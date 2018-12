Kakva je sudbina Marjana? Hoće li vijećnici političkom odlukom proglasiti 'tradicijsku naseobinu', iako u park šumi ima vrlo malo autentičnih ruralnih objekata?

Gradski vijećnici dobili su "vrući krumpir" - morat će se očitovati hoće li proglasiti postojanje tradicijske naseobine u obuhvatu Park-šume Marjan kako bi se provela legalizacija sedamdesetak bespravnih objekata.

Na tom prostoru, kao što je poznato, ne postoje tradicijski građene kuće u većem broju, odnosno ruralno naselje. Ministarstvo graditeljstva izvijestilo je Banovinu da može donijeti odluku o "tradicijskoj naseobini" u granicama park-šume radi ozakonjenja objekata ako se dovoljno dugo živi na tom području, ali "trajanje življenja" nije preciziralo.

S druge strane, Ministarstvo kulture se posredstvom dr. Radoslava Bužančića, pročelnika Konzervatorskog odjela u Splitu, proglasilo nenadležnim za pitanje "tradicijske naseobine" na Marjanu. Ministarstvo zaštite okoliša se prije dvije godine izjasnilo protiv takvog modela legalizacije, a gradska Komisija za urbanizam nakon tri zasjedanja nije donijela zaključak nego je predmet proslijedila vijećnicima.

Dakle, što će stranke i lokalni zastupnici napraviti? Hoće li političkom odlukom proglasiti "tradicijsku naseobinu", iako na Marjanu ima vrlo malo autentičnih ruralnih objekata?

Od HDZ-ovaca nije bilo moguće dobiti izjavu. Nekoliko puta smo nazivali Petra Škorića, predsjednika Gradskog odbora te stranke, i slali mu SMS-ove, ali nismo dobili odgovor na pitanje kakav je stav stranke da se radi legalizacije proglasi "tradicijska naseobina" u park-šumi. Potpredsjednik Komisije za urbanizam i HDZ-ov vijećnik Domagoj Maroević rekao nam je da ne može davati izjave o stavu HDZ-a, već da to mogu Škorić i tajnik Tomislav Prljević. Ovaj potonji se, također, nije javljao na mobitel, niti odgovorio na pitanje koje smo poslali SMS-om.

U Kerumovu HGS-u nemaju dvojbe da na Marjanu treba proglasiti "tradicijsku naseobinu".

- Podržat ćemo legalizaciju. Pronašli smo mogućnost u dogovoru s ministarstvom da se to može legalizirati kao tradicijska naseobina. Zašto ne omogućiti ljudima da legaliziraju svoje objekte? Neki su za, neki protiv, neki pitaju kolike su visine, koliko kvadrata? Nismo mi kao Komisija za urbanizam bili u poziciji nekakvih sudaca da odlučujemo, nego samo da ne zaustavimo proces, da ide na Gradsko vijeće. Kao stranka podržat ćemo legalizaciju, jer ako se do sada podržalo na tisuće objekata koji su smiješni i karikaturni na našoj obali, zašto ne pomoći i tim ljudima da legaliziraju svoje objekte. Mislim da je to najmanja šteta - kaže Davor Grčić, gradski vijećnik i član Komisije za urbanizam.

Šef splitskog SDP-a i vijećnik Goran Kotur bio je kao član Komisije za urbanizam suzdržan kad se glasalo o odluci da se predmet uputi lokalnom parlamentu.

- Bio sam suzdržan jer zaključak Komisije ne definira o čemu odlučujemo u pitanju tradicijske naseobine na Marjanu, ni po kriterijima, niti po obuhvatu. Ministarstva nemaju isti stav, a gradska izvršna vlast se "evakuirala". Svakako se mora donijeti plan područja posebnih obilježja za Marjan. Pod tradicijskom naseobinom se može svašta provući, te moramo biti vrlo oprezni zbog mogućih posljedica. Treba pomoći našim sugrađanima koji žive u nelegalnim objektima na Marjanu, ali ne smijemo otvoriti vrata betonizaciji - napominje Kotur.

Most je protiv predloženog modela legalizacije u park-šumi.

- Poštivanje zakona jedini je kriterij donošenja odluke. Teško je shvatljivo i obranjivo da se tradicijskom naseobinom proglasi nešto što je nezakonito izgrađeno. Čelik, staklo, beton i višekatnice ne uklapaju se u tradiciju, a pogotovo ne oni objekti koji nisu postojali u trenutku proglašenja park-šume 1964. godine - napominje Ante Čikotić, predsjednik splitskog Mosta.

U stranci Pametno kategorično su protiv "tradicijske naseobine".

- Nećemo podržati definiciju tradicijskih naseobina, kako je predložilo Ministarstvo. Razumijemo potrebe ljudi koji žive na Marjanu, neki više i od 70 godina i to im je jedini dom, ali ovakva nejasna definicija samo otvara put pogodovanju pojedincima koji su dobro znali što rade kad su gradili svoje vile u park-šumi. Ne želimo betonizaciju Marjana - zaključuje Marijana Puljak, stranačka čelnica.