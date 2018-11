'Zašto gradska vlast koči uređenje igrališta za djecu s Bačvica?': sve je bilo dogovoreno, izrađen je projekt, oprema kupljena, a onda je sve stalo...

Malo je tako neurednih prostora u najelitnijem dijelu Splita kao što su Baterije na istočnom dijelu Bačvica.

Nekadašnja ledina obrasla u brnistru i prekrivena travnjacima bila je omiljeno poludnevno "izletište" vrtićke djece i tićarski teren na koji su aterirali grdelini, a onda su došle devedesete. Sa svih strana od Baterija je "grickano", okružili su je golemi betonski sklopovi zgradurina, izgrađeni su prilično jednostavni sportski tereni, teniski i nogometaški, zelena oaza postala je jedan od gradskih deponija, a čak je teško pronaći i stazu kojom bi joj se pristupilo.

A onda je došla 2018. pa su se na Baterijama, tako napuštenoj i neosvijetljenoj površini, zaredali požari. Usrid sride grada, u gusto naseljenom kvartu u dvadesetak dana ovog ljeta požari su planuli petnaestak puta, u jednom danu čak i tri puta. Previše da bi se govorilo o slučajnostima. Nakon što se u medijima digla halabuka tajanstvene paljevine su prestale, ali sumnja u namjere palitelja je ostala.

- Kako ne sumnjati kad su se požari zaredali nakon što je objavljeno da Kotar Bačvice namjerava urediti Baterije i oplemeniti je javnim sportskim sadržajima, prvenstveno namijenjenima djeci i mladima – ističe Tomislav Zaninović, predsjednik kotara Bačvice, uvodeći nas u širu priču o namjeravanom oplemenjivanju Baterija u dogovoru s gradskim vlastima, a sve je zastalo iz nepoznatih razloga.

- Vijeće Kotara Bačvice donijelo je 2017. godine odluku o uređenju Sportskog centra Baterije i namjeravali smo dva betonska potpuno zapuštena nogometna igrališta prekriti multifunkcionalnom gumenom podlogom na kojima bismo postavili dva malonogometna igrališta s brankama, četiri terena za basket, uz mogućnost montaže igrališta za odbojku. Projekt je izradio ovlašteni arhitekt Mario Damjanović, a investicija je procijenjena na 1,2 milijuna kuna. U studenome 2017. na sastanku u Banovini, kojem je bio nazočan i gradonačelnik Andro Krstulović Opara, dogovorili smo da u suradnji s gradom krenemo u uređenje. Prema dogovoru kotar bi uložio 200 tisuća kuna u opremu, branke, koševe, mreže i ostalo, a mi smo uskoro tako i napravili. U ovoj godini grad bi uložio 700 tisuća kuna, a kotar stotinu tisuća kuna, a početkom 2019. godine Grad bi uložio dodatnih 300 tisuća kuna, a kotar još stotinu. Predložili smo da se tereni 80 posto vremena koriste besplatno, a 20 posto komercijalno, iz čega bi se moglo financirati održavanje. No iz grada nastaje muk, a oprema je kupljena i uskladištena već godinu dana – kaže Zaninović, ispričavši nam i "vozanje" koje od početka godine doživljava kad u Banovinu dođe pitati za projekt:

- U siječnju ove godine, nakon što sam s bivšim pročelnikom za sport Hrvojem Akrapom utvrdio da je u stavci sporta za ovu godinu predviđeno milijun kuna za Mejaše, a za Bačvice ništa, odlazim kod gradonačelnikovog zamjenika Nina Vele, koji me šalje kod šefa financija Dragana Brtana i on mi govori da je obećanih 700 tisuća kuna za Bačvice predviđeno u neraspoređenoj stavci od dva milijuna kuna. Upozorio me je da požurim s izradom konačnog projekta kako bi se što prije mogao raspisati natječaj za izbor izvođača radova, što i činim, a projekt je u Banovini, odnosno u Odjelu za sport od 15. ožujka ove godine, ali od raspisivanja natječaja do danas ništa. U međuvremenu sam se čuo sa savjetnikom za društvene djelatnosti Tomislavom Gojom, koji je jedini bio na dispoziciji cijelo vrijeme, i saznajem da je tih 700 tisuća kuna na stavci Odjela za izgradnju. Dolazim ponovno u Banovinu na sastanak s pročelnikom Službe za društvene djelatnosti Matom Omazićem, koji kontaktira Juricu Vojnovića, pročelnika Službe za izgradnju i doznaje da tog novca nema na poziciji izgradnje. Vojnović kontaktira i Dragana Brtana, a ovaj odjednom više ne zna što je s tim novcem – opisao nam je Zaninović svoju epopeju po uredima gradske uprave.

Napominje i da je Vijeće kotara Bačvice pokrenulo peticiju i prikupilo šest stotina potpisa građana za inicijativu uređenja Baterija, koja se po njemu očito koči iz Banovine, te najavljuje prosvjed građana za 17. studenoga ako se ništa ne pokrene.

- Noću devastirane Baterije postaju okupljalište sumnjivih tipova zbog kojih se građani izbjegavaju udaljavati od svojih zgrada, stalno izbijaju požari, a znamo i za nezasitnost građevinskog lobija, koji bi ovu zelenu oazu vrlo brzo iskoristio za svoje interese. U isto vrijeme djeca cijelog istočnog dijela kotara nemaju niti jedno igralište, a i ostala dva u središnjem dijelu kotara su potpuno komercijalizirana. Nije nam jasno gdje je problem i zašto se koči jedna sasvim normalna akcija na opću korist – pita se Zaninović.