11:40 - Točke prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu i prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini, prošle su bez puno rasprave. Izdvojilo se pitanje Mostova vijećnika Ante Bradarića Šljuje.

- Manđerova ulica – nula kuna, nathodnik na Vukovarskoj ulici na Mejašima- nula kuna, Zajčeva ulica – nula kuna, Put Kamena (Karepovac) - nula kuna, Makarska C-13 – nula kuna, Cesta Žnjan JP - nula kuna, priključak na ulicu Put Trstenika – nula kuna, Varaždinska ulica – nula kuna, Petravićeva ulica – nula kuna, Trg Franje Tuđmana - nula kuna, prostorije GK Mejaši na Kili - nula kuna, garaža na Mertojaku - nula kuna.

Ovo su samo projekt koji su obećani ali nisu napravljeni, a imamo još dosta projekata koji su izvršeni do 30 posto. Zaista to nema smisla. Meni, evo, u 680 dana u ovom vijeću još nije jasno čemu ovakav način rada. Što građani dobiju s tim što gradonačelnik ponosno priča kako je proračun ove godine milijardu kuna i hvali se kako se pokreće Split i kako je Split glavni – kazao je Šljujo te dodao kada se dobije proračun vidljivo je "da samo se radi napuhivanje proračuna i da ostaju prazna obećanja".

Uslijedila je točka: Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Kristina Vidan vijećnica stranke Pametno kazala je da stanje u predškolskom odgoju, na koje ukazuju ove promjene i dopune programa, samo je ogledalo dugogodišnjeg neplaniranog i stihijskog upravljanja.

- Vidjeli smo da je ove godine čak 148 djece ostalo neupisano u vrtiće, od toga čak 109 onih jasličke dobi. Kako je moguće da vas iznenadi broj djece koje trebate upisati u ovoj godini? Zar ste mislili da će negdje nestati oni koji imaju prebivalište u Gradu Splitu ili da će se roditelji već nekako snaći? Kako je moguće da vas iznenadi broj djece s teškoćama u razvoju koje trebate upisati i zato smanjiti broj djece u pojedinim grupama, pa postoji evidencija te djece u CZSS koji bi vjerujem jedva dočekao da ih netko pita unaprijed koliko ih treba upisati u vrtić?

Vidim da niste uspjeli realizirati niti planirani otkup zemljišta za dječji vrtić na Kili u ovoj godini iako je jasno da su potrebe upravo u tom naselju s mladim obiteljima velike i da je rješavanje toga prioritet. Koliko kasnimo govori činjenica da ni njegov kapacitet od 130 djece ne bi pokrio ovogodišnje potrebe, uz to ste nas nedavno utješili informacijama da ni vrtić na Pujankama, ni dogradnja Ružmarina na Trsteniku neće biti spremne u iduće dvije, a Kila po svemu sudeći još i kasnije- između ostalog je kazala Vidan, na što je Mate Omazić, pročelnik službe za društvene djelatnosti odgovorio da je točno da su sve to posljedice dugogodišnjeg neplaniranja te najavio skorašnju tematsku sjednicu na tu temu.

Uslijedila je točka Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu za koju je također izvjestitelj Mate Omazić, pročelnik službe za društvene djelatnosti.

- Škole koje su se same morale prijaviti za podjelu voća i povrća. Što se tiče trosmjenskog rada, škola Pujanke će se otvoriti sukladno planu u 2019. godini – neki su od odgovora na vijećnička pitanja.

9:30 - Na današnjoj, 16. sjednici Gradskog vijeća našlo se ukupno 25 točaka dnevnog reda, a najviše rasprave vjerojatno će se posvetiti rebalansu proračuna.

Na samom početku sjednice odobrio se zahtjev Renata Čupića za stavljanje mandata na mirovanje a Nenad Uvodić ga je zamijenio na toj dužnosti.

Jakov Prkić je prije izglasavanja dnevnog reda zatražio da se izuzme točka 21 o pravu prvootkupa, u kojoj je, kaže Prkić, prekriženo ime i skriveni podaci. Tražio je, ako se već križaju informacije (GDPR op.a.), onda neka bude zatvorena sjednica vijeća za javnost.

Aida Batarelo (SDP) zatražila je ukupne troškove uređenja Žnjana i da se dostave svim vijećnicima u pisanom obliku.

Ljubica Vrdoljak (HDZ) je upitala zašto joj se nije odgovorilo na pitanje o Spaladium areni i na osnovu kojeg je ugovora arbitražna komisija donijela odluku na štetu grada.

- Gospodinu Draganu Bolanči proslijedite moje pitanje – naglasila je Vrdoljak.

Jakov Prkić (Pametno) također je kazao da je on ostao uskraćen za tri odgovora te naglasio da su u odgovorima flomasterom prekrivena imena firmi. Osim toga upitao je hoće li Plan upravljanja pomorskim dobrom uključiti Firule i Trstenik

Silva Milić stručnjak za GDPR, odnosno zaštitu osobnih podataka, odgovorila je na nekoliko komentara o prekrivanju podataka.

- Nema potrebe objavljivati osobne podatke kada su oni ne utječu na predmet odlučivanja. Imam zahtjeve za brisanje s prijašnjih sjednica i odredba je vrlo stroga i rigorozna i moramo biti vrlo oprezni kada idemo u javnost – kazala je Milić.

Kakva su iskustva drugih gradova i općina – upitao je Prkić te dodao da je smiješno takvo prekrivanje imena.

Vijećnik Nenad Uvodić zainteresirao se za izgradnju koncertne dvorane u Splitu.

- Kada je ugovor zaključen, na koji iznos i u kojem vremenskom roku bi radovi trebali biti završeni? Po rebalansu proračuna čini se da je najveći gubitnik u rebalansu – upitao je najnoviji gradski vijećnik Uvodić.

- Vaš kolega Sani Mardešić je bio na terenu koncertne dvorane i mislim da će se složiti da je to projekt na koji se ponose a ne kao najveći gubitnik. Zgrada će biti dovršena u roku, do kraja 2019. Sigurna samo da ćemo 2019. biti ponosni na projekt – kazala je dogradonačelnica Jelena Hrgović Tomaš

Vijećnica stranke Pametno Kristina Vidan prokomentirala je kroz pitanje neprovođenje odluke o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i biootpada.

- "Čistoća" nije omogućila minimalnu infrastrukturu u prikupljanju otpada i činjenica je da danas nemamo niti 50 posto zelenih otoka koji bi trebali imati, a od sedam reciklažnih dvorišta imamo samo jedno – između ostalog je kazala Kristina Vidan.

Dogradonačelnik Nino Vela je odgovorio na upit te joj kazao da je vijećnica iznijela cijeli niz netočnih podataka.

- Grad Split uopće nije u nedostatku kako ste vi iskazali. Nije 50 nego 120 zelenih otoka s tendencijom rasta, a do kraja godine imat ćemo tri reciklažna dvorišta. Na sastanku sa susjednim gradovima i općinama dogovorili smo pozicije za sortirnicu i deponije drugih vrsta otpada koje do danas nisu regulirane. Prikupljene su izjave građana o podacima i potrebama u smislu proizvodnje otpada, a gradska tvrtka "Čistoća" je pokrenula nabavu novih kamiona, a nabavljeno je i 20.000 čipiranih kanti koje su povezane s adresom korisnika tog otpada. Uz to, nabavljeno je 600.000 raznobojnih vrećica i pozivamo vas na edukacije koje se po kotarevima organiziraju- između ostalog je kazao Vela te dodao kako Split još uvijek ima najjeftiniju cijenu odvoza otpada.

Vidan mu je odgovorila da i dalje stoji činjenica da imamo tek trećinu otoka, a nije riješeno ni pitanje problema zajedničkog korištenja čipiranih kontejnera te je kazala da nije pohvalno da Split ima najjeftiniju cijenu odvoza jer je to uzrok Karepovca.

Dakle vama nije pohvalno što plaćamo najjeftiniji odvoz? - upitao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara te je pozvao da dođete na edukaciju koje se održavaju u kotarevima na kojima s odgovara na pitanja kakva je vijećnica Pametnog postavila.

Sani Mardešić (Pametno) je upitao kada će se za područje Kašteleta napraviti urbanistički plan uređenja.

- Preduhitrili ste sljedeću sjednicu na kojoj će to biti stavka – kazao je Krstulović Opara.

Goran Kotur SDP-ov vijećnik je pitao o zašto se treba nadoknađivati vrijeme u izradi Strategije za razvoj Grada Splita, ako se već ne kasni.

- Rok za izradu Strategije je 18 mjeseci, a održao se tek jedan sastanak glavnog odbora. Ne vjerujem da gradonačelnik nije bio upoznat da će se vršiti izbor novog rektora, a izuzetno problematičnim smatram što se niti ne prepoznaje problem – kazao je Kotur.

Upravo sam vam uručio tekst Sporazuma koji sam potpisao s rektorom o izradi strategije. Rekao sam da su sve službe dale svoje podatke i veliki dio posla je odrađen- između ostalog je odgovorio gradonačelnik.

Ante Bradarić Šljujo (Most) kroz vijećničko pitanje je kazao da građani od "Stanouprave" dobivaju e-mailove da u roku od 8 dana uklone grafite sa zgrada.

- Kako će se dokazati da je netko primio e-mail? Drugo, trošak skidanja grafita nije mal, jedan grafit za skinuti je 6 i pol tisuća kuna. Za malu zgradu to je ogroman trošak. Zašto se krenulo u kažnjavanje građana i kako oni mogu odgovarati za crtanje grafita od strane trećih osoba – upitao je Bradarić Šljujo.

Damir Babić je odgovorio da na fasadama zgrada ne vlada stanje kakvo bi trebalo biti, jer ima na stotinu grafita i to bi se trebalo promijeniti.

- Prije mjesec i pol dana smo pokrenuli cijelu priču nezadovoljni stanjem išaranih fasada zgrada prema raznim institucijama grada. Građani, upravitelji i predstavnici stanara dobili su dopis s kojima ih se upoznalo s pravima i obvezama. Grad je povećao rad komunalnog redarstva i ne radi se o kažnjavanju nego o obvezi vlasnika nekretnina. Mislim da građani trebaju shvatiti koje su njihove obveze a ne samo prava – odgovorio je Babić

Najlakše je njima reći vi morate ukloniti, pa što će oni dežurati da im neko ne šara po zgradi da im vi ne bi napisali kaznu – prokomentirao je Bradarić Šljujo, nakon čega su okončana vijećnička pitanja.