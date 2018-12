Nadate se bijelom Božiću? Mali Vakula odgovara hoće li vam se želja ispuniti, a samo za 'Slobodnu' analizira i kakva nas zima očekuje

Vrijeme "dva dana kiše – tri dana bure" polako se stabilizira, a u sljedećem razdoblju bit će ili-ili, i to bez ekstrema. Prva jača hladnoća u Dalmaciju stiže preko britanskog otočja – najavljuje Ivan Šolić, magistar šumarstva i nepogrešivi "Slobodnin" prognozer ekstremnih vremenskih prilika.

– Nad sjeverom Europe će se formirati anticiklona koja će se ispriječiti vlažnom i toplom oceanskom zraku koji nas prati, a istodobno će otvoriti put hladnom, polarnom zraku koji će već u drugom dijelu ponedjeljka navaliti na Dalmaciju. Po visini će osjetno zahladnjeti, jezičak hladnoće sa sjevera Europe će u prvoj polovini idućeg tjedna polizati i Dalmaciju – navodi Šolić, dodajući kako će zapuhati vrlo jaka i olujna bura, uz koju će se činiti i hladnije negoli će to službeno pokazivati termometar u meteorološkom zaklonu.

– Maksimalne dnevne temperature u odnosu na trenutačne uz obalu će pasti i šest do osam Celzijevih stupnjeva, dok će u Zagori biti tek nekoliko stupnjeva iznad ništice, s jutarnjim minusima. Osim za one koji ne vole južinu, dobre vijesti imamo i za one koji ne vole snijeg; da dolazak hladnog zraka ovaj put neće inicirati ciklonu pa će ovo zahladnjenje proći bez snijega u Zagori – kaže Ivan Šolić, ističući kako će zahladnjenje potrajati tek nekoliko dana.

Ako izuzmemo prodor hladnog zraka u prvoj polovini idućeg tjedna, koji smo detaljno analizirali prema najprestižnijem prognostičkom modelu ECMWF iz Readinga u Engleskoj, ostatak prosinca trebao bi biti umjereno topliji od prosjeka, s pojačanom ciklonalnom aktivnošću sredinom mjeseca, te prosječnom količinom oborina prema kraju mjeseca, na jugu Dalmacije čak i malo suše od prosjeka. U ovom trenutku, šanse za "bijeli Božić" su zaista male.

Sutinski meteorolog za čitatelje "Slobodne" detaljno je analizirao najnovije dugoročne prognostičke materijale za nadolazeću zimu.

– Mogle bi je obilježiti česte i velike amplitude između toplih i hladnih razdoblja, što ionako već postaje naša svakodnevica, rezultat našeg maćehinskog odnosa prema prirodi, "klimatski križ" koji će morati nositi budući naraštaji. Siječanj i veljača bi u Dalmaciji tako mogli imati prava zimska obilježja, pri čemu bi siječanj mogao biti suši i nešto hladniji od višegodišnjeg prosjeka, a veljača uz više oborina nego je uobičajeno. U siječnju i veljači prognoziramo česte "blokade" Atlantskog oceana, odnosno razvoje snažnih anticiklona koje će sprječavati prodore toplog oceanskog zraka, a istodobno ostaviti otvoren put za "izlete" polarnog zraka. U veljači, kada očekujemo veću količinu oborina, osim u Zagori, gdje snijeg neće izostati ove zime, moglo bi sniježiti uz obalu i na otocima – navodi Šolić.