Ha, ha, govorite asfalt, pa to je za nas luksuz. Nekima je takoreći tek jučer došla voda, kanalizaciju možemo samo sanjati, a vi govorite o asfaltu. Mi nemamo ni ono elementarno za život.

Pogledajte ove telefonske kabele kako, umjesto na cesti i ispod asfalta, strše iz drače, pa što onda možemo očekivati. Asfalt sigurno ne – tim su nas riječima dočekali Ivan Komar i njegov susjed Tonči Gudelj u ulici Stoci na Mejašima, koja je po svojoj dužini vodeća neasfaltirana kvartovska prometnica u gradu.

Na oko dva kilometra zračne linije od Banovine nema previše komunalnih sadržaja, a kakvo stanje vlada u njihovu susjedstvu, svjedoče naši sugovornici, najbolje se vidi za vrijeme velikih kiša kada bujica nosi sve pred sobom. Hvale stanovnici Stoca kotarske čelnike jer su im barem betonirali dio puta, ali sve su to privremena rješenja.

Čeka se nastavak izgradnje Lovrinačke ceste, s kojom bi nestala i stara "oputina" koja im je sada jedini spoj s civilizacijom.

– Kada su velike kiše, ovuda možete samo u čizmama jer blato je, bez pretjerivanja, do koljena. Nadali smo se da će se ulica asfaltirati, kao što nam se i obećavalo. Ali ako bi se to i napravilo bez pravog rješenja odvodnje otpadnih i slivnih voda, neće biti velike koristi – kaže Gudelj.

Nisu Stoci jedina neasfaltirana ulica u gradu. Sa sličnim, a i gorim primjerima, danas se diči gotovo pa svaki gradski kotar. Istina, oni istočni prednjače, jer divlja gradnja i nepromišljanje o budućnosti ne mogu ni dati očekivane rezultate.

Brojne su trase prometnica opterećene imovinskopravnim odnosima, što dodatno otežava planirane pomake.

Ne smijemo zaboraviti ni one ulice koje iz godine u godinu služe u predizborne svrhe, pa se uoči svakih lokalnih ili kvartovskih izbora politički takmaci razmeću obećanjima o njihovu saniranju i asfaltiranju, koje građani nikako da dočekaju.

– Točno. Tako je bilo i uoči prošlih kotarskih izbora. U predizbornom letku, među ostalim, stajalo je ovako: "Asfaltirat ćemo Ulicu Mira Barešića." I šta si moga očekivat nego da će to i učinit. Međutin, od tog obećanja zasad ništa. Je li sad možete zamislit da se takvo stanje proteže još od sedandesetih godina prošlog stoljeća.

Kiša i vitar stvaraju nan strašne probleme. Razno smeće, granje i lišće često začepe kanalizaciju, pa nan poplave kuće, a opet, po meni, gore je kada zapuše bura. Vitar diže prašinu i ovi sitni pijesak sa ceste, ne možeš odat – jada se 27-godišnja Mija Vuković.

Njezina ulica, nažalost, nije i jedina na Visokoj koja ni do danas nije asfaltirana. Nešto niže nalazi se Ulica Nikole Šopa. I tamo nemate što vidjeti osim žala i "kratera" dubine i do 30 centimetara. Pravo je čudo kako stanari dolaze do svojih obiteljskih domova.

Ni vašem reporterskom dvojcu nije pošlo za rukom da se iz prve spuste na kraj dvjestotinjak metara duge ulice. Slika vidljiva samo u filmovima katastrofe. Vode koje se slijevaju niz nazovi-ulicu odnijele su pijesak ostavljajući za sobom rupe preko kojih se ne može ni pješice, a kamoli automobilom.

Idemo dalje. Ulica arhaičnog imena – Magistrala Solin, čiji zapadni dio pripada kotaru Neslanovac. U odnosu na ono što smo do tada vidjeli, situacija je nešto podnošljivija.

Netko se dosjetio pa je tih 150-200 metara dijelom betonirao. Betonske kocke su za tih nekoliko obitelji čije su kuće položene uz cestu koliko-toliko omogućile barem donekle pristojan pristup glavnoj prometnici unatoč tome što se ulica gotovo i ne vidi pod krošnjom stabala.

Kada neće onaj čiji se posao financira i iz džepova poreznih i komunalnih obveznika i kome je to u opisu posla, ljudi uzimaju stvar u svoje ruke. Nasipaju, ravnaju, betoniraju... sve ne bi li pomogli sami sebi i susjedima, jer od Grada im je slaba korist.

Što tek reći za spoj Tršćanske i Smiljanićeve ulice nasuprot velebnih POS-ovih zgrada na Brodarici koje se, u odnosu na istočne kvartove, slikovito rečeno, nalaze gotovo pa u dvorištu Banovine. Upravo tu, u sjeni gradilišta najavljenog najvišeg nebodera u Hrvatskoj, nalazi se ruglo i sramota grada.

– Jeste vi došli radit nešto oko ove nesritne ceste? – pita nas jedan od prolaznika.

– Nismo, mi smo iz "Slobodne" – odgovaramo sugrađaninu.

– Aha, a dobro, ništa onda. Napiši da se ovde u centru grada može vozit samo valjkon ili džipon, normalnin auton nikako. Vidi ove rupe, sramota. Ka da živimo na kraju svita. Još otkad su se napravile ove zgrade uz Dubrovačku, tamo negdi krajen osandesetih, sve je ostalo isto. Niko ništa ne poduzima – kaže naš sugovornik, te dodaje:

– Tu u zgradi iman poslovni prostor koji san kupija kad se zgrada napravila, ima od toga skoro trideset godina. I od tada je sve stalo. Sramota je da zadnje selo u Zagori ima asfalt do svakog kokošinjca i svinjca, a da u usrid grada odamo po zemlji i stinama.

– E, da je i žala – domeće drugi prolaznik.

– Vidiš da su samo rupe ostale. Prijatelju moj, ja tu ništa ne razumin, a mislin da malo tko i može odgonetnit šta se u njihovim glavama vrti, a jedino znan da se ne vrti u dobron smjeru.