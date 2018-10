Energetska obnova Bazena Poljud je zaista u završnoj fazi, pa se nadamo da će primopredaja biti krajem listopada. No, ova obnova se ne odnosi na hidroizolaciju krova iznad dvorana- kaže ravnatelj JU Sportski objekti Tomislav Borozan

Otužno stanje kompleksa Bazeni Poljud pokazalo se još jednom proteklog vikenda, kada je zbog jake kiše procurio krov dvorane koju koristi Gimnastički klub "Marjan", i to baš kada su ugostili dvjestotinjak malih gimnastičara u sklopu natjecanja 3. kola regije jug Kup Hrvatske.

- Greda je potpuno mokra, na parter pada voda s krova, jama sa spužvama se puni vodom, strunjače se namaču, imovina uništava, sigurnost sudionika je upitna. Tko je odgovoran? Ovo je tema o kojoj treba razgovarati i žurno poduzeti mjere da zaštitimo sigurnost korisnika objekta i imovine. U ovim trenucima trebamo kante za vodu. Žalosno. Raspad sistema. Sistema kojeg nema. Više se nema što raspasti - objava je koju su preko društvenih mreža poslali iz GK "Marjan", boreći se s velikim količinama vode koja je uništila skupe i teško nabavljene sprave, parter, zidove, krov...

Čuli smo se s njima i u utorak, prekinuvši ih u popisivanju nastale štete koja će bez sumnje biti poprilična, a kome će je prijaviti, pitanje je kojim će se baviti naknadno. Za sada treba spasiti ono što se da spasiti. Čeka ih državno prvenstvo, jedno od mnogih na kojem očekuju medalje, baš one kojima su već dobrano popunili klupske vitrine.

Razočarani gimnastičari

- A što bi bilo pored ovih dvadesetogodišnjih rezultata da smo imali uvjete? Nismo kukali i potezali za rukav čelnike grada, već smo zasukali rukave i šutke radili. I sad ćemo učiniti isto. Ako treba opet ćemo iz hodnika. S uništenih sprava, s mokrog i usmrđenog partera, iz mokre jame... jer mi imamo samo jedan cilj - djecu naučiti da budu uzorni sportaši ovoga kluba, grada koji će radeći naporno postizati rezultate - poručuju iz GK "Marjan".

Nažalost, njihov slučaj nije usamljen. Uvjeti u kojima djeluju i drugi klubovi koji koriste poljudski kompleks su jadni. Pri malo većoj kiši, po stepenicama kojima se spušta u dvorane, nastaju vodopadi, a iz plafona, kojima nedostaju dijelovi, curi voda. Ovo stanje nije od jučer. Pločice na podu, svlačionice i ostalo dotrajalo je davno prije sadašnjih generacija djece. Sada je voda došla do grla. Doslovce.

U međuvremenu na Poljudu traje energetska obnova, najveće ulaganje u sportsku infrastrukturu Splita od Mediteranskih igara do danas, što je svakako za pohvalu. Investicija je vrijedna 84 milijuna kuna. Prema najavama, promijenit će se zatvori na svim objektima, postavit će se fasada s termoizolacijom i obaviti svi oni radovi koji će dovesti do uštede energije čak do 70 posto.

- Energetska obnova je zaista u završnoj fazi, pa se nadamo da će, nakon tehničkog pregleda kotlovnice, primopredaja biti krajem listopada, eventualno početkom studenoga. No, ova obnova se ne odnosi na hidroizolaciju krova iznad dvorana. Upravo sam u razgovoru s predstavnicima Grada Splita oko pitanja krova. Velika je to površina, oko 2500 metara četvornih, pa bi se troškovi sanacije popeli i na milijun kuna. Nadamo se da ćemo s Gradom kroz rebalans gradskog proračuna uspjeti osigurati sredstva što prije. Inače, čitavom kompleksu bi trebala i tehnološka obnova, kroz kreditne aranžmane, no to je dugoročno pitanje - kazao nam je Tomislav Borozan, ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Split.

Nemaju gdje trenirati

Dok traje energetska obnova, korisnici dvorana i bazena nisu bili u mogućnosti držati treninge. Na stranicama ustanove stoji obavijest da se pojedina športska borilišta otvaraju za korisnike, vodeći računa o sigurnosti i pozitivnim zakonskim propisima, pa su tako u funkciji fitness, kuglana i dvorane, osim mačevanja.

Ena Bebić iz "Dolfine", kluba sinkroniziranog plivanja, veli nam da je stotinjak članica u nezgodnoj situaciji jer nemaju gdje trenirati.

- Klubovi se snalaze kako znaju jer nam ništa u međuvremenu nije osigurano. Znate i sami da poljudski kompleks koristi oko tisuću i pol djece i odraslih svaki dan, a vikendom i više. Plivači POŠK-a, primjerice, koriste novi bazen u Kaštelima, ali su nama termini preskupi. Za bazen u Makarskoj bi trebao autobus.

Trenutno, svi vodeni sportovi nemaju prilike za trening na Poljudu, a nisu nam ni dvorane osigurane, pa nam djeca sad uopće ne treniraju. Sad je i krov ove dvorane promočio... - kaže nam Bebić.

Tragom i ove problematike, iz ustanove kažu da će do kraja tjedna nastojati osposobiti olimpijski 50-metarski bazen u kojem će se voda moći dogrijavati preko solarnog sustava, pa će ga moći koristiti članovi klubova za vodene sportove.