Mislili ste iz ormara izvući kapute, debele zimske jakne i čizme? Evo kakvo se vrijeme očekuje sljedeći tjedan u Dalmaciji

Ako ste iz ormara namjeravali izvući kapute, debele zimske jakne i čizme - nemojte. Barem ne još tjedan dana.

Studeni još nema na meteorološkom vidiku, iako smo zagazili u istoimeni mjesec. Sedmodnevna vremenska prognoza za Dalmaciju za sljedeći tjedan, naime, najavljuje toplo vrijeme, s dnevnim temperaturama do čak 23 stupnja.

Konkretno, za Split norveška meterološka stranica Yr.no za vikend predviđa sunčano i djelomično sunčano vrijeme s najvišom očekivanom temperaturom zraka u subotu od 23 stupnja, a u nedjelju od 21 stupanj. Ne sumjamo, stoga, da će mnogi Splićani prvi vikend u studenom provesti uz more, a dio njih i u moru, s obzirom da njegova temperatura, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, još nije pala ispod 20 stupnjeva.

Za ponedjeljak se najavljuje malo kiše, a temperatura zraka će neznatno pasti, po danu se očekuje 19 stupnjeva, no sljedeći dani opet će biti vedri i topli. Do petka će se dnevne temperature zraka, prema Yr.no, u Splitu kretati oko 19 do 20 stupnjeva, a zatim bi se za sljedeći vikend spustile za dva, tri stupnja.

Sličnu prognozu Norveržani daju i za Dubrovnik, s tim da na jugu Dalmacije ni u ponedjeljak ne bi trebalo biti kiše. Temperature zraka za vikend će se penjati do 22 stupnja, a tijekom sljedećeg tjedna, predviđa Yr.no, do 20 stupnjeva, dok se za sljedeći vikend predviđamju najviše dnevne temperature od 17 stupnjeva.

I prognoza za Šibenik se, prema stranici Yr.no, razlikuje tek u nijansama - za vikend se, kao i Splitu, očekuju temperature zraka i do 23 stupnja, u ponedjeljak će malo kišiti, uz najveću dnevnu temparaturu od 19 stupnjeva, a zatim će se razvedriti i sljedeći tjedan Šibenači će provesti ispod sunčanog neba, s temperaturama i do 29 stupnjeva.

Malo sjevernije u Zadru će, prema Norvežanima, biti za koji stupanj hladnije, ako se uopće za ovolike temperature u studenom može upotrijebiti taj termin. Konkretno, za vikend bi u Zadru dani trebali proći s maksimalnom temperaturom od 21 stupanj, u ponedjeljak se također očekuje manja kiša, uz maksimalnih 19 stupnjeva Celzijevih. Od utorka bi se, najavljuje Yr.no, trebalo opet razvedriti, a temperatura zraka bi se trebala kretati do 19 stupnjeva. Sljedeći vikend će i u Zadru biti za nekoliko stupnjeva hladniji, s maksimalnim dnevnim temperaturama od 16 stupnjeva.