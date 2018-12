U želji da se što transparentnije upravlja stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima u vlasništvu Republike Hrvatske, nacionalna tvrtka "Državne nekretnine" objavila je natječaj za zakup pet poslovnih prostora u gradu pod Marjanom koji se već neko vrijeme ne koriste.

Poziv je, kako doznajemo, prvenstveno namijenjen malim obrtnicima koji bi svoje ponude trebali do 20. prosinca dostaviti državnoj tvrtki, pa su i početne cijene najamnina vrlo korektne u odnosu na tržišne vrijednosti u tim dijelovima Splita. Prvi se nalazi u prizemlju zgrade na adresi Ulica kralja Zvonimira 71, zauzima površinu od 10 četvornih metara, a početna cijena zakupnine je 1000 kuna.

Za državni lokal u kojem je godinama bila prodavaonica zlata i srebra potrebno je dati i jamčevinu u iznosu od 3000 kuna, a prostor je moguće koristiti za ugostiteljstvo, trgovinu, poslovne usluge, putničke agencije, frizerske i kozmetičarske obrte, te ostale djelatnosti malih obrta. Pregledati se može u četvrtak 13. prosinca, od 11 do 11.30.

Istoga dana, no od 11.30 do podne, razgledati se može i susjedni poslovni prostor na istoj adresi, površine 23 kvadrata.

Također se nalazi u prizemlju zgrade, a početna mjesečna neto zakupnina iznosi 2300 kuna. Jamčevina koju će morati uplatiti zainteresirani natjecatelji iznosi 6900 kuna, a što se djelatnosti tiče, državni kvadrati na jednoj od glavnih gradskih ulica pogodni su za male obrte, ugostiteljstvo, putničke agencije...

U ponudi "Državnih nekretnina" je i atraktivan lokal u prizemlju zgrade na početku Zapadne obale, točnije na adresi Branimirova obala 1, u kojoj su se godinama nalazili poslovni uredi turističke agencije "Globtour". Površine je 103 metra četvorna, a sastoji se od dvije prostorije, male kuhinje, WC-a i dvije galerije.

Početna mjesečna neto najamnina je 10.300 kuna, dok je zatražena jamčevina trostruka i iznosi 30.900 kuna. Poslovni prostor može se pregledati u četvrtak 13. prosinca, od 8 do 8.30.

Na zanimljivoj lokaciji u srcu grada su i dva susjedna prostora u Sinjskoj ulici, oba na rednom broju sedam. Nalaze se u prizemlju, prvi zauzima površinu od 17,9 kvadrata, a drugi je samo neznatno veći – 18,18 četvornih metara.

Koncepcija je identična, jedna prostorija, WC i ostava. Za prvi će trebati mjesečno izdvojiti najmanje 2327 kuna, a za drugi 36 kuna više. Natječajni uvjeti za oba slučaja predviđaju jamčevinu na razini trostruke početne zakupnine, a ciljana djelatnost su mali obrti.

Manji od dva prostora može se razgledati u četvrtak, 13. prosinca, od 9 do 9.30, a drugi će potencijalni korisnici moći obići od 9.30 do 10 sati.

Za razliku od ostalih lokala, u ponudi "Državnih nekretnina" je i poslovni prostor na Pazdigradu, u prizemlju zgrade na adresi Vinogradska 82. Za površinu od 22,85 metara četvornih traži se početna zakupnina od 1942 kune, a zainteresirani unajmitelji morat će uplatiti jamčevinu od 5826 kuna. Kao predložena djelatnost navode se ugostiteljstvo, trgovina, fotografska djelatnost, frizerski i kozmetički salon...

Prostor će se moći razgledati 13. prosinca od 13 do 13.30.