Cijelo ljeto su vas nervirala električna vozila koja prevoze turiste po centru grada? Onda će vas obradovati što o njima kažu u Banovini...

U zadnjim toplim danima po uličicama gradske jezgre još se vide turisti kako dolaze u hotele ili ih napuštaju, a uz karete o kojima se naveliko pisalo i otkrilo kako ilegalno voze, jezgrom prometuju još i električna vozila koja ih prevoze takoreći do ulaza u hotele, a njima se nekad vozi i samo osoblje.

Ljudi im se moraju sklanjati s puta, ništa manje nego karetima, a uličice su uske pa su se tako teroru vozila po pješačkoj zoni koji je trajao cijelo ljeto pridružili i ovi prijevoznici hotelskih gostiju. Dapače, kad zbrojimo koliko su jurili kareti ovo ljeto i ovi prijevoznici vozikali turiste, povijesna jezgra ni po čemu nije bila pješačka zona. Dapače, u takvom intenzivnom prometu, koji je za neke turiste imao čak i opasne posljedice, doživljaj Palače, Pjace ili Voćnog trga bio je bitno umanjen.

Električna vozila za prijevoz turista nonšalantno sama odaberu sebi parking na dnu Pjace, bez dozvole od nadležnih. Nedavno je gradonačelnik donio Zaključak po kojem će kareti koji prevoze robu i teret morati voziti do devet ujutro i popodne od dva do sedam, da se izbjegne prometovanje po najvećim gužvama. Što je s ovim vozilima koja prevoze ljude s eventualnim kuferima i ruksacima, upitali smo u Banovini.

- Navedeni Zaključak odnosi se na električna vozila opskrbe grada, a ne na električna vozila kojima hoteli prevoze svoje goste unutar pješačke zone grada. Naime, za njihove potrebe Grad je odredio tri lokacije, kod Splitske banke na Klaićevoj poljani, kod zgrade porezne uprave na Rivi te na križanju ulica Kralja Tomislava i Hrvojeve. Dakle, oni ne smiju prometovati u pješačkoj zoni - odgovorio nam je v.d. pročelnik za komunalu Damir Babić.

Kako vidimo na fotografijama, a mogli smo se i sami uvjeriti, turiste se prevozi po uskim kaletama jezgre, a sad doznajemo da se to ne bi smjelo. No, nismo stekli dojam da je one koji razvoze turiste strah hoće li naići prometni redari. Drugim riječima, u dijelu Splita zbog kojeg gosti najviše dolaze čitavu sezonu carevala je nepropisna vožnja. Ne samo od kareta, koji nisu imali dozvole od Grada, kako je nedavno istaknuo Babić, nego i od ovih vozila koja s turistima plaze po uličicama povijesne jezgre i ne drže se zadanih odredišta i polazišta.

Dok su se vozači kareta za naše novine pravdali da je intenzivna opskrba koju oni rade nužno potrebna ovakvom turizmu, navodno jer se izdavalo dozvole za rad ugostiteljskim objektima bez skladišnog prostora, dotle je zaista teško zamisliti opravdanje za zagušenje gradske jezgre koje vrše ova vozila. Naime, zašto turisti ne bi mogli prošetati koju stotinu metara, kao i stanovnici jezgre?