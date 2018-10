Horor priča sa splitskog Žnjana: Staford je našeg psića doslovno klao pred očima moje majke! Nije ga ispuštao iz zubiju ni dok su ga mlatili po glavi

Staford se zaletio za mojom majkom, skočio i zgrabio našeg psa iz njezina naručja, gdje ga je podigla kako bi ga zaštitila. Grizao ga je i doslovno klao, te nije puštao njegov vrat ni kada ga je prolaznik pokušavajući pomoći mojoj majci počeo tući po glavi...

Vidno uznemiren, 32-godišnjak iz Splita prepričao nam je napad životinje koja je bez uzice i brnjice šetala Stonskom ulicom na splitskom predjelu Žnjan, u utorak oko 14 sati, i izgrizla njihova jack russella Tobyja.

Svjedoci napada su kazali kako je vlasnik staforda, koji je došao u kada je manji pas već bio izgrižen, bezuspješno pokušavao svog psa odvojiti od jacka russela. Kada ga je konačno odvojio, sjeo je s njim u automobil i odvezao se. Stanovnici obližnjih zgrada kažu kako on stanuje u istom kvartu te stoga tamo često šeta svoga psa, uvijek bez uzice i brnjice, iako spada u opasne pasmine.

– Dok je šetala našeg Tobyja na uzici, majka je vidjela da staford ide prema njima te ga je pokušala izbjeći. Upravo zato je podigla Tobyja u naručje i prešla na drugu stranu ceste, ali upornost staforda u napadačkom pohodu vidi se i u tome što je on i dalje išao za njom. U jednom trenutku se zaletio, skočio na nju, zubima zgrabio Tobyja i istrgao ga iz njezinih ruku. To je bilo strašno gledati i slušati, on je našeg psa doslovno klao pred očima moje majke.

Jedan prolaznik je priskočio u pomoć, ali ni on nije mogao odvojiti staforda, kao ni njegov vlasnik. Kada su konačno uspjeli, naš Toby je bio sav krvav. Odveli smo ga veterinaru koji mu je sanirao rane i dao ukupno osam injekcija. Naš pas od napada ništa ne jede i ne miče se s mjesta. Veterinar je kazao kako je oporavak upitan jer ne znaju hoće li što poći po zlu ako su unutrašnji organi oštećeni – kaže naš sugovornik.

Incident je prijavljen policiji, a dani su joj i podaci o vlasniku psa napadača. Nakon što utvrde sve okolnosti, policijski službenici mogu postupiti prema Zakonu o prekršaju javnog reda i mira. Također imaju obvezu izvijestiti i Ured veterinarske inspekcije nadležne za ovakve situacije.