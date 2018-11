Zaposlenici Hrvatskih autocesta Ivani Teni Gotovac Soldić, koja je u Splitu automobilom usmrtila studenticu Mariju Ćorić, odobren je jednomjesečni neplaćeni godišnji odmor zbog odlaska u pritvor, potvrdili su u HAC-u za Jutarnji list.

Naime, odvjetnik radnice je uputio zahtjev za neplaćeni odmor u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovoru HAC-a. Prema kolektivnom ugovoru, zaposlenik Hrvatskih autocesta u slučaju kada završi u pritvoru zbog počinjenja kaznenog djela mora u roku od tri dana obavijestiti poslodavca o prvom danu pritvora i zatražiti neplaćeni dopust. Iako za vrijeme provedeno u pritvoru Gotovac Soldić neće dobiti plaću, HAC će joj “platiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje sukladno zakonskim propisima”.

Karlovčanka koja je kod splitske bolnice usmrtila 19-godišnju studenticu branila se šutnjom; HAC: Nemamo utjecaj na ponašanje svojih djelatnika izvan radnog vremena

Pijana vozačica koja je usmrtila djevojku na Poljičkoj kobne se večeri utrkivala s taksijem?! Policiji je pokušala 'servirati' besramnu laž, no iskazi svjedoka 'pokopali' su njenu priču...

U ovom slučaju Zakon o radu to ne propisuje, ali je kolektivni ugovor povoljniji za radnika. U slučaju da joj sud produlji pritvor nakon 30 dana, u HAC-u će tada odlučiti kako će se odnositi prema ovom slučaju. Istu odredbu o neplaćenom godišnjem odmoru od 30 dana zbog odlaska u pritvor u svom kolektivnom ugovoru imaju i djelatnici Hrvatskih cesta, a državnim službenicima i namještenicima ta odredba stoji u “njihovu” zakonu.

Prema neslužbenim informacijama, u HAC-u su odredbu o neplaćenom godišnjem zbog odlaska u pritvor u kolektivni ugovor stavili 2012. godine. Naime, dvije godine ranije Uprava je dala izvanredni otkaz bivšem predsjedniku Uprave i dvojici direktora zbog nedolaska na posao, a oni su bili u pritvoru. Sva su trojica podnijela tužbu i sud ih je vratio na posao, a HAC im je morao platiti i neisplaćene plaće.

No, osim zbog odlaska u pritvor, prema kolektivnom ugovoru djelatnici HAC-a i HC-a neplaćeni godišnji odmor uz plaćene doprinose za mirovinsko zdravstveno osiguranje mogu dobiti i za sudjelovanje u političkoj predizbornoj kampanji! Iako je sudjelovanje u političkoj kampanji privatna stvar, u HAC-u za to možete dobiti neplaćeni godišnji odmor.

Tako za sudjelovanje u kampanji za zastupnika u Hrvatskom saboru mogu dobiti do 15 radnih dana, za člana Županijske skupštine do deset, a za člana Gradskog ili Općinskog vijeća do pet radnih dana neplaćenog odmora.

Zanimljivo je kako u kolektivnim ugovorima drugih državnih tvrtki odredba o neplaćenom godišnjem odmoru zbog odlaska u pritvor nije navedena, nego se samo za javne službenike i namještenike primjenjuje kroz Zakon. U kolektivnim ugovorima javnih službi se napominje kako u slučaju udaljenja s posla zbog počinjenja nepravilnosti i pokretanja stegovnog postupka zaposlenici imaju pravo na dio plaće, piše Jutarnji list.