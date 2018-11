Pipa 'pojela' čak 29 palmi na Zenti, napada i simbole Rive; Hoće li preostalih 300 stabala izdržati udar nametnika?

Crvena palmina pipa stigla je na Rivu. Tu je, vrzma se oko palmi, ali na svu sreću biljke koje su postale zaštitni znak glavne gradske šetnice još joj uvijek odolijevaju.

Na koju stranu će prevagnuti ova utrka s vremenom još je neizvjesno. Kako nam je kazao Gordan Tahirbegović, voditelj Odjela održavanja gradskog zelenila u "Parkovima i nasadima", stanje na terenu je takvo da su uništena sva stabla koja nisu bila tretirana odgovarajućim preparatima, osim onih posađenih na potezu Stobreč - Riva - Zapadna obala.

- Radi se o 300 palmi koje nametnik nije uništio. One su tijekom godine tretirane čak šest puta umjesto četiri, što je preporuka Ministarstva poljoprivrede. Prema preporuci stručnjaka iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, eksperimentalno smo koristili još jedno sredstvo koje je dovoljno koristiti jednom godišnje. No, iako smo to napravili, za dodatnu smo sigurnost obavili još šest kemijskih tretmana - naglasio je Tahirbegović.

Na Matejuški se u ponedjeljak odlomio komad palme, što je mnoge nagnalo na pomisao da je "vrag došao po svoje" što se tiče pipe i drveća na javnim gradskim površinama, ali naš sugovornik je to opovrgnuo.

- Na svu sreću nije riječ o nametniku, nego je jako jugo izbilo komad debla koje je palo na pod. Već smo nekoliko puta istaknuli da ne postoji 100-postotna zaštita od ovog nametnika, borimo se svim silama i nadamo se da ćemo uspjeti sačuvati javne palme. Pitanje je hoće li palme uspjeti izdržati ili će kukci prije uginuti od gladi. Dolazi nam zima i niže temperature, koje su nepovoljne za pipu, tako da se ipak nadamo najboljem ishodu - pojasnio je Tahirbegović.

Nažalost, čini se da je spomenutih 300 javnih palmi sve što je ostalo na području našega grada, budući da su sve ostale jedinke zasađene po privatnim vrtovima ili područjima koja nisu u kategoriji javnoga gradskog zelenila uginule pod najezdom ovog agresivnog parazita.

Takav je slučaj i s palmama u lučici Zenta, gdje su od njih 33 preživjele samo četiri. Te preostale su, dodao je naš sugovornik iz "Parkova i nasada", tretirane i orezane, dok će se na mjestu sad već "pokojnih" zasaditi masline.

Tahirbegović je najavio da će s orezivanjem palmi djelatnici "Parkova i nasada" krenuti tek u siječnju iduće godine, a to savjetuje svima koji ih uzgajaju u svojim vrtovima i okućnicama. Sada se to ne preporučuje, jer nakon rezanja grana širi se miris za kojim palmina pipa naprosto "poludi".

PROŽDRLJIVI MIGRANT: Opasni kukac doselio se iz - Indonezije Najugroženija vrsta palme kada je u pitanju crvena pipa je kanarska datulja, koja je posađena na Rivi, premda je ovaj parazit opasan i za ostale vrste. Ovaj proždrljivi kukac proširio se u naše krajeve selidbom sadnog materijala iz Indonezije. Prešao je Arapski poluotok, došao do sjevera Afrike, a u Europi se proširio uvozom iz Egipta. Najprije je poharao sjeverni Mediteran, pa Španjolsku i Italiju, a u Hrvatskoj se ustoličio na šibenskom području i proširio na sve gradove uz obalu.