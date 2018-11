Smrtonosne splitske ulice: ove godine već pet puta više poginulih nego lani; Policija otkrila u koliko je prometnih nesreća kumovao alkohol te kako planiraju zaustaviti teror nesavjesnih vozača

Dvije stravične prometne nesreće u kojima je u samo tri dana život izgubilo dvoje 19-godišnjaka potresle su naše sugrađane.

Posebno zgražanje javnosti izazvala je posljednja nesreća u kojoj je pijana Karlovčanka, prošavši kroz crveno na Poljičkoj, na mjestu usmrtila studenticu na pješačkom prijelazu i potom pobjegla.

Logično je da nakon toga svi postavljaju pitanje što se poduzima na prevenciji ovakvih užasnih događaja i povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu.

PU splitsko-dalmatinska nam je u tom smislu dala iscrpnu statistiku što se tiče prometnih nesreća od početka ove godine do 25. listopada, odnosno za prvih devet mjeseci.

Strašan je podatak da je samo na području grada Splita do navedenog datuma u 2018. godini smrtno stradalo pet osoba, dok je u istom periodu lani život izgubila jedna.

U prvih devet mjeseci ove godine u gradu pod Marjanom je evidentirano 812 prometnih nesreća sa 366 ozlijeđena sudionika, s tim da je 90 nesreća bilo zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Za navedeni period prošle godine statistika kazuje da je bilo više nesreća - njih 882, a alkohol je uzrokovao 81. Tada su zabilježene 362 ozlijeđene osobe.

Na području cijele Policijske uprave splitsko-dalmatinske do 25. listopada 2018. godine smrtno je stradalo 25 osoba, a u istom razdoblju godinu ranije njih 24. U prvih devet mjeseci ove godine dogodilo se 2267 prometnih nesreća, od čega 273 u kojima je uzrok nesreće bio alkohol.

U tim je nesrećama ozlijeđeno 1278 sudionika, s tim da je u istom periodu 2017. godine bilo 2407 prometnih nesreća, od čega ih je 289 imalo za uzrok konzumaciju alkohola, a ozlijeđene su 1283 osobe.

Postaja Prometne policije Split, koja također pokriva područje Solina, Kaštela, Dugopolja i dionice autoputa Vrpolje - Ravče, u prvih je deset mjeseci evidentirala 1810 prekršaja vezanih za konzumaciju alkohola, za razliku od 2017., kada je za navedeno razdoblje bilo nešto manje prekršaja - 1767.

Na području cijele Policijske uprave splitsko-dalmatinske zabilježeno je 3576 prekršaja pod utjecajem alkohola, a lani njih 3516, dakle 60 prijestupa više.

- Napominjemo da će se prema vozačima koji čine najteže prometne prekršaje, a posebice prema recidivistima, dosljedno, sukladno zakonu, primjenjivati policijske ovlasti.

U cilju preveniranja prometnih nesreća i njihovih posljedica, kao i povećanja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama, policija će i dalje poduzimati aktivnosti usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja kao što su vožnja pod utjecajem alkohola, nepoštivanje ograničenja brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa vozača, ali i putnika na prednjim i stražnjim sjedalima, te nepropisnog prijevoza djece, nepropisne uporabe mobitela, te drugih teških prekršaja - ističu u splitskoj policiji uz napomenu da je na području PU splitsko-dalmatinske od siječnja 2017. godine bilo 877 postupanja prema recidivistima.

Kazne od 700 do 15 tisuća kuna

Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama za vozače pod utjecajem alkohola propisane su sljedeće kazne:

700 kuna do 0,50 promila alkohola u krvi

1000 - 3000 kuna iznad 0,50 do 1 promil

3000 - 5000 kn od 1 do 1,5 promila

5000 - 15.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana iznad 1,5 promila