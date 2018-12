Već godinama usred Splita gledamo makadam koji se pretvorio u divlji parking, a sada se uređuje - privremeno. Evo kada se možemo nadati finalnom rješenju i što je u planu

Građevinska mehanizacija napokon se pojavila na neuređenoj površini koja godinama služi kao divlje parkiralište na sjevernom kraju Tršćanske ulice.

Otkad je još prije tri desetljeća izgrađen blok zgrada uz Dubrovačku ulicu, ovaj prostor sramotno je zapušten i nije priveden nikakvoj svrsi. Stanari, osobito oni koji nisu željeli plaćati smještaj vozila u garažama u nedalekoj Smiljanićevoj ulici, kojima upravlja "Split parking", kao i brojni drugi iz susjedstva, koristili su ga za parkiranje vozila riskirajući oštećenja.

- Ljudi su se javljali u gradsku upravu i tražili sanaciju ovog prostora. Dosta je njih slalo fotografije razbijenih automobilskih branika, pa smo od Grada dobili nalog da sredimo rupe, odnosno da kultiviramo postojeće stanje. Ali to nije dobro rješenje, već je samo gašenje požara - kaže Ante Vuletić, voditelj građevinskih djelatnosti u tvrtki "Cestar".

- Radimo s freznim asfaltom, on je bolji od tampona kojeg kiše isperu. Prvi put smo ga stavili pa ćemo vidjeti kako će se ponašati na kiši. Vlasništvo zemljišta nije riješeno, pa se teren ne može asfaltirati, neće biti označena parkirališna mjesta i sređena odvodnja, nego će se postojeće stanje kultivirati.

Uklonili smo velika kamenja koja su izvirila nakon što su okolnu zemlju isprale kiše, odnijeli smo tri kamiona materijala - napominje Vuletić.

Voditelj sektora održavanja prometnica u "Cestaru" Jakov Anterić ističe kako Grad tijekom 2019. planira spojiti Smiljanićevu i Tršćansku ulicu normalnom prometnicom, te dodaje da je ovo što izvode privremeno rješenje, odnosno saniranje rupa i ulegnuća u kojima se voda skupljala.

- Sve je na nizbrdici, ta se zona ne može stabilizirati. Ovakvo stanje može potrajati do proljeća, a kasnije će trebati kamion ili dva materijala, kao što se sve makadamske putove treba popravljati. To područje Grad tek trebao otkupiti, a onda ide izrada projekata i raspisivanje natječaja. Je li realno očekivati da sve bude u 2019. godini, to ne znam - zaključuje Anterić.

U međuvremenu, radnici su bagerom i valjkom obavljali posao vozeći "slalom" između pojedinih parkiranih automobila.

- Je li ovo vaš peugeot? Najviše volim ove koji ostave aute pa ih ne možeš naći - upitao nas je bagerist kad smo došli vidjeti kako se nakon svih tih godina parkiralište na kraju Tršćanske uređuje - privremeno.