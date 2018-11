Ruke gore u Banovini za projekt koji će Split konačno riješiti nesnosnih prometnih gužvi: već idućeg ljeta privremeni autobusni i željeznički kolodvor u Kopilici!

O Prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju Ugovora o zakupu zemljišta između Grada Splita i HŽ Infrastruktura izvijestio je Jurica Vojnović, pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima.

- Kao što znate, strateški plan je da se kolodvor preseli u Kopilicu. Izrađuje se master plan premještanja. Brojne se aktivnosti događaju čak i većom brzinom nego što smo očekivali. Ideja je da se krene s prvim korakom prema rješavanju premještanja autobusnog kolodvora do sljedećeg ljeta, a paralelno s njim i željeznički kolodvor.

HŽ će organizirati vlak koji će prometovati od Kopilice do trajektne luke. Nama je želja da prometuje svako deset minuta, ali moramo vidjeti hoće li se to usvojiti. Putnici će izlaziti u Kopilici i ako žele u centar grada mogu putovati željeznicom do trajektne luke.

Osim toga, ideja je premjestiti turističke autobuse kraj Rive u blizini Turističke palače u Kopilicu te za njih organizirati vlak.

Pravi zamah ovom projektu će dati izglasavanje ove suglasnosti i prihvaćanje ugovora s HŽ infrastrukturom. Budući autobusni kolodvor će biti u zgradi HŽ Carga i taj iznos će biti manji. Paralelno s tim HŽ će urediti zgradu željezničkog kolodvora – kazao je Vojnović.

Za raspravu se u ime kluba SDP-a javio Joško Markić.

- Sve što će doprinijeti poboljšanju prometa u Gradu treba podržati, ali ovdje se od Gradskog vijeća traži suglasnost za sklapanje Ugovora o zakupu zemljišta u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Ugovor je na pet godina, a Grad će mjesečno plaćati zakup oko 100.000 kuna.

U članku 1. se navodi da će se točna površina definirati nakon izrade projekta i da će se onda eventualno Ugovor mijenjati Aneksom. Do tada će se plaćati svih 100.000 kn mjesečno. Zar nije bilo logičnije prvo izraditi projekt, procijeniti stanje i potrebe pa onda sklapati Ugovor o najmu? Postoje li rokovi do kad taj projekt uopće treba biti izrađen?

Više puta je ponovljeno da je ideja i koncept da se premjeste kolodvori u Kopilicu, ali mene zanima projekt i konkretni planovi. U kojoj fazi realizacije su? Je li rok ljeto 2019. uistinu realan i ostvariv? Ako HŽ odluči nakon pet godina raskinuti Ugovor, kako će Grad biti obeštećen za svoja ulaganja u uređenje ovog prostora s obzirom na to da tu odredbu nisam vidio u Ugovoru? - upitao je Markić.

Jakov Prkić u ime stranke Pametno je prokomentirao da je ideja o turističkim autobusima dobra.

- U najavi ste rekli da postoji strateška odluka izmještanja kolodvora, ja ne znam tko je tu odluku donio. Hoće li se to urediti kako spada ili ćemo imati module kao na Žnjanu? Morate znati da kolodvori vuku na sebe i veliki broj osobnih vozila, jeste li predvidjeli kako će to Hercegovačka ulica izdržati. Zašto ne kupimo to zemljište ako imamo plan? Što ako se raskine ugovor, gdje ćemo mi s tim kolodvorom? - između ostalog je upitao Prkić.

Vojnović je odgovorio na mnoge upite.

- Posložili smo neke rokove. Nema modula, nego ste u postojećim gabaritima rekonstruira postojeća zgrada koja će se pretvoriti u postojeće perone. Bit će parking za osobna vozila, taksi i autobuse. Pripremne radnje su napravljene, a projektiranje nije počelo jer čekamo ovu odluku.

Osim toga, ostale površine ne traže građevinsku površinu i nisu zahtjevni radovi, većina ih već ima kolničke površine. Ovo je začetak 'park and ride' sustava, da ljudi tu dođu automobilom i idu u centar željeznicom, a takva parkiranja bi se poticala povoljnim cijenama.

Namjera je da se autobusni kolodvor da gradskoj tvrtki Split Promet, a ostale Split Parkingu. Konačno rješenje će u idealnom scenariju biti realizirano za pet godina, a mi nemamo vremena čekati toliko dugo. Smatramo da stanje u Hercegovačkoj neće biti toliko dramatično – između ostalog je kazao Vojnović.

Nino Vela je nadopunio da je ovo privremeno rješenje te da će se zemljište kupiti kada dođe do stalnog rješenja.

- Zemljište je nedefinirano, ali kako mi organiziramo promet tako se treba odvijati. Autobusni kolodvor u razgovorima će dati svoje prijedloge sudjelovanja u projektu i uklopiti se na ovaj ili onaj način – pojasnio je Vela.

Čikotić je prokomentirao na kraju kako će Grad HŽ-u plaćati najam i povećati prihod.

- Nisam sigurna da će za željeznicu biti rentabilna vožnja svako 10 minuta jer za to trebaju dva vlaka. Prema njihovoj poslovnoj politici cijene najma su puno veće, tako da su oni zbog povećanja prihoda smanjiti cijenu najma – odgovorio je Vojnović.

Prijedlog je usvojen s 15 glasova za, jedan protiv i 12 suzdržanih.