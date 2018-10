Slobodan Marendić, bivši prvi čovjek splitske policije progovorio je za „Provjereno", što je njegov prvi javni istup nakon što je podnio ostavku jer je njegov sin pijan slupao njegov službeni automobil.

Marendić je ispričao kako je proživio prve trenutke od saznanja da mu je sin Luka, s njegovim službenim automobilom, doživio prometnu nesreću.

"Nikome nije napravio zlo, ničiju obitelj nije zavio u crno. U tom momentu, uz sve probleme, meni pada jedan kamen sa srca. Njemu nije ništa po onom što čujem, i ja kažem - priča može ići dalje. Tako da priča mora ići.

Sjedni na zidić tu kraj vozila, dolazi policijska ophodnja. Surađuj s njima, pomogni im onoliko koliko im treba pomoći kao sudionik prometne nesreće, a ja ću se snaći i doći ću do tebe kao otac, a ne kao načelnik policije", ispričao je Marendić za Provjereno.

Iako je stručni tim donio mišljenje da ne postoji Marendićeva objektivna odgovornost za taj događaj, on kaže da je osjetio subjektivnu odgovornost "kao roditelj momka koji je napravio to što je napravio".

"Zaista nisam razmišljao o tome da je to nekakav veliki potez. To je više onaj osobni osjećaj, kad vidite da ne možete onom lakoćom obavljati svoj posao. Na temelju svog osobnog osjećaja shvatio sam da to neće biti s takvom lakoćom nakon ovakvog jednog događaja. Jedno vrijeme, duže vrijeme. Svakako ne na tom radnom mjestu", kaže Marendić.

Ispričao je i detalje svog odnosa sa sinom nakon što je smijenjen. "Nije on meni rekao: 'Tata, oprosti, smijenio sam te', ali je moj Luka reagirao i rekao kao vjerojatno svatko svjestan što je napravio.

Tužan je, žao mu je, ali ja kao i otac i policajac koji se susreo sa sličnim situacijama u drugim obiteljima činim sve da nas dvojica i naša obitelj, supruga i još dvoje djece, kroz to prođemo čvrsto kao obitelj.

A jedan od razloga zašto mislim da ćemo to savladati je i činjenica da sustav ili da mi nismo kao obitelj tražili ništa iznad drugih, nego jednostavno kroz svoj težak dio životnog puta prolazimo zajedno", rekao je Marendić.

