Dok Ryanair prodaje karte za letove iz Splita za Dublin, a na Resniku o tome pojma nemaju, doznali smo gdje je zapelo u pregovorima

"Ryanair" je zadovoljan što može najaviti prve letove iz Splita i Dubrovnika prema Dublinu, koji kreću četiri puta tjedno od lipnja do kraja listopada 2019. godine, kao dio proširenog ljetnog rasporeda.



Tu vijest objavio je u ponedjeljak navečer niskobudžetni avioprijevoznik na svojoj službenoj internetskoj stranici, što je podjednako razveselilo ljubitelje putovanja, privatne iznajmljivače, ali i velik broj Hrvata koji su posao pronašli u glavnom gradu Irske. Istodobno su u prodaju puštene karte, i to po cijeni od 107 eura za povratni let, bez obzira polijeće li se iz Dublina ili Splita, a na društvenim mrežama širenjem linija pohvalilo se i čelništvo zračne luke u metropoli "zelenog otoka".

- U pitanju su prekrasni hrvatski gradovi puni kulture i povijesti, pa ne sumnjamo da će to biti iznimno popularna odredišta. Blisko ćemo surađivati s menadžmentom "Ryanaira" kako bismo popularizirali ove nove linije – poručio je Vincent Harrison, direktor Zračne luke Dublin.

No, odmah jučer ujutro dočekao nas je hladan tuš jer su iz uprava dalmatinskih zračnih luka negirali da imaju potpisane ugovore s irskom kompanijom, te da u njihovim redovima letenja za iduću sezonu još uvijek nema "Ryanairovih" linija za koje se već prodaju karte.

Direktor Zračne luke Split Lukša Novakkazao je za naš list da je s tim avioprijevoznikom obavljen tek prvi krug razgovora, i kako su potvrđene samo linije austrijske kompanije "Laudamotina", kojoj je "Ryanair" prije nekoliko mjeseci postao 75-postotni vlasnik.

– Imamo informaciju da je "Ryanair" radio nekakve planove, ali oni nisu potvrđeni s naše strane. Zračna luka Split odobrava i utvrđuje letove, ima svoje kapacitete o kojima mora voditi računa, pa kad budemo imali konačnu odluku, o tome ćemo izvijestiti javnost – poručio je Novak, dok je Josip Paljetak, zamjenik direktora prometnog sektora dubrovačkog aerodroma, kazao kako su "iznenađeni najavom jer nemaju s Ircima potpisan ugovor ni o slotovima niti za usluge slijetanja".

Irska tvrtka već nekoliko godina pokušava uspostaviti linije iz Splita i Zagreba, no u Resniku su redovno nailazili na odbijenicu jer najveća dalmatinska zračna luka ima dovoljno posla i postavlja nove rekorde, te ne pristaju na "modus operandi" kompanije prepoznatljive po povoljnim avionskim kartama.

Promućurni Irci za početak traže niže aerodromske pristojbe i usluge koje prijevoznici plaćaju po putniku, a potom slijedi pregovaranje s lokalnim turističkim zajednicama kojima "po zlato" prodaju oglasni prostor na svojim web-stranicama i magazinu, što je nazvano "sustavom zajedničkog oglašavanja".

– Podržavamo svaki interes zračnih kompanija za Splitom ako je riječ o povoljnim uvjetima za destinaciju. Kroz zajedničke marketinške kampanje surađujemo s brojnim zračnim kompanijama, no konkretno za dolazak "Ryanaira" nismo dobili nikakvu službenu obavijest ni upit za suradnju – kazala nam je Alijana Vukšić, direktorica splitskog TZ-a, a identičan odgovor dobili smo i iz kabineta župana Blaženka Bobana, gdje nam je potvrđeno kako ni oni nisu vodili nikakve pregovore s tim zračnim prijevoznikom, kojem njihovi kolege iz Zadarske županije godišnje kroz udruženo oglašavanje plaćaju gotovo milijun i pol kuna.