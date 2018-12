Ne smiruju se strasti oko kontroverznog 'poreza na grafite', predstavnik stanara predlaže: Tužite Grad, propustili su zaštititi vašu fasadu!

Ne smiruju se burne reakcije građana oko odluke lokalne vlasti da uvede svojevrsni "porez na grafite", odnosno da suvlasnike zgrada prisili da plaćaju čišćenje svojih fasada od grafita i sličnih "črčkarija".

Splićani će morati plaćati uklanjanje grafita s fasada! Predstavnik stanara iz Gundulićeve u čudu: Hoćemo li zvati Torcidu? A što ako dodamo ustaški znak ili kukasti križ?

Podsjetimo, prije nekoliko dana pisali smo kako su nekim predstavnicima stanara došle obavijesti od upraviteljskih tvrtki da moraju u roku osam dana ukloniti grafite s pročelja ili će svi vlasnici stanova u portunu biti prekršajno gonjeni od strane Grada. Vlasnici su se našli u čudu, mnogi se pitaju čemu sanirati ono što će vrlo vjerojatno ponovno biti išarano.

Oni su zainteresirani za suradnju s gradskom upravom, raspituju se o uvjetima kako treba postupati. Je li dovoljno samo uzeti kantu i s nekoliko poteza valjkom prebojiti grafit? Treba li angažirati specijaliziranu tvrtku koja će ispjeskariti fasadu i za to dignuti novac kao da je u pitanju zid Dioklecijanove palače?

Predstavnici stanara koji su nam se obratili s pritužbama kažu kako su upitali komunalne redare koje poznaju, ali da im ni oni nisu znali odgovoriti na ova pitanja. Tražili smo pojašnjenja u Uredu Grada i od Esme Kalembe, voditeljice Odsjeka za redarstvo, ali do zaključenja ovog broja našeg lista nismo dobili odgovore.

Kako doznajemo, za sada su najviše dopisa zbunjenim stanarima poslali iz "Stano-uprave". Neki predstavnici stanara su objavili kako su im iz te gradske tvrtke preporučili privatne tvrtke za uklanjanje grafita, koje bi mogle dobro zaraditi zaživi li novi harač.

Sociolog mr. Mirko Petrić i sam je predstavnik suvlasnika stanova u jednom splitskom portunu, a bio je mentor diplomantima na Sveučilištu u Zadru koji su se bavili grafitima. Naš sugovornik smatra da je u ovom slučaju riječ o neutemeljenom prebacivanju odgovornosti na građane.

– Ne želim ulaziti u pitanje jesu li grafiti umjetnost, aktivizam ili vandalizam, ima tu svega. To je kompleksna tema, ali nesposobnost gradske vlasti nije kompleksna, ona je dokazana – kritičan je Petrić.

– Stanari moraju plaćati ako otpadne nešto s fasade, za to su odgovorni, jer su dužni održavati svoju zgradu. Međutim, mir i red u gradu su dužni održavati policija i komunalni redari. Zašto stanari moraju plaćati posljedice njihove nesposobnosti? Nije po ničiji život opasno što će na nekoj kući osvanuti nečiji grafit. To je vizualno zagađenje. Ako je to opasno, zašto Grad dopušta "Hajdukove" grafite na raznim mjestima? – pita se mr. Petrić.

– Na panorami Splita koja je na UNESCO-ovim stranicama vidi se zgrada preko čije cijele fasade su ocrtani lopta i Hajdukov grb. Tako oslikana bitno nagrđuje integritet povijesne jezgre. To je Grad dopustio. Mene zanima što je vizualno zagađenje? Zašto se jednima plaća da slikaju, a drugima ne, o čemu se tu radi? – napominje sociolog.

Petrić navodi kako je Marijana Milinović, kojoj je bio mentor na diplomskom radu, intervjuirala grafitere i navela kako postoji uredba iz Banovine po kojoj je dopušteno slikati Hajdukove grafite:

– Zašto ništa drugo nije dopušteno? Koji je kriterij što sve spada pod zagađivanje površina? U svakom slučaju, nema smisla da stanari plaćaju nečiju nesposobnost upravljanja gradom, jer građani nemaju ovlasti intervenirati na javnoj površini, naplaćivati kazne i privoditi počinitelje. Ako su grafiti oštećenje, onda se oštećuje imovina građana na površini koju nisu ovlašteni kontrolirati. Ne živimo u Teksasu. Ne može doći predstavnik stanara s puškom i reći grafiteru: "Ako se ne makneš s mog posjeda, ja ću te ustrijeliti!"

Dapače, stvar bi se mogla – smatra mr. Petrić – sagledati na sasvim drugi način. Umjesto da Grad kažnjava građane za nered, oni bi mogli tužiti Banovinu.

– Ovdje je riječ o pogledu koji predstavlja privatizaciju prostora grada. No, ako ćemo već prostor fasada gledati s isključivo privatnog stajališta, onda možemo reći da je Grad neodržavanjem reda i mira propustio zaštititi privatnu imovinu, odnosno fasade. Kao što poduzetnici mogu tužiti za izmaklu dobit u nekim slučajevima, tako bismo i mi koji imamo "uneređene" fasade mogli tužiti Grad, a ne oni nas, jer ne obavljaju ono za što ih plaćamo – napominje Mirko Petrić.