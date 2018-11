Srdela se vratila na Peškariju: kašete s kraljicom riba razveselile kupce na polupraznim bancima

Neokrunjena kraljica plave ribe, srdela, ponovno se pojavila na bancima peškarije.

- Evo prve nakon lovostaja, bit će ih sad opet do pola dvanajstoga miseca, pa onda opet ništa, možda i cili prvi misec. Ali evo opet zovu jugo i kišu pa je neće bit sigurno nekoliko dana - priča nam prodavačica uz Marmontovu ulicu, nudeći srdelu koja je bez problema išla po 30 kuna.

Spojili su brojni Splićani blagdan Svih svetih s vikendom pa se razmilili po selima, mistima i škojima, tako da je ribe, iako je ukupna ponuda bila relativno skromna, bilo dovoljno za sve. A našlo se baš svega po malo.

Komarče su koštale od 65 do 100 kuna po kilogramu, po 70 se tražilo za kilo lubina i palamide, trlje su pizale od 20 do 80 kuna, mušule 80, a brbavice po 120 kuna. Za one dubljeg džepa u ponudi su se našle lignje za koje se tražilo 140 kuna, a za kilogram tunjevine na fete trebalo je izdvojiti 160 kuna.

Dobra marenda mogla se složiti i od povoljnije "robe", kozice su se prodavale po cijeni koja se kretala od 60 do 80 kuna, moli su išli od 40 do 60 kuna, cipli 60 kuna, a gavuni 70 kuna.

- Riba s Visa došla. Loše je vrime pa šta se ulovi - to bi bilo to. Tribale bi sad i plivarice počet radit pa će bit gire, ali nema toga još jer je loše vrime. Evo ima nešto malo grdobine, raže, škampi ili uzgojene orade i lubina - priča nam Živka i upućuje prema kolegici Silvani koja spremno nudi recept za palamidu.

- Po meni najbolje i najbrže ju je izrizat na fete, posolit, pouljit i pustit da malo odstoji. I onda je bacit na vruću grill tavu, ka' šnicele na naglo. Kad je gotovo, stavit malo češnjaka, peršina i maslinovo ulje, i to je to. Neki je vole i marinirat, a lipa je i na brudet ili pašticadu - kazuje nam ova prodavačica, kukajući na vrime koje se "skroz pobucalo", jer u ovo doba godine bilo bi lipih salpi i cipala iz Istre.