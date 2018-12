Poznatog liječnika Vlada 'izbacila' iz Upravnog vijeća splitske bolnice jer nije glasao za njihovog kandidata za ravnatelja: 'Svjestan sam kako je ovo osveta...'

Nije lako u Hrvatskoj onima koji misle "svojom glavom". To je na svojoj koži osjetio prof. dr. Ivica Grković, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu, na kojemu vodi katedru za anatomiju.

Upravo zato jer je upotrijebio "svoju", a ne "stranačku" ili "političku" glavu, sankcioniran je, i to od Vlade RH, koja ga je 30. studenoga ove godine, na zatvorenom dijelu sjednice, razriješila dužnosti člana Upravnog vijeća KBC-a Split.

Pozadinu te smjene treba sagledati u nedavnom imenovanju prof. dr. Julija Meštrovića za ravnatelja KBC-a Split, kada je prof. dr. Grković glasovao, na tajnom glasovanju, za jednog, a ne za drugog kandidata.

No, priču treba ispričati ispočetka.

– Svjestan sam kako je ovo osveta i žao mi je što se u političkoj areni ovako rješavaju stvari. Mogu reći da sam sretan što sam bio član Upravnog vijeća i akter izbora dvaju izvrsnih ravnatelja, pokojnog prof. dr. Ive Jurića i sadašnjeg ravnatelja prof. dr. Julija Meštrovića. Obojica su ponajprije veliki ljudi, koji su tu tešku funkciju obavljali, odnosno obavljaju, časno, odgovorno i bez imalo osobnog interesa. Čast mi je bila podržavati njihov rad i to sam činio odgovorno i uvijek stavljajući stručni i profesionalni interes ispred političkoga. Novom članu UV-a, kao i cijelom UV-u, želim puno uspjeha u budućem radu – za početak nam je rekao prof. dr. Grković.

Rješavanje neposlušnosti

U nastavku našeg razgovora prof. dr. Grković objasnio je razloge svoje smjene.

– Pa smijenjen sam zato jer se očito tako rješava neposlušnost. Izgleda da tko god ima drukčije mišljenje, biva izbačen iz nekog tijela, tako da se ne može birati po savjesti ili po osobnom odabiru. Mene je za člana Upravnog vijeća KBC-a Split predložio još stomatolog prof. dr. Ivan Kovačić, bivši potpredsjednik Vlade iz kvote Mosta, iako ni on ni ja nismo članovi Mosta. Ja sam tu funkciju rado prihvatio jer sam smatrao kako mogu pomoći KBC-u Split da bude još bolji – kazuje prof. dr. Grković.

I sve je bilo "divno i krasno", dok, nažalost, nenadano nije preminuo bivši ravnatelj KBC-a Split prof. dr. Jurić. Tada je pred UV postavljen zadatak da predlože ministru zdravstva prof. dr. Milanu Kujundžiću novog ravnatelja splitske bolnice.

– I tada sam ja, tijekom javnog natječaja, razgovarao s prof. dr. Nevenom Ljubičićem, bivšim ministrom zdravstva i sadašnjim predsjednikom UV-a KBC-a Split. Kolega Ljubičić mi je u razgovoru rekao da je politika odlučila da novi ravnatelj KBC-a Split bude doc. dr. Željko Puljiz. No, u međuvremenu se za tu funkciju kandidirao i prof. dr. Julije Meštrović, tadašnji v.d. ravnatelja, i ja sam na tajnom glasovanju glasao prema svojoj savjesti, odnosno onako kako sam smatrao da je najbolje – govori prof. dr. Grković.

Treba istaknuti da je, osim prof. dr. Julija Meštrovića i doc. dr. Željka Puljiza, jednog od najboljih hrvatskih gastroenterologa, kandidaturu podnijela i doc. dr. Radenka Kuzmanić-Šamija, poznata splitska neuropedijatrica.

– Dakle, okupili smo se 30. listopada i u jednom ugodnom tonu započeli sjednicu UV-a. Kada je na red došlo glasovanje za novog ravnatelja KBC-a Split, ja, doc. prim. dr. Trpimir Glavina, predstojnik Klinike za psihijatriju, i medicinska sestra Silvana Ganza, sve članovi UV-a, zatražili smo da glasovanje bude tajno. Preostala dva člana UV-a, prof. dr. Neven Ljubičić i Tomislav Prljević, tajnik Gradskog odbora HDZ-a, nisu se tome protivili. Prišli smo tajnom glasovanju o novom ravnatelju i kada je glasovanje završeno, tri su glasa bila za prof. dr. Meštrovića, a dva za doc. dr. Puljiza. Tada je nastala konsternacija i prof. dr. Ljubičić je napustio dvoranu u kojoj se sastanak UV-a održavao i vratio se tek nakon otprilike pola sata – kazuje nam profesor.

Tri vrhunska kandidata

Zanimalo nas je zašto je glasovao za prof. dr. Meštrovića, a ne za nekog drugog, od preostala dva kandidata.

– Zato jer sam smatrao, a to smatram i danas, da je to najbolje rješenje za KBC Split, da kolega Meštrović, koji je u mandatu prof. dr. Jurića bio njegov zamjenik, nastavi rad koji su njih dvojica započeli. Dvije godine su radili zajedno i borili se za bolnicu. Stoga sam mišljenja da je i njemu trebalo dati šansu. Dalje, ne volim kada mi netko nešto nameće, odnosno kada nešto moram uraditi da bih zadovoljio političku većinu. Time ne umanjujem važnost kolege doc. dr. Puljiza, koji je iznimno dobar liječnik i vrstan gastroenterolog, i kolegice doc. dr. Kuzmanić-Šamije koja je odlična neuropedijatrica. Ne sumnjam ni da oni ne bi kvalitetno vodili bolnicu, ali Meštrović je bio moj izbor i to treba poštovati. Odnosno, treba poštovati glas svih nas članova UV-a, što je i imenovanjem prof. dr. Meštrovića ispoštovao ministar Kujundžić – kazuje prof. dr. Grković.

Za kraj smo pitali je li iznenađen smjenom.

– Ni najmanje. Bio bih ugodno iznenađen da se ovo nije dogodilo. No, to je cijena koju sam spreman platiti – zaključuje prof. dr. Ivica Grković.

Na mjesto dr. Grkovića došao je dr. Stipe Jukić, internist gastroenterolog, koji radi u Sinju.