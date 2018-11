'Prije ćete naći nekoga da vam napravi keramičke zube nego keramiku u zahodu': predrasude i neupućenost krivci su što djeca ne biraju deficitarna zanimanja; Priča ovih učenika pomoći će vam da promijenite mišljenje

Danas ćete prije naći nekoga da vam napravi keramičke zube nego postavi keramiku u zahod – izjava je Milivoja Kalebića, profesora iz splitske Obrtne tehničke škole, kojom je slikovito opisao posljedice manjka interesa djece za odabir deficitarnog zanimanja.

Vodeći se tom izjavom, stigli smo do splitske Tehničke prometne škole, u kojoj se obrazuju učenici za jedno od traženijih zanimanja – za vozače. Tamo nas je dočekao 18-godišnji Ivan Biuk, na čijem na licu možete uočiti flegmatičnost. Svjestan je da su mu ovo posljednji mjeseci bezbrižnog djetinjstva, jer ga već nakon izlaska iz škole željno iščekuju poslodavci.

– Iz razreda u kojem sam bio prošle godine tko je god htio raditi – radi. Od 20-ak ljudi, 15-ak ih radi u struci, a većina ostalih upisala je večernju školu – kaže nam Biuk, koji se nakon završetka trogodišnje škole odlučio za besplatan nastavak obrazovanja u istoj ustanovi, a u lipnju iduće godine Ivan će u radnu knjižicu upisati dva zanimanja: vozač motornih vozila i tehničar cestovnog prometa. Kaže da mu je to bio plan od početka, a samo malo ambicije i upornosti osiguralo je da mu je ime već traženo na tržištu rada.

– Odmalena me to zanima i otac je u toj struci. Nadam se da ću uskoro naći posao – skroman je Ivan.

– Mogu li se ja umiješati? – upitao je ravnatelj škole Josip Balić te nastavio.

– On ne zna, ali ja znam gdje će on raditi. Mogu vam slobodno kazati da svi vozači koji to žele mogu naći posao, samo je pitanje gdje će tko raditi – kratko je prokomentirao ravnatelj Tehničke prometne škole. Naglašava da je, bez obzira na veliku potražnju za kvalitetnom i mladom radnom snagom kao što je Ivan, stvorena pogrešna slika o njihovoj školi i učenicima. To posebno ljuti čelnog čovjeka te obrazovne ustanove koju je i sam pohađao, a smeta i polaznicima, čiji se trud u javnosti ne valorizira koliko bi trebalo.

– Ljudi imaju krivo mišljenje o ovakvim školama, ne toliko o zanimanjima koliko o školama. Poslije, kad vide da je zapošljavanje lakše i da su nam plaće neloše, tek ga onda promijene – svjestan je tog problema i Ivan.

Za takvo mišljenje Josip Balić, ravnatelj Tehničke prometne škole, krivi roditelje, a idealan primjer za to je ovogodišnji fijasko sa smjerom poštanski tehničar (PT). Naime, zbog potrebe tržišta i lakšeg pronalaska posla, realiziran je novi strukovni kurikulum i prošireno je zanimanje tehničara za poštanske usluge, a i sam naziv zvuči bolje – tehničar za poštanske i financijske usluge. No, tek kada se zanimanje moderniziralo i počelo pokrivati šiti spektar poslova, izgubio se interes djece (!?).

Zrakoplovni tehničar

– Ovo je trebala biti prva godina proširenog PT smjera, ali nije prepoznat. Pokriva sve poslove kao i do sada, a dodatno je proširen na novčano poslovanje. Vjerojatno ljudi nisu prepoznali ili do kraja pročitali spektar poslova – kazao je ravnatelj. Tako nakon niza godina iz škole neće izaći jedna generacija tog smjera. Hrvatski zavod za zapošljavanje, s ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje, na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada, konkretno u Splitu preporučuje smanjenje upisa za zanimanje PT tehničara i zrakoplovnog tehničara, zbog čega je, između ostalog, došlo do potrebe za modernizacijom i prilagodbom tog smjera.

No, unatoč trudu škole, roditelji to nisu prepoznali, pa su bili primorani i osmero zainteresiranih učenika poslati u druge škole.

Takvo što neobično je Anti Kapetanoviću, učeniku trećeg razreda PT tehničara, kojem je plan nastaviti obrazovanje na Prometnom fakultetu. Premda njegovu generaciju nije "dopao" moderniziran smjer, ističe da mu je drago što njegovo zanimanje budućim generacijama pruža širi spektar mogućnosti.

– Čuo sam da je sad prošireno zanimanje na financije, tako da možemo raditi u bankama. Stvarno ne znam zašto nije bilo zainteresiranih za prošireni smjer – kaže Ante, uz napomenu da se bez obzira na preporuke HZZ-a u posljednje vrijeme lako zaposliti kao poštonoša, što nam je potvrdio i ravnatelj koji je prije mjesec dana preporukom pomogao pri zapošljavanju jednog učenika u Hrvatskoj pošti. Zašto je interes s modernizacijom smjera opao, nemoguće je doznati. Ravnatelj razloge pripisuje možda nejasnom nazivu smjera ili objašnjenju poslova koje bi učenici mogli raditi, ali kaže da mu je još više nejasan vrlo mali interes za autoškolu u sklopu srednje Tehničke prometne škole.

– Nije jasno zašto nam autoškola slabo radi s obzirom na to da smo po satu jeftiniji 20 do 30 kuna, a ako računate na 30 sati, to je 600 ili 700 kuna razlike – preračunava ravnatelj.

Na to je pitanje Ivan Biuk, vozač s početka teksta, razriješio sve dileme.

– Kod ovih što ih ja znam veliku ulogu igra model vozila koji se nudi u privatnim autoškolama, jer mnoge od njih privuče mogućnost učenja na BMW-ovima ili Mercedesima, i to kakvim modelima – kazao je Biuk i time vjerojatno objasnio problematiku cijele priče, kao i očito nedovoljnu informiranost mladih ljudi, ali i njihovih roditelja kojima često, što pokazuju i statistike, naziv obrazovnog smjera više znači nego potencijalna mogućnost zapošljavanja njihove djece kad svjedodžbu dobiju u ruke.