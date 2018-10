'Svi smo mu govorili da je lud, da nema šta raditi s njom...'; Novi detalji o pijanoj Karlovčanki koja je usmrtila 19-godišnju studenticu: tuđim automobilima izazvala je već pet prometnih nesreća!

Karlovčanka Ivana Tena Gotovac Soldić (38) - koja je kazneno prijavljena zbog sumnje da je alkoholizirana s 1,10 promila alkohola u krvi na Poljičkoj cesti u Splitu usmrtila 19-godišnju studenticu na ispitivanju u splitskoj policiji, kako smo već pisali, branila se šutnjom.

Zasigurno je da je ova taktika šutnje primjerena, posebice nakon što su u javnost procurile informacije po kojima je policajcima koji su došli po nju nekoliko sati nakon nesreće rekla da ona nije vozila već joj je automobil ukraden. To je samo "dolilo ulje na vatru" i potpirilo bijes javnosti koji se, ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, pretvorio u nekontrolirani linč.

A sve je više informacija koje ukazuju na to da je 38-godišnjakinja stvarno vodila prilično opasan život. Pojavile su se tako informacije da se 2002. godine u Karlovcu zabila autom u kuću i pobjegla. Potom je u 2008. godine BMW-om oduzela prednost i udarila u drugi auto s 0,4 promila u krvi, a u Splitu je 2011. godine vozeći BMW prošla kroz crveno i udarila u drugi automobil. S Audijem je, pak, 2015. sletjela s ceste Udbina - Gračac. Ona i maloljetnica iz vozila tada su lakše ozlijeđene.

Također, kao što smo već pisali, u Sinju je 2015. godine prekršajno suđena zbog vožnje s 1,1 promil alkohola te joj je izrečena zabrana vožnje.

Zanimljivo je da, prema neslužbenim informacijama, niti jedan od automobila koje je vozila, a niti ovaj Audi A3, nisu bili njezino vlasništvo.

Pričali smo s nekim mještanima i poznanicima njezina 30-ak godina starijeg bračnog partnera prezimena Soldić, za kojeg kažu da joj je suprug samo na papiru. Upoznali su se prije pet-šest godina na svadbi njegova sina, a ona je tada bila došla s jednim od sinovljevih prijatelja. On ju je, pričaju naši sugovornici, vrlo brzo zavolio, a ona je to navodno uskoro iskoristila formalno se udavši za njega.

Govorili mu da je lud

- Svi smo mu govorili da je lud, da jel' vidi kakva je, da nema šta raditi s njom, da nađe neku ženu svojih godina koja će mu kuvati, spremati i briniti se za njega. E, al' on ni čut', zavolija je to dvoje njene dice toliko da je reka da oće da ga oni naslijede kad umre. Čuja san, al' ne znan koliko je to istina, iako se ne bi iznenadija da je, da je ona njega zvala te noći kad je ubila tu jadnu curu i nagovarala ga da svjedoči policiji da je bija s njon u stanu te večeri i noći - kazao nam je čovjek iz njegova bliskog okruženja, dodajući da je za nju čak digao i kredit od 70-ak tisuća eura.

Pričaju nam i da ga je svojevremeno nagovarala da joj kupi stan u Splitu i da ga prepiše na nju, a kad je on to odbio, uzela je svoje dijete, porazbijala stvari po stanu te pozvala policiju i prijavila ga da ju je izbacio i da se nasilnički ponašao prema njima. Zbog toga mu je izvršen i pretres te su mu oduzete dvije lovačke puške, iako je za njih imao uredne dozvole.

Nesretna sudbina djevojke iz Čapljine, koja je prije samo mjesec dana stigla u Split, zaista je izazvala lavinu ljutitih reakcija, pa čak i brutalnih ideja o tome kako bi počiniteljica trebala završiti. No, bijes javnosti je, srećom, zasad ostao samo u virtualnom svijetu. A da se takvo što ne bi prelilo u stvarni život, potrebno je da pravosudni sustav bude ujednačeniji. Nužno je da sudovi šalju poruke da se onima koji izazovu ovakve nesreće pijani, i to ne prvi put, to neće tolerirati i da će dobiti najstrože kazne.

Ispuhani balon

Nažalost, to u sudskoj praksi u Hrvatskoj zasad ne funkcionira. Nakon svake prometne nesreće ovakvog tipa u kojima pijani vozači ubijaju nedužne ljude na cesti, javnost pobjesni, piše se o tome nekoliko dana, vade se iz arhive drastični slučajevi i primjeri blagih presuda, no u suštini se ništa ne mijenja. Nakon nekoliko dana po medijima balon bijesa se ispuše, dođe nešto novo i ljudske tragedije padnu u zaborav. Sve do neke nove tragedije. I tako uvijek iznova.

Ivani Teni Gotovac Soldić zasad je određeno jednomjesečno zadržavanje u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela.

