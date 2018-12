Prva kiša probila krovište: umjesto renesanse, na poljudskim bazenima opet imamo izložbu kanti i krpa

"Kiša će, ćutim je u kostima" – glase stihovi benda Dalmatino koji sve više plaše sportaše i sportske djelatnika na objektu u Poljudu. Jer sve se višu upiru pogledi prema nebu i sa strepnjom se čekaju odlasci na treninge jer tko zna što će se sve zateći na samom sportskom centru.

Prolom oblaka prije mjesec dana napravio je velike štete, poplavile su dvorane za gimnastiku, borilačke sportove, dvorana za odbojku ... Čak su i Splićani bez borbe izgubili Kup-susret u odbojci protiv Mladosti jer je parket bio mokar. Pisali smo tada da će energetska obnova bazena biti prava slika "kraljevića i prosjaka", s jedne strane moderni energetski obnovljeni bazeni sa suvremenom opremom i stijenkom, a s druge strane krovište koje propušta i oštećuje dvorane.

Prije dva mjeseca je objavljen i tekst kako će Poljud doživjeti renesansu kada sve bude gotovo, bilo je govora do kraja rujna, pa se malo proteglo. No za takav zahvat, koji se planirao punih pet godina i koji je predstavljao značajno ulaganje u splitski sport to kašnjenje je zaista bila mala cijena.

No prva prosinačka kiša je izgleda sve iznenadila. Jer umjesto renesanse na Poljudu, one obnovljenje, ispred tuševa i u hodnicima imamo inovu zložbu kanti i krpa. Bez obzira na obnovljeni dio, voda je pronašla svoj put i opet sve prokišnjava. Ove današnje padaline zapravo nisu niti sjena onog što bi tijekom zime moglo biti.

- Bit će to revolucija kada naši klubovi i korisnici uđu u novi objekt, svi ćemo imati puno bolje uvjete za rad i trening – rečeno je u rujnu.

Mogli bi se gorko našaliti pa kazati da će recimo splitski Jadran sutrašnju Ligu prvaka protiv njemačkog Hannovera igrati na otvorenom bazenu. Ili da je poljudski objekt baš stvoren za vodene sportove - voda dolje u bazenu, voda se odozgo slijeva s krova ...