Predsjednik Gradskog vijeća Stanišić: Hoćete li biti odgovorni ako situacija izmakne kontroli?; Ivošević: Onaj tko se boji raditi svoj posao neka ode iz Banovine

Nakon što je prije tri mjeseca na Facebook stranici "Dnevna doza splitskog nereda" plasirana prva fotografija i kritika "običnih" građana o komunalnim problemima u gradu, platforma uzletjela i preplavila medijski prostor svakodnevnim objavama i primjerima kršenja Zakona o komunalnom gospodarstvu.

U Klubu mladih Split, sinoć su na "ćakuli" s Bojanom Ivoševićem, jednim od predstavnika spomenute platforme, zainteresirani sugrađani mogli prokomentirati probleme o kojima svakodnevno imamo priliku svjedočiti u okruženju, ali i na "profilu" koji je u samo tri mjeseca prikupio gotovo četiri tisuće pratitelja.

- Mjenjačnica u Marmontovoj ulici je bila okidač za otvaranje stranice na Facebooku koja kao grupacija ne postoji, već je to šira platforma ljudi kojih možda ima i u publici. Tako je došlo do ideje stranice dostupne svima, a da nije ograničena samo na staru gradsku jezgru, već se bavi problematikom nereda koji je postupno zavladao našim gradom – na uvodu je kazao Ivošević.

Na pitanje zašto se na nered nije reagiralo ranije i je li stranački ili svjetonazorski motiviran ukazivati na propuste ove gradske vlasti, uzimajući u obzir da je i sam bio član SDP-a, odgovorio je:

- Nered je počeo od kad je masovnog turizma, a ove sezone se vjerojatno krenulo jer je grupa okupljenih ljudi dovoljno zrela, iskusna i pametna da je sposobna baviti se onim čime se sada bavimo – pojasnio je.

Zainteresirani sugrađani strpljivo su slušali o štekatima koji izlaze van propisanih granica ili uopće nemaju dozvolu, o nedavnim aktivističkim grafitima na plakatnim prostorima, radu Banovine, komunalnih redara, koncesionara te brojnim drugim problemima puno uočljivima u sezoni.

Osim toga, Ivošević je napomenuo kako su se u posljednje vrijeme, od kad postoji njihova stranica, pojavili sasvim novi aktivIsti koje ne poznaje, odlučni u naumu da javnosti ukažu na probleme. Na to se, između ostalog, s jednim pitanjem nadovezao Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća.

- Vidite li potencijalnu vašu odgovornost ako situacija izmakne kontroli, s obzirom na to da ova platforma vuče veliki broj ljudi nad kojima vi nemate nikakvu kontrolu, jer ste i sami rekli da ne znate tko šara grafite - upitao je Stanišić.

Predstavnik platforme mu je odgovorio kako ne vide ništa problematično u niti jednoj njihovoj objavi.

- Objavili smo da je netko premjestio ilegalne reklame, odnosno napravio posao komunalnih redara, koji umjesto da su istražili i kaznili, oni su ih vratili vlasnicima. Aktivist se bavi ilegalnim plakatiranjem zbog toga što je netko na moj i vaš račun utržio nekoliko milijuna kuna. Aktivist je napisao cifre i činovnika kojeg optužuje, a nitko to nije istražio. Komisija za reklamne panoe je prije godinu i pol dana donijela odluku da panoi tu ne pripadaju, ali je to negdje stalo. Netko je rekao ne diraj to, netko danas ima korist od toga, evo danas je "nikao" novi plakat i nitko ne postavlja pitanje gdje te pare idu. Ne možemo mi obični građani stavljati svoju glavu na panj, jer se oni koji upravljaju gradom boje nečega. Onaj koji se boji neka izađe iz Banovine, bio vlast ili oporba – odgovorio je Ivošević i izazvao pljesak okupljenih.

Osim aktivne publike, na "ćakuli" o komunali sudjelovao je i Ante Zoričić iz inicijative Popravi grad, koji je pohvalio njihov rad, ali istakao da su realni krivci za veliki broj komunalnih problema upravo građani, s čim se složio predstavnik platforme.