Ovaj čovjek jedini se javio na natječaj za hitni prijevoz pacijenata gliserom: Svi koji su prebačeni u Split ostali su živi

– Ovo je u pravom smislu riječi kruh sa sedam kora. Ja sam prošlog ljeta, od lipnja pa sve do prije mjesec dana, obavljao hitnu medicinski prijevoz s Brača, iz Supetra do Splita, odnosno do lučice Zenta. Svaki dan sam 24 sata bio atento i čekao kad će me nazvati na mobitel i obavijestiti me da imamo hitni medicinski prijevoz do Splita. Nesreća ne bira vrijeme. Zvali su me u pol bijela dana, ali i u ponoć, u dva, tri sata noću, kad god zatreba, i ja uvijek moram biti spreman isploviti, po bilo kakvom vremenu – rekao nam je Damir Poljak iz Splita, koji je nakon završetka javnog natječaja dobio ugovor za hitni medicinski prijevoz iz Supetra u Split na razdoblje od godinu dana.

Nema neke zarade

Damir je dobio ovaj ugovor jer sa svojim 12-metarskim gliserom zadovoljava sve stavke propisane ugovorom, ali i zbog toga što se jedini javio na natječaj.

– Jedva smo našli nekoga tko će obavljati taj posao – rekao nam je dr. Leo Luetić, ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu.

– Pa nitko neće ovo raditi. Nema ovdje neke zarade. Meni plaćaju s PDV-om 2500 kuna po jednoj turi, a dok stojim vezan za rivu, ne plaća se ništa. Naravno, sve ide preko računa, pa od tog iznosa treba odbiti gorivo, održavanje broda, motora, zamjene istrošenih brodskih dijelova, sva davanja državi, platiti radnika, i kad nakon svega toga podvučete crtu, vidite da ustvari radite gotovo volonterski. Zašto sam se prijavio za ovaj posao, odnosno natječaj? Imam brod koji zadovoljava sve maritimne karakteristike za naše more. Upravo je napravljen za tu svrhu, takve brodove vozi i policija, i jedino ovakvi brodovi mogu ploviti po svim meteorološkim uvjetima. Da mi brod ne bi stajao preko zime neiskorišten, javio sam se na natječaj. Nakon godinu dana vidjet ću hoću li ovo i dalje raditi, odnosno isplati li se toliko se patiti – kaže Poljak.

– Plovilo je opremljeno svime što je potrebno za ovakav prijevoz – ima spojen kisik, konverter za 220 volti i dva ležaja u kabini, te dva u kokpitu – kaže Poljak.

Ljeti više posla

Zanimalo nas je zašto je prošlog ljeta radio sam.

– Zato što nitko nije htio raditi. Jednostavno ne možeš naći čovjeka koji zna o brodovima, koji ima sve dozvole i koji je sposoban između svih onih konopa uvesti brod u lučicu Zenta. Na kraju sam uspio i sada sa mnom radi i Damir Kliničić iz Supetra, on mi je desna ruka – govori Poljak.

Ljeti zna mjesečno biti do 60-ak vožnji mjesečno, a zimi do 20.

– Ljeti je kudikamo više posla, zbog toga mi je prošlo ljeto bilo naporno. Stalno zovu i stalno treba nekog voziti u Split. Za to vrijeme onaj tko vozi brod ne smije se udaljiti iz Supetra jer su sve u pravilu teški medicinski slučajevi, srčani, moždani udari ili teške prometne nesreće. Onaj tko vozi ne smije popiti ni jednu bevandu ili pivo, ne smije se ni u jednom smislu opustiti jer se radi o vrlo ozbiljnom poslu. Stalno si na iglama hoće li sve dobro završiti. Ujedno, moram u Zenti biti u roku od 25 minuta. Treba biti stalno priseban i jednostavno nema mira dok sezona traje. Na svu sreću, svi oni koji su trebali naš prijevoz do Splita ostali su živi. Nitko od pacijenata na brodu nije umro i to te na koncu ispunjava nekim unutarnjim mirom, da si ih sve do Splita prevezao žive – zaključuje Damir Poljak.