Ivana Maletić u Splitu: Hrvatska će dobiti svoju omotnicu i nakon 2020. godine, očekuje nas više od 10 milijardi eura

Hrvatska će dobiti svoju omotnicu i nakon 2020. godine; očekuje nas više od 10 milijardi eura kao i u razdoblju od 2014. do 2020. i moramo se pripremiti na vrijeme. A to vrijeme je sad. Fondovi Europske unije i dalje će biti najvažniji izvor financiranja razvojnih i kapitalnih projekata. Zbog toga je važno biti informiran i znati pripremati i provoditi projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. Vi svi koji ste se ovdje okupili vježbate za nešto što dolazi i u prednosti ste pred onima koji nisu pokušali, kazala je Ivana Maletić, zastupnica u Europskom parlamentu na konferenciji koja je u petak navečer u organizaciji njezinog ureda održana u hotelu Park u Splitu na temu EU proračuna nakon 2020. godine.

Građani i poduzetnici koji su se prijavili za sudjelovanje na ovoj konferenciji, koja je na istu temu održana u Osijeku i Zagrebu, a nakon Splita bit će i u Rijeci, upoznati su s mogućnostima financiranja iz EU fondova u tekućoj financijskoj perspektivi, te očekivanjima u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Uvodno je eurozastupnica Ivana Maletić govorila o višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. godine i omotnici za Hrvatsku.

- Ljudi su me zvali, pitali hoće li biti novaca i shvatila sam da je jako važno tu poruku iskomunicirati. U Europskoj uniji ima onih koji se protive kohezijskoj politici, ali ona ima sigurnu budućnost i neće se mijenjati. Mi smo se u Europskom parlamentu usprotivili onome što je predložila Europska komisija i sad je još važno na Vijeću, a to su države članice, pridobiti što više država članica za prijedlog Parlamenta koji je suprotan prijedlogu Komisije - kazala je Maletić.

Pojasnila je sudionicima konferencije što je sve predloženo u EU proračunu, u čemu se razlikuje prijedlog Komisije sa stajalištem Europskog parlamenta. Ključna razlika je u tome što se u prijedlogu Komisije smanjuju sredstva za kohezijsku politiku, a što, kako je istaknula, nije prihvatljivo za manje razvijene države članice, pa čak ni za one razvijenije jer, kao što joj je rekao kolega iz Njemačke, i u njegovoj zemlji ima razvijenijih i manje razvijenih dijelova.

Kazala je kako je europski proračun jako velik, ali može se sažeti u 7 područja. Prvo poglavlje je vezano uz jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo, drugo poglavlje odnosi se na koheziju i vrijednosti, treće na prirodne resurse i okoliš, četvrto na migracije i upravljanje granicama, peto sigurnost i obranu, šesto susjedstvo i svijet i sedmo poglavlje o europskoj javnoj upravi.

Sveukupno je proračun, po prijedlogu EK, povećan u odnosu na razdoblje od 2014., ali i znatno smanjen u pojedinim stavkama koje se odnose na kohezijsku politiku, kao i zajedničku poljoprivrednu i pomorsku politiku.

- Ruralnim krajevima prijeti nestanak i ljudi se pozivaju da ih nastane, a onda umjesto da povećamo sredstava za ruralne krajeve mi ih smanjujemo za 28 posto. To nema smisla. Za migracije i upravljanje granicama sad je tri puta više sredstava. Naš odgovor na prijedlog EK, europski proračun je premali da bi riješio sve probleme. Odgovaramo na izazove migracija, ali što je iznutra? Ako smanjujemo kohezijska sredstva ubijamo temeljni cilj Europske unije da manje razvijeni krajevi dosegnu razvijene, a ako se ne razvijaju taj jaz se povećava i time se ne ostvaruje cilj EU-a. Smanjuje se Europski socijalni fond za 7 posto. Kako to možemo smanjivati a govorimo o tome da želimo ulagati u ljude? Naravno da smo protiv toga – istakla je eurozastupnica Maletić.

Kazala je i kako je Komisija htjela povećati program Erasmus za 92 posto, što je super, ali u manje razvijenim zemljama kad mladi ljudi odu, oni se ne vraćaju. Danas sve zemlje tragaju za radnom snagom, pa onda i ovi programi postaju dio tog procesa.

- Ne možete istovremeno povećavati Erasmus a smanjivati Europski socijalni i Kohezijski fond. Mi manje razvijeni u startu smo time pogođeni – naglasila je eurozastupnica.

- Ja sam sigurna da ćemo se izboriti da se ne smanji kohezijska politika, ali važno je da već sada razmišljamo koji su nam projekti važni, što nam je potrebno i da dobijemo operativne programe prema onome što vama treba, da će to dovesti do pomaka u Hrvatskoj. Cilj je da novce potrošimo u prvih pet godina i da u zadnje dvije godine dobijemo nagradni fond. Poanta je da se ono što smo dobili 2014. ugovori do 2018. i do kraja razdoblja provede, a da se paralelno pripremamo za novu omotnicu i odmah na početku budemo spremni s novim projektima. Razvijene zemlje se s pravom pitaju kome trebaju EU fondovi ako je nakon 5 godina isplaćeno samo 13 posto sredstava i ugovoreno 50 posto – kazala je Maletić ističući da bez brzog korištenja sredstava ne možemo obraniti povećana ulagaja u kohezijsku politiku.

- Uz smanjenje sredstava kojem smo se usprotivili, Komisija predlaže i smanjenje iznosa sufinanciranja što također ne možemo podržati jer bi to dodatno opteretilo korisnike i lokalne jedinice i na kraju ne bi mogli koristiti fondove za nove razvojne projekte – kazala je na kraju Ivana Maletić.

O korištenju EU fondova i natječajima u tijeku i on ima koji će biti objavljeni u 2019. govorili su Saša Bukovac iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te Zvonimir Savić iz Hrvatske gospodarske komore.