I izvanredni studenti od sada mogu raditi preko student-servisa, evo kolika je minimalna satnica

Na snagu je stupio novi Zakon o obavljanju studentskih poslova koji je omogućio da posao preko posrednika (studentskih centara) mogu obavljati i izvanredni studenti, a ne samo redovni, kako je do sada bio slučaj.

Dobra je to vijest za ovu veliku skupinu studenata, ali i za splitski Studentski centar, koji je zadnjih godina, paralelno s procvatom turizma, zasut oglasima poslodavaca u potrazi za mladom i fleksibilnijom radnom snagom.

No, ubuduće će i njih poslodavci morati plaćati barem kunu i pol po satu više nego što su ih plaćali do sada. Naime, minimalna studentska satnica više ne smije iznositi manje od 21,50 kuna, a do sada je iznosila 20 kuna. Takvu je odluku donijela resorna ministrica prof. dr. Blaženka Divjak.

Doduše, prosječna naknada po satu iznosi 25 kuna, ali dobro je i da je minimalna ljestvica dignuta. U splitskom SC-u su se već prilagodili i na svojim mrežnim stranicama obavijestili studente i poslodavce o novim pravilima.

Tako je, među ostalim, precizirano i kako se ugovori moraju sklopiti prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika (SC-a) i naručitelja posla.

Ugovor se mora zaključiti za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja posla. Iznimno se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najdulje do 45 dana, a nakon obavljenoga posla potvrđuje se konačan broj sati ili dana obavljanja posla. Naručitelj mora SC-u platiti naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla. Doprinosi i naknade na neto cijenu rada povećavaju se s dosadašnjih 17,50 na 18 posto.

Studenti će imati pravo i na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom. Uvodi se i poseban inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga zakona i propisa koji će se donijeti na temelju njega.

Studentima su, dakle, novim zakonom dana veća prava i naknade, no od njih se pritom traži i da prilikom učlanjenja u student-servis pod kaznenom i materijalnom odgovornošću daju izjavu kako nemaju zasnovan radni odnos niti obavljaju kakav obrt ili slobodno zanimanje. Također, uvjet im je i da ne studiraju dulje od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini, da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje jedan ECTS bod.