Iako je prije gotovo tri godine dobivena pravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju hotela "Central", tek su ovih dana osvanule skele na njegovu pročelju.

Nekoliko je razloga zašto su radovi kasnili. Pisali smo u ono vrijeme kako je dozvola dobivena unatoč tome što je Hrvatska poštanska banka, zbog velikog duga koji je nabio Željko Kerum, zatražila ovrhu ove nekretnine.

Iako se Kerum nama prije tri godine predstavio kao investitor obnove hotela, papiri govore da cijeli pothvat vodi njegova bivša supruga Ankica. Njezina firma "Pjaca Rosa" počistila je Kerumove dugove s HPB-om. Banka je zauzvat izbrisala u lipnju ove godine zabilježbu o ovrsi u ZK ulošku.

Posljedica toga je da je u kolovozu firma Ankice Kerum digla vrlo povoljan kredita od 37 milijuna kuna kojim EU stimulira ulaganja u turizam, od čega je 13 milijuna kuna s nula posto kamata, a sve s rokom otplate do 2037. godine.

Nakon osiguranih financija došle su skele na Pjacu, odnosno, započeli su radovi.

Arhitektica Vlasta Marčić, koja je projekt za obnovu hotela napravila još 2010. godine, kaže kako je riječ o temeljitom procesu rekonstrukcije čiji bi radovi mogli potrajati do tri godine.

Duplo manje soba

- Hotel će imati četiri zvijezdice, broj soba će se upola smanjiti. Bilo ih je šezdesetak, a sad će ih biti oko 30. Veličina soba bit će od 20 do 40 četvornih metara. Ugradit ćemo liftove i slična tehnička osuvremenjenja, no nastojat ćemo, gdje god je moguće, sačuvati izvorne dijelove hotelskog interijera, jer se radi o hotelu koji je sredinom 20-ih godina prošlog stoljeća u Bruxellesu dobio priznanje za interijer kao najbolji od Beča naovamo - napominje arhitektica koja je izradila glavni projekt.

Za uređenje interijera hotela i kavane zaduženi su arhitekti Tanja i Franz Zahra. Oni su napravili projekt u kojem razrađuju detalje soba i slično u suradnji s investitorom i konzervatorima. U interijeru će se zadržati neki izvorni elementi, poput stolarije.

- Hotel je vrlo bitan ugostiteljski objekt za grad, to je najstarija kuća koja je hotel od kraja XIX. stoljeća do danas. Na žalost, sada ima diskontinuitet, ali u principu to je jedan vrlo značajan blok s otprilike 3000 bruto kvadrata koji je današnji oblik dobio 1926. godine. To se sad na neki način vraća - objašnjava projektantica Marčić.

Izrađen je konzervatorski elaborat po kojem će pročelje hotela biti restaurirano, tako da će se vratiti dekorativne kamene konzole ispod krovnog vijenca, koje su bile uklonjene nakon što je jedna pala na Pjacu početkom 2016.

Komunalna katastrofa u gradskoj jezgri - U gradu imamo problem kojeg nismo bili svjesni, mislili smo se spojiti na Marulićevu ulicu, ali 'Vodovod' nam je zabranio. Prebacili su nas na Pjacu, jer je kanalizacijski kanal u Marulićevoj blokiran, a Šubićeva je toliko opterećana, vidite koliko ima hotela na Pjaci. Svako ljeto se događaju teške situacije - pojašnjava Vlasta Marčić. - Imat ćemo podrumsku etažu u kojoj ćemo možda moći prezentitrati taj kanal, ali ne znamo koliki su nama živi izvori i procjedne plohe i što ćemo sve tu zateći. Na nama je de facto prepumpavanje kanalizacije iz podruma prema Pjaci, jer je sve začepljeno i Marulićeva ulica. Ne želimo na sebe navući da rješavamo taj problem i da nama dolazi sva kanalizacija - objašnjava arhitektica. - Ne znam što je Grad radio ovih godina, zašto nije povukao novac iz fondova, ali po mom mišljenju situacija je katastrofalna što se tiče struje, vode i kanalizacije. Turista ima sve više, povećala se potrošnja, a ništa se ne radi.