'Oni san kaput zaitila momentalno': zakrčene ulice, tučnjava u dućanima i poneko sniženje, eto vam Crnog petka na splitski način

Napravili smo ono čega su se mnogi jučer popodne užasavali - odvezli se ulicom Domovinskog rata ka trgovačkom centru na Mejašima.

Kolona je počela već od Kocunara. Kraj balotaškog zoga gdje je ograničenje sa svake strane označeno crvenim znakovima 70, vozilo se dva na sat. Do nadvožnjaka smo došli za osam minuta. Druga kolona, ona iz okuke što grli gigantsku Motiku, tromo se uključivala na trotračnu cestu.

Zbog Crnog petka vozačima pao mrak na oči: pogledajte gužvetinu na prilazu najvećem shopping centru u Dalmaciji i pripremite se za snimku s još gorim prizorima...

Ludilo oko Crnog petka u Splitu ne posustaje, policija preuzela regulaciju prometa, građanima uputila apel

Jedni trube, drugi spuštaju prozore, spominju majke i pse u istoj rečenici. Dolazi i policija. Daju žmigavac, ali ni njih se ne pušta. Prisiljeni gledati okretaje kazaljki, nagađamo kako je splitski težak u čiju je čast podignuta ona Motika vjerojatno sadio krumpire na zemlji gdje je sada neprohodni kružni tok. Kad bi ih niklo previše, mijenjao se s vinarom za litru crnog. Možda su to bili prvi crni petci u robnoj razmjeni.

Olakotna okolnost

Prolaze minute. Kreće se malo najdesnija kolona. Uspijemo se prestrojiti. Evo nas kod semafora. Jednog, drugog. Kad smo stigli do trgovačkog centra, shvatili smo da nam nedostaje čitavih pola sata života. Vidimo vozila makarskih, šibenskih i imotskih tabli kako parkiraju naokolo, gdje tko stigne.

Olakotna je okolnost, zahvaljujući državnoj administraciji, da su tu uglavnom slijepe ulice neriješenih imovinsko-pravih odnosa, zato valjda pauci nisu navraćali uklanjati automobile. Čak je i splitska policija poslala obavijest oko 15.30 sati sa zamolbom građanima da radije idu busevima.

U garaži je još veći kaos. Parkirati je bilo jako teško, ali ne i nemoguće. Najprije smo svisnuli od oduševljenja kad smo iz prve ugledali prazno mjesto, ali onda smo prišli bliže i vidjeli parkirani smart.

I trgovački centar je krcat. U zahodima nema sapuna ni papira. Izgledaju kao nužnici noćnih klubova subotom.

U prolazu slušamo razgovor dvije gospođe. Grle se, ljube, nisu se sto godina vidjele. Čujemo "ha, nikako nać vrimena za kavu". Možda bi se češće sretale da je svaki petak crni.

Na blagajnama trgovina mješovitom robom nema navale, ali dućani s markiranom odjećom, ti poslovni prostori od po 300 kvadrata definitivno nisu za klaustrofobičare.

Redari na ulazu

U Zare smo zatekli red od kase pa sve do izlaza iz dućana. I gospođu Anđelu. Nju je suprug smirivao.

- Ulazin, gledan odma na polici kaput savršen! Na cilih pedeset posto. Rečen mužu, evo on mi je svjedok da van ne lažen, "ja ti ne izlazin bez ovoga". Bacila ga priko ruke, kaput, ne muža, i idemo dalje, gledamo. Svi se guraju, priskaču, robe po onin policama i stolovima razbacane, one jadne žene trče, kupe, kako koja koza baci, a moran je nazvat kozon jer to one i jesu, tako i napiši, nesritne prodavačice kupe za njima i sve slažu. Govorin "Joze idemo. Nema ode sriće. Uzet kaput, put pod noge". Kako smo ti krenili, tako ja tek tada digla pogled i vidin prid sobon red po ciloj dužini dućana! Oni kaput zaitila momentalno - živopisno će nam i dalje vidno bijesna gospođa.

Čula se s rodicom koja je posjetila trgovinu istog brenda u Marmontovoj ulici. Kazala joj da ondje redari reguliraju ulaz. Kako dvoje ljudi izađe, tako dvoje puste unutra.

Kasnije smo posjetili novootvorenu trgovinu kućanskih potrepština. Bilo je odličnih stvarčica, ali ništa na sniženju. Uzeli smo slikarsko platno za 16 kuna, malu vazu za osam.

Na izlasku iz dućana zaustavili smo mlađahnog momka Antu. Kupio je curi kušin u obliku srca. Ona mu je jako draga, ali Crni Petak mu se ne sviđa. Teoretizira da kvari ljude:

- Prika i ja stali u red za kasu. Desetak ljudi isprid. Došla neka žena i istisnula nas iz reda. Kad smo je pitali zašto to radi, pravila se da nas ne čuje, a onda da ne govori hrvatski. Tad joj je došla ćer i pitala je "mama je l' mogu uzet ovo?" Katastrofa. Ali naša san dobre robe, tuta i patika po nelošin cijenama – priča nam Ante, taman na odlasku. Pita nas znamo li kuda se izlazi. Nismo mu mogli pomoći, ali i mi smo uskoro krenuli.