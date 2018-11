Splićanin koji se 'potukao' s kipom Rade Končara izašao iz bolnice, policija protiv njega podigla dvije kaznene prijave: prije sukoba s bistom narodnog heroja počinio kazneno djelo i na Rivi, odale ga nadzorne kamere!

Ante Ljubičić koji je u srijedu 7. studenog ove godine zadobio prijelom gornjeg dijela potkoljenice lijeve noge, dok se "tukao" sa bistom narodnog heroja Rade Končara u Pojišanskoj ulici u Splitu izišao je iz bolnice.

To je bio znak policiji kako može obaviti razgovor s njime, odnosno kriminalističku obradu, kako bi otkrila "pozadinu" cijelog slučaja, odnosno kako bi utvrdila pod kojim je okolnostima došlo do "tučnjave" između Ante Ljubičića i narodnog heroja.

I po svemu sudeći Ante Ljubičić je iz te priče izišao kao više oštečen. Osim što je zadobio tešku tjelesnu ozljedu zadobio je i dvije kaznene prijave.

Prva kaznena prijava mu ide zbog oštećenja tuđe stvari, a druga zbog osnovane sumnje da je samo nekoliko sati prije "tučnjave" sa Radom Končarom izvršio tešku krađu, odnosno provalu u ugostiteljski objekt na Rivi, odakle je otuđio nekoliko boca alkoholnog piča. Obje prijave idu redovnim putem, što znači da Ante nije završio u pritvoru, odnosno da nije bilo privođenja kod istražnog suca.

I sada se postavlja pitanje kako je policija došla do informacija da bi Ante mogao biti počinitelj teške krađe u kojoj je otuđen alkohol. Vrlo jednostavno.

Naime, nakon što su Antine fotografije iz bolničke postelje počele izlaziti po facebooku i po portalima kojima je dao kratki intervju, vlasnik ugostiteljskog objekta, koji je te srijede ujutro, nekoliko sati nakon provale u njegov kafić, pregledao snimku svoje nadzorne kamere utvrdio je da bi čovjek iz bolnice i onaj sa nadzorne kamere njegovog kafića mogla biti ista osoba.

I naravno policija je promptno reagirala, pregledala snimku nadzornih kamera i utvrdila da je osoba na snimci upravo ista ona osoba koja se "potukla" sa Radom Končarom. Zbog toga je Ljubičić "zaradio" obje prijave.

Međutim, priča samog Ljubičića iz bolničke postelje, koju nam je "dao" dva dana nakon operativnog zahvata sasvim je drugačija i on naravno nigdje nije spomenuo provalu u nekakav ugostiteljski objekat.

- Ja sam došao iz Runovića u Split i trebao sam ići u bolnicu, odnosno u dnevnu bolnicu na Psihijatriji. Autobusom sam iz Runovića došao na autobusni kolodvor u Split i onda sam stopirao put bolnice. Stao mi je neki čovjek i odveo me do mjesta gdje je po meni pao kip. Ja sam izišao iz tog automobila i nastavio hodati dalje prema bolnici. Kako sam bio malo popio nije mi bilo dobro i stao sam kraj toga kipa. Htio sam se na njega nasloniti da malo odahnem i kada sam se naslonio on je pao po meni. Pao mi je po nozi i vidio sam sve zvizde ovoga svijeta, rekao nam je tada iz bolničkog kreveta Ante Ljubičić.

On je, prema svojim riječima nakon toga počeo zapomagati i pozivati u pomoć te su se ubrzo "stvorili" neki ljudi koji su mu htjeli pomoći, ali nisu mogli dignuti kip, težak par stotina kilograma. Ipak nakon nekog vremena kip je podignut i Ante je kolima Hitne pomoći, koja su u međuvremenu došla na mjesto događaja odvezen u bolnicu, gdje je sutradan operiran. Kako je i sam priznao bio je alkoholiziranom stanju, no nije rekao gdje je i što pio.

Prema Antinoj priči kip Rade Končara nije ni gurao ni tresao, već se samo naslonio na njega, usljed čega je ovaj pao. Čak je utvrdio i da se bavi mišlju da tuži grad Split, budući je kip prema njegovom mišljenju bio loše postavljen.