Uzmite fotoaparat i podignite svijest društva: centar Juraj Bonači objavio je foto-natječaj i postavio zanimljiv izazov

Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" objavio je natječaj za izbor fotografija pod nazivom "I mi to možemo". Cilj mu je osvijestiti sugrađane kako su i osobe s intelektualnim teškoćama dio društva grada Splita. Osobama s intelektualnim teškoćama najčešće su uskraćene aktivnosti svakodnevnog života, sportovi, hobiji i druženja jer ih se smatra drukčijima, a zapravo se svakog dana bore za svoju mrvu neba.

– Upravo kako bismo poslali poruku o različitosti među ljudima, različitostima u njihovim sposobnostima, vještinama, intelektualnim kapacitetima, osobnostima i interesima, pred sudionike ovog natječaja stavljamo izazov. Želimo da i sudionici natječaja uđu u njihov svijet, pruže sebi priliku da ih upoznaju u njihovoj dubini i fotografijom pokažu da i oni to mogu. Na svojim fotografijama prikažite kako osobe s intelektualnim teškoćama nemaju nikakve posebne potrebe, nego univerzalne ljudske potrebe za ljubavlju, pripadanjem, učenjem, stvaranjem i življenjem – poručuju iz Centra "Juraj Bonači".

Može se poslati do 10 fotografija sve do 23. studenoga na e-mail [email protected] Potrebno je navesti i svoje podatke i kontakte te svaku poslanu fotografiju označiti rednim brojem od jedan do deset. Veličina fotografije ne smije prelaziti dva megabajta i fotografije trebaju slati poruku o različitosti među ljudima, njihovim kvalitetama i mogućnostima.

Također trebaju naglašavati i mogućnosti i jake strane osoba s intelektualnim teškoćama. Odabrane fotografije bit će postavljene na izložbi u povodu Međunarodnog dana invalida, 3. prosinca, a najbolje fotografije će biti nagrađene paketom proizvoda koji se izrađuju u okviru Odjela za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima – Firule. Nakon izložbe fotografije će biti izložene u javnim ustanovama i školama kako bi širile poruku autora.

– Uzmite fotoaparate u svoje ruke i sudjelujte u podizanju svijesti našeg društva – za kraj će iz Centra "Juraj Bonači".