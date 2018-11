Čikotić ogorčen zbog današnje rasprave u Saboru: U proračunu Vlade RH unutar 145 milijardi kuna nema mjesta za Split! Sve naše amandmane su odbili, Splićanima samo porezi

U pauzi Gradskog vijeća, Mostov vijećnik Ante Čikotić novinarima je na kratkoj konferenciji za medije iznio reakciju na današnju raspravu o proračunu Vlade RH u kojem, kaže, nema mjesta za građane Splita.

- Danas je u Saboru na dnevnom redu izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Ukupni prihodi proračuna za 2019. godinu planirani su na razini od 135,3 milijardi kuna, odnosno za 5,1 % su viši u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 134,8 milijarde ili 5 milijardi više.

Na vladin Prijedlog proračuna za 2019. godinu Most nezavisnih lista uputio je 64 amandmana, a 8 ih se odnosi isključivo na grad Split – kazao je Čikotić

Tako su Mostovci zatražili izradu idejnog i glavnog rješenja denivelacije Poljičke i Zvonimirove ulice u Splitu; Muzej mora na mjestu zgrade "Dalmacijavina", izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe i zdravstvenu rehabilitaciju na području grada Splita; projektno-tehničku dokumentacija za izgradnju 650 parkirališnih mjesta, šest podzemnih etaža i uređenje okoliša trga iznad garaža - Firule parkirališta unutar KBC-a; sanaciju krova stadiona Poljud i sanaciju Dioklecijanovih podruma.

- Svi ovi prijedlozi kroz amandmane su odbijeni - napominje Čikotić, Most nezavisnih lista navodi da je ukupna vrijednost amandmana koje su podnijeli za Split iznosi 87.5 milijuna, što u odnosu na ukupni Državni proračun iznosi 0,64 posto.

- Hvale se da ova vlast ima vertikalu, ali, nažalost, to se ne manifestira kroz proračun i to je ono što je porazno. Građani Splita imaju samo poreze, a ne uživaju to kroz porezna rasterećenja i benefite – podvukao je Čikotić.