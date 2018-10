Stranački čelnici se nisu štedjeli u borbi za Žnjan, Puljak napala HDZ, Škorić joj odgovorio: Građevinski lobi nije dirigirao izbore!

HDZ je relativni pobjednik ponovljenih kotarskih izbora na Žnjanu.

Ta stranka osvojila je 36,81 posto glasova i tri od sedam mandata u kvartovskom Vijeću. Za četvrtog lokalnog vijećnika i apsolutnu većinu nedostajalo im je samo nekoliko glasova, tako da će morati ići u neku koaliciju.

Raspored mandata je skoro isti kao na redovitim izborima u lipnju (Pametno dva mandata, HSP jedan), s tim da je umjesto Mosta sada u Vijeću HNS, koji je i najveće iznenađenje izbora s 15,5 posto osvojenih glasova. Jedina je razlika osjetno veća izlaznost birača u odnosu na prošlo glasovanje, odnosno rast više od 40 posto (1035 birača u odnosu na lipanjskih oko 600).

Petar Škorić, predsjednik splitskog HDZ-a, koji se i osobno u nedjelju angažirao oko izbora na Žnjanu i bio vrlo aktivan u agitaciji birača na terenu i društvenim mrežama, kaže kako je ovaj rezultat za stranku velik uspjeh i da su na njega vrlo ponosni.

– Činjenica jest da su po broju glasova sve ostale političke opcije ostale na ljestvici daleko ispod naše liste. Stranka Pametno je u svojoj "bazi", u kojoj su kao politička opcija i nastali, doživjela teški poraz, unatoč tome što su na listi bila čak tri gradska vijećnika, uključujući i predsjednicu stranke Marijanu Puljak. Čak ni najjači sastav koji su ponudili građani nisu prihvatili i poslali su im jasnu političku poruku – dosta je političkog lutanja, neozbiljnosti, nekonstruktivnosti i neodgovornosti.

Naši sugrađani dobro znaju da je ta stranka glasovala protiv sanacije Karepovca, uređenja Žnjanskog platoa, protiv naknada za novorođenu djecu, pa čak i protiv Osnovne škole "Žnjan-Pazdigrad" i ovim rezultatima su im poslali jasnu političku poruku. S druge strane, Most je također doživio veliki neuspjeh i nije uspio izboriti nijedan vijećnički mandat. U interesu Splita i političke scene u našem gradu je imati konstruktivnu i ozbiljnu oporbu, no, nažalost, još jednom se pokazalo kako to trenutno nemamo i nadam se da će ove političke opcije iz ovoga izvući pouku – otvoreno je kazao Škorić.

U Pametnom se ne osjećaju ni poraženima, a ni pobjednicima.

– Stanje je više-manje isto kao i nakon prošlih izbora. Mi smo dobili nešto više od 19 posto i dva mandata, s tim da je jedina razlika što je sada izlaznost bila osjetno veća, za nekih 40 posto. Drago mi je da su građani uvidjeli važnost kotarskih izbora – kazala nam je Puljak.

Pametno neće, prema riječima stranačke čelnice, biti dio vladajuće većine u tom kvartu, već će se ponašati kao konstruktivna oporba u kotarskom Vijeću. Puljak očekuje da će većinu formirati HDZ i HNS, slijedeći međusobnu suradnju na državnoj i gradskoj razini.

Na tezu da je HDZ-u bilo prilično stalo poraziti Pametno u bazi odakle su politički potekli, Puljak kaže:

– Nije se moglo ne zamijetiti da su jake logističke snage HDZ-a danima prije izbora šetale kotarom. Unatoč svemu, oni nikako da se pomaknu od ta tri mandata.

A što uz politički derbi HDZ – Pametno izbore, ali i formiranje i trajanje vlasti na Žnjanu čini toliko drugačijim od ostalih kvartova? Po mnogima je to upliv što ga imaju različiti građevinski lobiji. Njima navodno nije nevažno tko ima većinu, odnosno hoće li sutra moći utjecati na kakav komunalni zahvat, poput ceste i slično.

– Pametno nikada nije ulazilo ni u kakve zakulisne igre i uvijek nam je na prvome mjestu bio interes građana. Ako to drugi rade, onda to ide na njihovu dušu, ali i građana na kojima je da to prepoznaju i kazne na izborima – rekla je Puljak.

– Što se tiče takvih konstatacija da "građevinski lobi" ima upliva u izbore, neozbiljno je na njih odgovarati. Takve priče su krenule nekoliko dana prije izbora upravo od opcija koje su na ovim izborima doživjele teški politički poraz kako bi stvaranjem pomutnje i plasiranjem teorija zavjera pokušale "ušičariti" poneki glas više. To im nije uspjelo, a takve konstatacije su deplasirane, neutemeljene i na kraju krajeva u potpunosti neistinite – odgovara Škorić.

HDZ-ov čelnik nije htio komentirati preslikavanje nacionalne koalicije s HNS-om na Žnjan kao gotovu stvar, već je samo izrazio nadu da će konstituiranje kotarskog Vijeća uslijediti što prije.

– Određeni vijećnici izabrani u lipnju pokazali su neozbiljnost i neodgovornost i zbog toga su nepotrebno ponovljeni izbori. Nadam se da će ovog puta razum prevladati, a da će se kotarsko Vijeće oformiti sa što širom potporom vijećnika, a ne preglasavanjem. Poziv za suradnju je upućen svim vijećnicima – poručio je Škorić.