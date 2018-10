Premijer Plenković na splitskom Pravnom fakultetu: U Hrvatsku stiže kineski premijer i njegova skromna delegacija od jedno 800 ljudi

Ne vidim među trenutnim vladama 27 država koje ostaju u EU neku koja bi pokrenula referendum sličan onome u Velikoj Britaniji, što ne znači da neka buduća neće ponovno pokrenuti to pitanje, kazao je Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sinoć je na Pravnom fakultetu u Splitu održao predavanje na temu "Prednosti članstva Hrvatske u EU i izazovi budućnosti Europe", a studente koji su nakon odslušanog imali priliku postavljati pitanja najviše je zanima aktualna tema izbjegličke krize.

- Naša je zadaća da spriječimo nezakonite migracije. Prelaziti granicu na mjestima gdje se to ne može, i bez odgovarajućih dokumenata, je kršenje zakona. Međutim krijumčari kojih je ogroman broj profitiraju na ljudskoj nesreći, na onima koji zaista bježe od ratova i životnih ugroza. Ti nesretni ljudi nastoje naći neku svoju životnu perspektivu, sreću i sigurnost, minimum onog što bi svatko poželio za svoju obitelj. No prije tri godine, bili ste svjedoci, malo tko je od migranata htio ostati u Hrvatskoj. Malo je tko htio ostati u zemljama gdje su državne potpore niske. Njihov cilj je doći do ekonomski najrazvijenijih zemalja s velikim tržištima rada, gdje postoji velik broj trećih državljana pa se mogu jednostavnije uklopiti. Hoće li to tako biti i dalje teško je procijeniti - rekao je premijer nakon predavanja kojem su se odazvali i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar zdravstva Milan Kujundžić, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, te još niz viđenijih lokalnih HDZ-ovaca.

Jesmo li spremni za ulazak u Schengen i kada bi se to moglo dogoditi, zanimalo je jednu studenticu Pravnog fakulteta.

- Hrvatska je prilikom ulaska u EU ispregovarala solidnu financijsku pomoć u iznosu od 120 milijuna eura, a od kad smo članica iskoristili smo još puno dodatnih sredstava za jačanje naše vanjske granice. Ona je dugačka čak 1351 kilometara, najduža neschengenska granica uopće, dulja od one između Finske i Rusije, pa vam je jasno da je u pitanju ozbiljan posao. Predano radimo na tome da uspješno ispunimo sve pravne i tehničke kriterije i tijekom 2019. godine od Europske komisije očekujemo pozitivan odgovor, a sam ulazak u Schengen vjerujem da će se poklopiti s našim presjedanjem EU. Ipak kod ove teme treba sagledati širi kontekst jer ne samo da ulazak već 11 godina čekaju Bugarska i Rumunjska, nego Schengen nakon izbjegličke krize nije ono što je bio ranije. Na nama je da budemo spremni, no zbog širog konteksta ne možemo na sve utjecati - poručio je Plenković, koji se osvrnuo i na mogućnost da Brexit bude nadahnuće sličnim inicijativama.

- Ne vidim među trenutnim vladama 27 država koje ostaju u EU neku koja bi pokrenula sličan referendum, što ne znači da neka buduća neće ponovno pokrenuti to pitanje. U budućnosti ćemo morati naći dobar politički balans između obrane europskog projekta, njegovog kritičkog sagledavanja i ono što je najvažnije tumačenja javnosti i građanima. Jer ako se prepustimo dezinformatorima, onima koji malo znaju o činjenicama, a o tome puno pričaju, onda imamo problem - kazao je na Pravnom fakultetu premijer.