Policija obavještava vozače: Zatvara se dio Vukovarske ulice

Obavještavamo Vas da će se danas, 15. studenog 2018. s početkom u 11:00 sati u Vukovarskoj ulici u Splitu, održati humanitarna utrka pod nazivom „Za Vukovar“, u kojom će sudjelovati učenici Zdravstvene škole - javljaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Radi održavanja utrke, danas od 10:30 sati do završetka utrke će za sav promet biti zatvoren dio Vukovarske ulice, i to od raskrižja s Osječkom ulicom do raskrižja s Velebitskom ulicom.

Molimo građane da u navedeno vrijeme koriste alternativne prometnice, te da poštuju propise i upute prometne policije.