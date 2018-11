Sjajna stvar za sve mlade željne poslovnih prilika predstavljena je u srijedu poslijepodne u hotelu "Cornaro". Riječ je o internacionalnom projektu “Active Youth Entrepreneurship Network” (AYEN) kojeg provodi udruga CEDRA Split, a čiji je cilj educirati nezaposlene mlade o poduzetništvu, te im pružiti mentorsku podršku za pokretanje vlastitog posla, individualno ili u timovima.

– Projekt traje tri godine, a organizirat ćemo dva jednogodišnja ciklusa poduzetničkog inkubatora. Želimo privući mlade, ali i potencijalne mentore koji mogu podijeliti znanje i iskustvo. Od njih se traži 60 volonterskih sati, a mi ćemo u našem prostoru nuditi i besplatni prostor za rad. Na kraju projekta očekujemo otvaranje 15 novih poduzeća. Princip je zaista jednostavan, ne treba imati čak ni poduzetničke ideje jer radit će se u timovima, potrebna je tek motivacija i dobra volja – uputila nas je Tena Vukušić, stručnjakinja za pripremu i provedbu projekata.

Uz Hrvatsku, u AYEN su uključene partnerske organizacije iz još pet europskih zemalja, Norveške, Italije, Grčke, Bugarske i Rumunjske, a ukupna vrijednost projekta je nešto više od tri milijuna eura. Iako su ciljana skupina nezaposleni mladi od 25. do 29. godine, prijaviti se mogu svi bez posla od 20. do 34. godine, i to od prvog prosinca.

Osnovna je ideja zaustaviti iseljavanje, te potaknuti mlade da uoče i stvore prilike unutar vlastite zajednice.

– Ovo je odlična prilika, nudi mogućnost besplatnog putovanja u jednu od partnerskih zemalja, gdje se može vidjeti iz prve ruke kako funkcionira slično poduzeće. Sektor može biti bilo koji, ne samo IT, kako se najčešće misli kad se spomene startup. Osobe koje će se prijaviti ne trebaju čak biti ni visokoobrazovane, primamo i obrtnike, dakle bilo koga tko želi pokrenuti vlastiti biznis – tvrdi Englez Michael Freer, direktor projekta, koji u Hrvatskoj živi i radi već tri godine.

Mladim Hrvatima je, kaže nam, tek polovično zadovoljan. Uvjeren je kako dobar dio odustaje i prije nego pokuša realizirati svoje ideje i mogućnosti, stoga ih poziva da se prijave.

Prijave će biti zatvorene 25. siječnja, a već početkom veljače znat će se koji će kandidati postati dio inkubatorskog projekta koji započinje u ožujku iduće godine.