mi je bio dijeliti ljepote svijeta s prijateljima i ostvariti svoj san, obići svijet. Davno sam pročitao knjigu jednog Japanca koji je također putovao po svijetu na biciklu.

On me inspirirao. Jednog dana kada se vratim na svoj Tajvan, napisat ću knjigu o svom životnom putovanju, pa možda i ja nekog inspiriram. Vraćam se kući 2021. godine – plan je ovog avanturista koji je prethodno napustio posao i krenuo u nepoznato iz Aljaske. Potom je prešao u SAD, spustio se do Južne Amerike, a zatim se prebacio u Europu zrakoplovom.

Govori kako su mu u Vancouveru ukrali bicikl, ali dan kasnije pronašla ga je policija.

U Meksiku mu je ukradena prtljaga, a tamo je pak dobio novi bicikl od jedne firme koja ga je odlučila sponzorirati, a kako je firma imala podružnice u brojnim zemljama, imao je osiguran servis. U Splitu mu se kao serviser ponudio Ivan Bućan. Bućan mu je stručno obavio popravke na Meridi koja je prevalila toliki put.

Nema stajanja

– Nisam uopće profesionalni vozač bicikla, ali htio sam obići svijet s biciklom, kako bih ga što bolje upoznao i doživio. Putovanje donese razne zgode, uglavnom lijepe, a najviše me oduševljavaju ljudi koji su spremni pružiti pomoć, hranu, krevet, pa čak i novac, iako ga ne tražim. Evo i u Splitu sam lijepo dočekan. Pokazali su mi Marjan, Sustipan, Vidilicu, Rivu, naučio sam kako je ovdje najvažniji Hajduk. Grad je prelijep, ljudi srdačni – govori 40-godišnji Tajvanac, otkrivajući kako mu je jedini neprijatelj na putu hladnoća, snijeg i kiša, ali i to je dio avanture.

Nakon Splita ide put Dubrovnika, Crne Gore, Albanije, Turske odakle će se prebaciti u Afriku. Nakon toga u planu je vožnja preko Azije, pa njegova domovina.

– Putujući pišem dnevnik, snimam fotografije, a kad se vratim kući želio bih držati predavanja o svom putovanju. Htio bih potaknuti mlade ljude da sanjaju te pokušaju ostvariti svoje snove jer, evo, moguće ih je ostvariti. Nisam nikakav bogataš, živio sam skromno i prije, samo sam čvrsto odlučio vidjeti svijet – kaže Jacky.