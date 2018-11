Teška situacija u splitskom KBC-u: nedostaje čak 150 sestara, zbog manjka osoblja smanjuje se broj kreveta na nekim odjelima

U javnosti se često može čuti da u Hrvatskoj nedostaje između 10.000 i 12.500 tisuća medicinskih sestara i da mnoge od njih odlaze raditi u inozemstvo.

Tako nam je Ankica Prašnjak, predsjednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara, rekla da je tijekom posljednjih godinu i pol na rad preko granice otišlo 1000 sestara, a njih još 1800 je predalo zahtjev za napuštanje domaćih zdravstvenih ustanova. Za razliku od Zagreba i nekih drugih sredina, gdje je odljev kadra itekako vidljiv, službeni podaci govore da su tijekom posljednje dvije godine samo tri medicinske sestre iz KBC-a Split podnijele zahtjev za odlazak na rad u inozemstvo, s tim da se jedna od njih i vratila u bolnicu nakon šest mjeseci.

- To je zanemariva brojka i ni na koji način ne opterećuje ili negativno utječe na rad KBC-a - tvrdi Marija Grančić, glavna sestra KBC-a.

Međutim, u KBC-u Zagreb (Rebro) situacija nije takva. Nedavno je Marija Orlić-Šumić, glavna sestra najveće hrvatske bolnice, izjavila da je iz njihova sustava otišlo 380 medicinskih sestara pa je prof. dr. Ante Čorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, rekao da mu na Rebru nedostaje oko 300 sestara.

Koliko je taj nedostatak od vitalnog značaja za Rebro, najbolje pokazuje činjenica da su na pojedinim odjelima reducirali broj kreveta, jer nemaju dovoljno osoblja koje bi skrbilo o bolesnicima. Kako doznajemo, na Firulama i Križinama nedostaje najmanje 150 medicinskih sestara za normalno funkcioniranje dviju splitskih bolnica.

- To bi bila idealna brojka medicinskih sestara koje bi trebalo zaposliti u našem KBC-u. No, mi bismo bili zadovoljni i da ovih 120 sestara koje su zaposlene na određeno vrijeme dobije radni odnos za "stalno", jer bi na taj način one popunile one praznine koje su nastale zbog odlaska stalno zaposlenih sestara na rodiljne dopuste ili zbog odsustva na radu iz nekih drugih razloga - ističe Marija Grančić.

Kolika je zainteresiranost za rad u bolnici, najbolje govore podaci i rezultati javnih nadmetanja za prijem novih kadrova.

- Kada u KBC-u raspišemo javni natječaj za rad na određeno ili neodređeno vrijeme za medicinske sestre, dobijemo mnogo prijava. Javljaju se kandidatkinje iz svih dijelova Hrvatske, pa tako i sada u bolnici imamo sestre iz Slavonije koje su došle raditi u Split. No, javljaju nam se i kolegice iz drugih zdravstvenih ustanova, državnih i privatnih, jer je većini njih želja raditi našoj bolnici. Zaista nemamo problema s pronalaskom radne snage, jer zanimanja za posao medicinske sestre ne manjka - dodaje naša sugovornica.

Aktualni podaci govore da osnovica plaće medicinske sestre iznosi nešto više od 5000 kuna, a s poslijepodnevnim ili noćnim radom, pripravnošću i drugim raznim dodacima poput minulog rada, u buštama im se zna naći i do 8500 kuna.

- Najteže je raditi u jedinicama intenzivnih liječenja, pa inzistiram da na tim mjestima budu angažirane mlađe kolegice koje su se pokazale kao kvalitetne i dobre radnice tijekom pripravničkog staža - zaključuje glavna sestra splitskog KBC-a.

U Europskoj uniji na 100.000 stanovnika dolazi 900 medicinskih sestara, a u Hrvatskoj je ta brojka 670 sestara i za oko četvrtinu je niža od prosjeka Unije. Interes za to zanimanje je velik, ali s druge strane stoji i činjenica da ih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ima oko 800 koje su, barem službeno, trenutno bez sigurnog posla.