Očajna udovica optužuje splitskog kardiokirurga: U bolnici su mi rekli da ga za suprugovu operaciju moram podmititi. Odgađao je zahvat dok nisam donijela novac, Ivica je na kraju preminuo...

Emisija Provjereno Nove TV večeras donosi potresnu priču Ljubice Adžaip, koja je po savjetu medicinske sestre splitskom kardiokirurgu u ured odnijela ukupno 3000 eura kako bi joj operacijom spasio supruga. Ljubica je odlučila progovoriti pred kamerama i upozoriti kako doista funkcioniraju stvari u hrvatskom zdravstvu.

Sve je počelo sredinom listopada kada je 50-godišnji Ivica Adžaip iz Dicma završio na hitnoj s teškim disanjem. Prevezen je na Odjel kardiologije na splitskim Križinama gdje dijagnosticiraju proširenu aortu i određuju žurnu operaciju, ali na drugom odjelu - na Firulama.

No, da bi pacijent bio premješten, obitelji je rečeno da ga prvo treba posjetiti kardiokirurg s tog odjela. Kako se to nije događalo danima, pacijentova supruga, Ljubica Adžaip upitala je sestru za doktora. Njezin ju je odgovor, kaže, zaprepastio.

'Zaista, ako vam on treba, ako baš on mora odlučivati o ovome, teško ćete doći na red bez ovoga (pokazuje prstima na pare)', priča Ljubica.

Sutradan je, kaže, kirurg došao i kazao Ivici kako je operacija opasna, ali da bez nje neće dugo živjeti. U nadi da će joj to spasiti supruga, Ljubica je otišla kod rodbine posuditi novac. Kirurgu je, u društvu rođakinje, novac odnijela prije operacije srca, i to u njegov ured na odjelu kardiokirurgije na Firulama KBC-a Split, kaže.

'Kad nam je svu priču ispričao koliko je to kritično, ja sam izvadila koverat iz torbe i stavila pored njega na stol. On je šutio i priču je okrenuo na drugu stranu. Onda je rekao: 'Ja ću ovako, nema problema.'

Rekao je da će sniziti tjelesnu temperaturu organizma da bi zaustavio krvotok, zaustavit će mu venu tu u preponama, otvorit će ga, sanirat će to i to je to", ispričala je Ljubica za Provjereno.

No, tri tjedna nakon tražene žurne operacije, Ljubica u sobi pronalazi Ivicu u kritičnom stanju i diže uzbunu na Križinama. Voze ga na Odjel intenzivne njege, a onda stiže doktorov poziv - pacijenta će napokon prebaciti na Firule.

No, kardiokirurg operaciju i dalje odgađa, a Ljubica mu obećava i novu nagradu. Nakon početnih 1.000, sada mu nosi novih 2.000 eura, priča. Svjesna da je time i ona prekršila zakon, Ljubica kaže: 'Ali ja sam išla spašavati život. Nekoga koga neizmjerno volimo, tko je nama značio život! Pa šta bi vi dali za tako nešto? Zar vi to ne bi napravili? Ako vas se stvarno upozorilo da drugačije nema spasa?'

Unatoč svemu, Ivičin život nije spašen. Duboko tužne, potresene, ljute i razočarane, Ljubica i rođakinja sutradan odlaze u doktorovu kancelariju tražiti novce natrag, a ovoga puta i snimaju razgovor.

Cijelu priču možete pogledati večeras u emisiji 'Provjereno' od 22:30 na Novoj TV.