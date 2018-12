Dobra vijest za roditelje: uskoro se otvara prvi gradski vrtić na Kili, kotarski čelnik ima još puno planova za bolje životne uvjete svojih sugrađana

Prvi vrtić na Kili trebao bi se u pedagoškoj godini 2019./20. otvoriti u prizemlju zgrade koja se nalazi sjeverno od kompleksa POS-ovih objekata.

Potvrdio nam je to Vice Mihanović, predsjednik Gradskog kotara Mejaši, te je dodao da je izmjenama državnog pedagoškog standarda omogućeno da prostor za predškolce ne mora biti nužno u samostalnom objektu.

- To nam je bio dodatan vjetar u leđa, jer bismo u protivnom puno teže realizirali ovaj projekt. Za roditelje s Vrborana i Kile izgradnja vrtića nasušna je potreba. Očekujemo da će obrazovni prostor koji se prostire na oko 400 četvornih metara i zadovoljavajućim vanjskim dijelom biti useljiv u idućoj pedagoškoj godini. Gradska uprava ulaže velike napore da se to i realizira. Tim projektom olakšao bi se svakodnevni život mališanima i njihovim roditeljima koji su se do sada snalazili na razne načine - kazao je Mihanović.

Na području kotara Mejaši, prostorno najvećeg na splitskom području, trenutno rade dva gradska vrtića i jedan privatni. Nakon doseljavanja mladih obitelji u kompleks POS-ovih zgrada na Kili, ali i skorim useljavanjem dvaju novih stambenih objekata u bliskom susjedstvu, izgradnja sadržaja za djecu postaje primarni cilj.

- I dalje radimo da našim sugrađanima olakšamo životne uvjete u našem kotaru. Tako smo trenutačno u realizaciji nove ambulante, ljekarne i kotarskih prostorija, čime bismo zaokružili jednu cjelinu vrlo važnu za normalno odvijanje života na tom području - najavio je kvartovski čelnik.